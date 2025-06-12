Bitget 首席执行官 Gracy Chen 入选 CoinDesk “Web3 和 AI 领域 50 位杰出女性”榜单

塞舌尔维多利亚, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣布，Bitget 首席执行官 Gracy Chen 入选 CoinDesk 2025 年“Web3 和 AI 领域 50 位杰出女性”榜单。这是一项备受尊崇的殊荣，旨在表彰塑造数字金融和技术未来的影响力领袖。 该年度榜单汇集了区块链、加密货币和人工智能领域的领军者，她们正在新兴科技领域推动创新和包容性发展。

在榜单前十名中，Chen 与行业杰出人物一同上榜，包括：Anthropic 的 Daniela Amodei、Caltech 的 Anima Anandkumar、Venice.ai 的 Teana Baker‑Taylor、MIT 的 Regina Barzilay、Hedera 的 Betsabe Botaitis、Société Générale 的 Stéphanie Cabossioras、Trust Wallet 的 Eowyn Chen、BlackRock 的 Samara Cohen、Coinbase 的 Emilie Choi 以及 Solidus Labs 的 Delphine Forma，此外还有另外 40 位杰出女性入选。

该榜单通过严谨且包容的评选程序编制而成，由 CoinDesk 编辑团队与来自 Google、Spotify 和 Association of Women in Crypto 等机构的多元化女性领袖小组协商后评选。 评审团队对全球 300 多项提名进行了评估，最终入围者因其在塑造 Web3 和 AI 新篇章方面的创新性、影响力和相关性脱颖而出。

Chen 不仅是全球十大加密货币交易所中唯一的女性首席执行官，也是 Bitget 全球增长背后的领导者。 自 2024 年 5 月担任首席执行官以来，她引领平台进入了加速增长阶段。 在她的领导下，Bitget 全球用户基数从 2000 万增长到了超过 1.2 亿，交易量稳居全球交易所前三。

她的任期以战略转型为标志，将 Bitget 的业务范围从衍生品拓展到了更广泛的领域。 如今，该平台具备世界一流的现货交易功能、蓬勃发展的 Launchpad 和 Launchpool 生态系统、AI 驱动的跟单交易、资产管理工具以及通过 Bitget Wallet 提供的广泛采用的自托管钱包。 Chen 还积极拓展机构关系，并促成具有重大影响力的合作伙伴关系，从而加深了 Bitget 在关键市场的影响力。

在产品和业务发展之外，Chen 还将社会责任作为其在 Bitget 领导议程中的重要支柱。 她主导着一项价值 1000 万美元的 Blockchain4Her (B4H) 计划，该计划旨在解决区块链行业中的性别平等问题。 该计划旨在通过教育、资金、指导以及提供进入全球 Web3 生态系统的途径来支持女性建设者、开发者和创业者。 作为 UN Women CSW 会议的代表，Chen 还为关于性别与技术的全球讨论带来了关键的 Web3 视角。 她拥有超过十年的投资、创业及技术领导经验。

Gracy Chen 入选 CoinDesk“Web3 和 AI 领域 50 位杰出女性”榜单，这反映了她在将 Bitget 扩展为多维 Web3 平台方面取得的成就，以及她在塑造加密货币行业更具包容性的未来方面日益增长的影响力。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet (原名 BitKeep) 是一款领先的非托管加密钱包，支持 130 多个区块链和数百万种代币。 它提供多链交易、质押、支付以及直接访问 20,000 多个 DApp 的功能，并将先进的兑换和市场洞察整合到一个平台上。 Bitget 也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın （土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget 希望借此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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