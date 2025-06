Stingray transforme l’expérience client de la succursale phare de BMO au CF Toronto Eaton Centre avec ses solutions d’affichage numérique innovantes

MONTRÉAL, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY. A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce avec fierté sa contribution dans la grande ouverture de la succursale phare de BMO au CF Toronto Eaton Centre. Cette succursale ultramoderne, offrant une gamme complète de services, fait appel aux solutions d’affichage numérique novatrices de Stingray Affaires pour rehausser l’expérience client.



Cette nouvelle succursale BMO est stratégiquement située dans le centre commercial CF Toronto Eaton Centre, au coin des rues Yonge et Dundas près de la place Sankofa – l’une des intersections les plus achalandées de Toronto – et au cœur d’un quartier dynamique d’innovation et d’activités. Sa fenestration de coin s’étendant sur deux étages présentait une occasion unique d’amplifier la visibilité de la marque BMO et d’adopter une approche audacieuse au marketing visuel, tout en conservant un environnement accueillant et convivial pour les clients de la banque. Pour optimiser cette opportunité unique, BMO a mandaté Stingray Affaires pour élaborer une solution d’affichage numérique innovante.



Stingray Affaires a conçu une installation révolutionnaire composée de DEL transparentes, qui rehausse l’identité visuelle de BMO tout en s’inscrivant harmonieusement dans l’architecture originale du bâtiment. La succursale phare comprend 240 mètres carrés de DEL transparentes, ce qui en fait la plus importante utilisation de cette nouvelle technologie à l’échelle mondiale. Cette installation de pointe compte 120 000 pieds de câblage et 14,4 millions de pixels, qui procurent une transparence supérieure et une luminosité allant jusqu’à 5000 candelas par mètre carré. Son design ultra-mince et ultra-léger lui permet d’adhérer directement à la vitre, et d’épouser la forme unique des fenêtres du bâtiment, pour des couleurs éclatantes et un contraste saisissant.



« Améliorer l’expérience client en magasin à tous les points de contact est au cœur de notre mission », explique Ratha Khuong, directrice générale de Stingray Affaires. « Nous sommes enchantés d’avoir trouvé en BMO un partenaire qui croit comme nous au pouvoir d’une ambiance musicale sur mesure et d’un affichage numérique de pointe pour rehausser son expérience de marque. »



« Lorsque nous avons fait part de notre intérêt pour des solutions numériques visant à rapprocher BMO de la communauté et de renforcer la notoriété de la marque tout en préservant la confidentialité de nos clients, l’équipe de Stingray a rapidement ciblé le bon produit et nous a aidés à élaborer un design efficace, attrayant et hautement polyvalent », a ajouté Roy Stanjevich, chef des circuits physiques pour l’Amérique du Nord chez BMO. « Cette enveloppe transparente à DEL est la plus imposante en son genre en Amérique du Nord. Elle a déjà suscité des publications virales et une visibilité incomparable pour BMO, et donne vie à notre marque et à notre mission de façon puissante et engageante. Nous sommes fiers du partenariat exceptionnel que nous avons développé avec Stingray. »



Cet emplacement phare servira de modèle aux succursales futures de BMO, ce qui illustre l’engagement de la marque envers un design axé sur le client et l’innovation technologique. Le partenariat de Stingray avec BMO va au-delà de l’affichage numérique, et comprend aussi l’offre de solutions musicales, de contenus numériques et d’expériences de pointe dans toutes les succursales de la chaîne bancaire. Ce déploiement s’étend également aux succursales américaines de Bank of the West récemment acquises par BMO pour enrichir l’expérience client dans l’ensemble du réseau de BMO, qui compte désormais près de 900 succursales au Canada et près de 1000 aux États-Unis.



