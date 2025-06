Haal meer uit de cloud met expertise van AWS en een MSP

Amsterdam, Nederland, Juni 2025, Sean Tilley, Director of Sales EMEA bij 11:11 Systems, een provider van beheerde infrastructuuroplossingen, gaat dieper in op de basisinformatie van data voor de moderne onderneming en hoe die bedrijven in staat stelt te opereren. Naarmate de informatietechnologie blijft evolueren en steeds complexer wordt, moeten organisaties grotere hoeveelheden bedrijfskritieke gegevens opslaan en beheren. Bedrijven maken daarbij steeds vaker gebruik van cloud computing, waarbij vele ervoor kiezen om gebruik te maken van een van de openbare clouds, zoals AWS. Met Amazon S3, Amazon's objectopslagoplossing in de cloud, kunnen organisaties gegevens veilig in de cloud opslaan en ook snel op grote schaal ophalen, waardoor het aantrekkelijk is voor bedrijven die innovatie willen bevorderen via cloud computing.

Naarmate meer bedrijven kritieke workloads naar de cloud migreren, wordt het essentieel om voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit met AWS te zorgen. Hoewel AWS robuuste native netwerkopties biedt, vinden veel bedrijven, vooral wanneer ze complexe of hybride IT-omgevingen hebben, dat beheerde connectiviteitsoplossingen van derden een extra laag prestaties, beveiliging en flexibiliteit bieden.

Cloudbeveiliging en naleving verbeteren

Hoewel S3 algemeen beschouwd wordt als een krachtige en flexibele oplossing voor cloudopslag, kan deze veel meer waarde bieden in combinatie met een managed connectivityprovider. Organisaties die de voordelen van AWS willen benutten en zich richten op innovatie met behulp van cloud computing, kunnen door samen te werken met een Managed Service Provider (MSP) meer uit 's werelds grootste cloudplatform halen.

Ten eerste, en in sommige opzichten het belangrijkst, kan cloudopslag bedrijven blootstellen aan beveiligings- en nalevingsrisico’s. Dit is een veelvoorkomend probleem als het gaat om openbare cloudtechnologie, vanwege het grotere aanvalsoppervlak dat gepaard gaat met cloudoplossingen en het voor cyberbeveiligingsprofessionals moeilijker maakt om zich te verdedigen. Daar komt nog bij dat een afgebakende perimeterbeveiliging ontbreekt in vergelijking met traditionele opslag op locatie.

Het belang van een goede configuratie en deskundig beheer

Een van de meest voorkomende problemen die beveiligingsinbreuken kan veroorzaken is de onjuiste configuratie van machtigingen. Hoewel AWS sterke beveiligingsfuncties biedt, moet de klant er zelf voor zorgen dat de cloudopslag correct is geconfigureerd. Als dit verkeerd wordt gedaan, kunnen eindgebruikers per ongeluk gevoelige gegevens openbaar maken. Verkeerd geconfigureerde opslagbuckets kunnen bovendien toegankelijk blijven voor het publiek, wat kan leiden tot een datalek als kwaadwillende partijen er misbruik van maken. MSP's beschikken echter over de nodige specifieke expertise om ervoor te zorgen dat de opslag en machtigingen correct zijn geconfigureerd. Ze kunnen ook functionaliteit voor gegevensherstel en -back-up bieden, die een extra beschermingslaag en veerkracht toevoegen in het geval van een cyberaanval of andere ongeplande uitval.

Cloudopslag is geoptimaliseerd voor duurzaamheid en beschikbaarheid, maar er kan hogere latentie optreden in vergelijking met lokale opslag of andere gespecialiseerde cloudopslagoplossingen. Voor realtime applicaties of workloads die een extreem lage latentie vereisen, werkt S3 mogelijk niet op het vereiste niveau. Bovendien moeten de meeste bedrijven grote datasets kunnen overdragen en moet hun cloudopslagoplossing veel en frequent verkeer aan kunnen.

Kiezen voor efficiency en compliance met een MSP

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van een MSP is dat het organisaties de mogelijkheid biedt om sneller en betrouwbaarder toegang te krijgen tot hun cloud. Ze bieden directe paden met hoge doorvoer naar AWS, die een lagere latentie mogelijk maken in vergelijking met internetverkeer. Een consistente, soepele doorvoer van kritieke workloads betekent voor veel bedrijven een aanzienlijke efficiencyverbetering en dus rendement op de investering.

Een belangrijke uitdaging waarvoor MSP's een oplossing aandragen is de complexiteit rondom compliance. Voor bedrijven die wereldwijd in diverse regio's actief zijn, kan het moeilijk zijn om veel verschillende regelgevingen na te leven. Dit is een zorg omdat boetes voor niet-naleving de inkomsten raken en schadelijk zijn voor de reputatie. MSP's bieden echter vooraf gecertificeerde omgevingen, wat betekent dat organisaties gerust kunnen zijn dat hun data worden opgeslagen op een manier die voldoet aan de regionale regelgeving.

Meer succes uit de cloud halen

Voor veel organisaties, met name in het midden- en kleinbedrijf, kan het moeilijk zijn om de specifieke AWS-expertise in te huren en aan te houden om cloudomgevingen goed te configureren. Deze kennis is zeer gespecialiseerd en in veel gevallen is het voor bedrijven niet rendabel om in werknemers te investeren, enkel voor het uitvoeren van een cloudmigratie.

MSP’s kunnen deze kenniskloof waar nodig opvullen, waarbij bedrijven uit vele jaren ervaring kunnen putten zonder dat ze een intern team hoeven in te huren. Deze ondersteuning vermindert ook de werkdruk van interne IT-teams die zich kunnen concentreren op innovatie in plaats van op infrastructuur. Zo kunnen organisaties er ook zeker van zijn dat hun data goed worden beschermd, omdat externe MSP's cloudomgevingen op een effectievere en efficiëntere manier kunnen configureren en beheren.

Innovatie is de drijfveer voor moderne bedrijven, aangezien het essentieel is om de nieuwste technologie te benutten om de omzet te vergroten en de concurrentie voor te blijven. Het dataverkeer gaat sneller dan ooit en bedrijven die data efficiënt kunnen openen, opslaan en analyseren, zijn het beste in staat om succesvol te zijn. Organisaties die van AWS S3 willen profiteren en voor een sterke MSP kiezen die de specifieke zakelijke behoeften van de oplossing begrijpt zetten een stap naar een hoger niveau.

