Bitget Wallet poursuit sur sa lancée à la Philippine Blockchain Week

VICTORIA, Seychelles, 15 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, principal portefeuille Web3 non dépositaire, a conclu avec succès la Philippine Blockchain Week qui s’est tenue du 10 au 11 juin au SMX Convention Center de Manille. La participation de Bitget Wallet à cet événement renforce son engagement en faveur de l’accessibilité de la blockchain et de l’innovation dans ce domaine en Asie du Sud-Est.

La présence de Bitget Wallet a connu un moment fort avec la participation de Will Wu, responsable de la croissance chez Bitget Wallet, à la table ronde intitulée « En coulisses : les secrets des grandes plateformes d’échange mondiales ». Cette table ronde, qui partageait la scène avec d’autres plateformes d’échange, a exploré les mécanismes internes des principales plateformes de cryptomonnaies en évoquant des aspects allant de leurs stratégies de croissance à la confiance des utilisateurs. La discussion a permis aux participants d’obtenir un aperçu précieux de l’évolution de la dynamique des plateformes d’échange mondiales ainsi que de l’avenir de l’adoption des actifs numériques dans un contexte d’adoption institutionnelle accrue.



Sur son stand, Bitget Wallet a présenté sa récente intégration de Solana Pay et du QR code national qui permettent aux utilisateurs de procéder à des paiements cryptographiques fluides par QR code. Si ce développement s’inscrit bien dans la tendance croissante vers des systèmes de paiement interopérables et accessibles dans la région, il concrétise également la mission de Bitget Wallet visant à relier la finance traditionnelle et décentralisée aux utilisateurs quotidiens.

La présence de Bitget Wallet à la Philippine Blockchain Week réaffirme ainsi son orientation stratégique vers les marchés émergents et l’innovation communautaire, tandis que l’entreprise poursuit son expansion mondiale avec plus de 80 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 100 pays.

À propos de Bitget Wallet

Bitget Wallet est un portefeuille de cryptomonnaies non dépositaire conçu pour rendre la cryptomonnaie simple et sûre pour tout le monde. Avec plus de 80 millions d’utilisateurs, il propose une suite complète de services crypto, intégrant notamment les échanges, ou swaps, les analyses de marché, le staking, les récompenses, un navigateur de DApps et des solutions de paiement. Prenant en charge plus de 130 blockchains et un million de tokens, Bitget Wallet permet un trading multichaîne fluide via des centaines de DEX et de ponts inter-chaînes. Appuyé par un fonds de protection des utilisateurs valorisé à plus de 300 millions de dollars, il apporte un niveau de sécurité optimal aux actifs de ses utilisateurs. « La crypto pour tous », telle est sa vision. Et pour lui donner vie, l’entreprise s’efforce de rendre la crypto plus simple, plus sûre, et d’en faire un élément de la vie quotidienne d’un milliard de personnes.

Pour en savoir plus, consultez : X | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord | Facebook

Pour les demandes des médias, veuillez contacter media.web3@bitget.com

Les photos accompagnant cette annonce sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73532da8-e4a1-43b9-8025-0c2ec647dbc8

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3348002c-0f0d-48b0-8df3-4ba7b63ece63

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aeb591f6-dddb-4e9b-a772-ee9171c6c6a0