BUREAU VERITAS : Assemblée générale mixte du 19 juin 2025 : Adoption de l'ensemble des résolutions proposées

Neuilly-sur-Seine, France – 19 juin 2025

Assemblée générale mixte du 19 juin 2025 :

Adoption de l'ensemble des résolutions proposées

L’Assemblée générale mixte de Bureau Veritas (la « Société ») s’est réunie aujourd'hui au siège social sous la présidence de Laurent Mignon, Président du Conseil d’administration.

Toutes les résolutions soumises au vote de l’Assemblée Générale ont été adoptées à une large majorité, dont notamment :

L’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l’approbation du versement d’un dividende de 0,90 € par action à payer en numéraire le 3 juillet 2025 (date de détachement le 1 juillet 2025) sur les positions arrêtées le 2 juillet 2025 ;

L’approbation d’une convention réglementée relative à la participation de la Société au placement d’actions réalisé par Wendel (acquisition par la Société de ses propres actions) ;

L’approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux ;

L’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur Laurent Mignon en qualité de Président du Conseil d’administration ;

L’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Madame Hinda Gharbi en qualité de Directrice Générale ;

L’approbation des éléments de la politique de rémunération des administrateurs, du Président du Conseil d'administration et de la Directrice Générale pour l’exercice 2025 ;

L’autorisation consentie au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de la Société ;

L’ensemble des délégations et/ou autorisations financières consenties au Conseil d'administration.

L’Assemblée a renouvelé le mandat d’Administrateur de Monsieur Laurent Mignon et le Conseil d’administration l’a reconduit dans ses fonctions de Président du Conseil d’administration. L’Assemblée a également renouvelé les mandats d’Administrateur de Madame Julie Avrane, de Madame Ana Giros Calpe et de Monsieur Jérôme Michiels.

Madame Lucia Sinapi-Thomas quitte le Conseil, son mandat étant arrivé à échéance. Les administrateurs ont salué sa contribution aux débats et aux décisions du Conseil ainsi qu’aux travaux de ses Comités.

En remplacement de Madame Sinapi-Thomas, l’Assemblée générale a nommé, pour une durée de quatre ans, Madame Elodie Perthuisot en qualité d’administratrice indépendante.

Elodie Perthuisot est membre du comité exécutif du Groupe Carrefour et dirige actuellement Carrefour Espagne, l’une des principales filiales du groupe. Ancienne élève de l'École Polytechnique et du Corps des Mines et diplômée de Sciences Po Paris, elle a débuté sa carrière dans le secteur public - elle a notamment dirigé le cabinet de Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication -, avant de rejoindre le secteur de la distribution, pilotant la direction commerciale et la transformation multicanal de Fnac puis de Fnac Darty. Elle a rejoint Carrefour en 2018 où elle a successivement dirigé le marketing France, le e-commerce puis à partir de 2021, la transformation digitale et technologique du groupe. Sous son impulsion, Carrefour a fortement accéléré ses ambitions digitales et data, devenant une enseigne reconnue pour son avance sur ces sujets.

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas pourra s'appuyer sur son expérience diversifiée, et tout particulièrement sur ses compétences en matière de transformation digitale et de direction opérationnelle.

Lors de la présentation des rapports d’activité, Madame Hinda Gharbi, Directrice Générale et Monsieur François Chabas, Vice-Président Exécutif Finance, sont revenus sur les faits marquants de l’année 2024, les résultats financiers de l’exercice 2024, détaillant notamment le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel ajusté, le bénéfice net par action, le tableau des flux et la situation financière.

Madame Hinda Gharbi, Directrice Générale, a ensuite passé en revue les activités du Groupe au titre de l’exercice 2024 avant de donner un éclairage sur le chiffre d’affaires du 1er trimestre et les perspectives 2025. Elle a également fait un point d’étape sur le plan stratégique LEAP I 2028.

Monsieur Laurent Mignon et Monsieur Pascal Lebard, Administrateur Référent, ont présenté respectivement la gouvernance d’entreprise ainsi que les éléments de la rémunération des administrateurs, du Président du Conseil d'administration et de la Directrice Générale en 2024 et les politiques de rémunération.

La retransmission audiovisuelle de l’Assemblée Générale, dont l’intégralité de la présentation ainsi que les résultats complets des votes des résolutions, seront disponibles sur le site internet de la Société (https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee-generale).

