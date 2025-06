Bitget Wallet continúa su ascenso en la Semana Blockchain de Filipinas

VICTORIA, Seychelles, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, la principal billetera Web3 sin custodia, cerró con éxito su participación en la Semana Blockchain de Filipinas (Philippines Blockchain Week), celebrada en el Centro de Convenciones SMX de Manila, del 10 al 11 de junio. La participación de Bitget Wallet refuerza su compromiso de impulsar la accesibilidad y la innovación de blockchain en el sudeste asiático.

Un punto clave de la presencia de Bitget Wallet fue la participación de Will Wu, director de Crecimiento de Bitget Wallet, en la mesa redonda titulada "Detrás de las pantallas: secretos de las grandes bolsas mundiales" (Behind the Screens: Secrets of the Big Global Exchanges). Compartiendo escenario con otras bolsas, la discusión exploró la operación interna de las principales plataformas de criptomonedas, desde las estrategias de crecimiento hasta la confianza de los usuarios. El debate ofreció a los asistentes una valiosa perspectiva sobre la evolución de la dinámica de las bolsas de valores mundiales y el futuro de la adopción de activos digitales en un contexto de mayor adopción institucional.



En su stand, Bitget Wallet presentó su reciente integración de Solana Pay y QR nacional, que permite realizar fácilmente pagos criptográficos con códigos QR. Este desarrollo apoya el creciente movimiento hacia sistemas de pago interoperables y accesibles en la región, y refleja la misión de Bitget Wallet de tender un puente entre el financiamiento tradicional y el descentralizado para los usuarios cotidianos.

La presencia de Bitget Wallet en la Semana de Blockchain de Filipinas reafirma su enfoque estratégico en los mercados emergentes y en la innovación centrada en la comunidad, a medida que continúa escalando a nivel mundial con más de 80 millones de usuarios en más de 100 países.

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es una cartera de criptomonedas sin custodia diseñada para simplificar y proteger las criptomonedas para todos. Con más de 80 millones de usuarios, ofrece una gama completa de servicios de criptomonedas, incluyendo swaps, análisis de mercado, staking, recompensas, exploración de DApp y soluciones de pago. Con soporte para más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens, Bitget Wallet permite las operaciones multicadena sin interrupciones en cientos de DEX y puentes entre cadenas. Respaldada por un fondo de protección de usuarios de más de 300 millones de dólares, garantiza el máximo nivel de seguridad para los activos de los usuarios. Su visión es Criptomonedas para todos: hacer que el uso de las criptomonedas sea más sencillo, más seguro y forme parte de la vida cotidiana de mil millones de personas.

