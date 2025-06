Bitget Wallet setzt seinen Erfolgskurs auf der Philippines Blockchain Week fort

VICTORIA, Seychellen, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, die führende Web3-Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei, hat einen erfolgreichen Auftritt auf der Philippines Blockchain Week im SMX Convention Center Manila vom 10. bis 11. Juni absolviert. Die Teilnahme von Bitget Wallet unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Zugänglichkeit und Innovation der Blockchain-Technologie in Südostasien voranzutreiben.

Ein Highlight der Präsenz von Bitget Wallet war die Teilnahme von Will Wu, Head of Growth bei Bitget Wallet, an der Podiumsdiskussion mit dem Titel „Behind the Screens: Secrets of the Big Global Exchanges“ (Hinter den Kulissen: Geheimnisse der großen globalen Börsen). Gemeinsam mit anderen Börsen beleuchtete das Podium die inneren Abläufe großer Krypto-Plattformen, von Wachstumsstrategien bis hin zum Vertrauen der Nutzer. Die Diskussion bot den Teilnehmern wertvolle Einblicke in die sich wandelnde Dynamik des globalen Austauschs und die Zukunft der Einführung digitaler Vermögenswerte vor dem Hintergrund einer zunehmenden institutionellen Akzeptanz.



An seinem Stand stellte Bitget Wallet seine neueste Solana Pay- und nationale QR-Integration vor, die nahtlose Krypto-Zahlungen per QR-Code ermöglicht. Diese Entwicklung unterstützt die zunehmende Tendenz zu interoperablen und zugänglichen Zahlungssystemen in der Region und spiegelt die Mission von Bitget Wallet wider, traditionelle und dezentrale Finanzdienstleistungen für alltägliche Nutzer zu verbinden.

Die Präsenz von Bitget Wallet auf der Philippines Blockchain Week bekräftigt die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf aufstrebende Märkte und gemeinschaftsorientierte Innovationen, während es mit über 80 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern weltweit weiter wächst.

Über Bitget Wallet

Bitget Wallet ist eine Krypto-Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei, die darauf ausgelegt ist, Krypto für alle einfach und sicher zu machen. Mit über 80 Millionen Nutzern bietet es eine ganze Reihe von Krypto-Diensten, darunter Swaps, Marktanalysen, Stakings, Belohnungen, DApps und Zahlungslösungen. Bitget Wallet unterstützt mehr als 130 Blockchains und Millionen von Token und ermöglicht einen nahtlosen Multi-Chain-Handel über Hunderte von DEXs und Cross-Chain-Bridges hinweg. Dank eines mit über 300 Mio. US-Dollar dotierten Nutzerschutzfonds wird ein Höchstmaß an Sicherheit für die Assets der Nutzer gewährleistet. Die Vision des Unternehmens lautet „Kryptowährung für alle“ – Kryptowährung soll einfacher, sicherer und für eine Milliarde Menschen Teil des Alltags werden.

