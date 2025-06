Transformez le cloud en levier de succès en alliant AWS à l’expertise des MSP

Paris, France, juin 2025, Sean Tilley, directeur commercial senior chez 11:11 Systems, un MSP reconnu, examine le rôle essentiel des données dans l’entreprise moderne et leur importance pour son fonctionnement. Alors que la complexité et la richesse de l’informatique ne cessent de croître, les organisations doivent stocker et gérer toujours plus de données métier essentielles. Pour se faire, elles se tournent massivement vers le cloud computing, le plus souvent en optant pour un cloud public, tel qu’AWS. La solution cloud de stockage d’objets d’Amazon, appelée Amazon S3, permet aux organisations de stocker des données sur le cloud en toute sécurité et d’y accéder facilement, ce qui en fait une offre attractive pour les entreprises qui voient le cloud computing comme un facteur d’innovation.

Alors que de plus en plus d’entreprises font migrer leurs charges de travail essentielles vers les cloud, il est devenu vital d’assurer une connectivité AWS fiable, sécurisée et hautes performances. L’offre AWS recouvre des options réseau natives robustes, mais de nombreuses entreprises, notamment celles qui dépendent d’environnements informatiques hybrides ou complexes, estiment que les solutions de connectivité tierces en infogérance apportent une couche supplémentaire de performances, de sécurité et de flexibilité.

Amélioration de la sécurité cloud et de la conformité

S3 est généralement considéré comme une solution de stockage cloud puissante et flexible, mais elle peut créer encore plus de valeur lorsqu’elle est gérée par un partenaire spécialisé. Un partenariat avec un fournisseur d’infogérance (MPS, Managed Service Provider) permet aux organisations de profiter de tous les avantages d’AWS, la plus grande plateforme cloud au monde, ainsi que du potentiel d’innovation du cloud computing.

Le stockage cloud n’est pas sans risques, car il expose les entreprises à des risques de sécurité et de conformité spécifiques. Il s’agit de l’une des objections majeures lors de l’évaluation des technologies cloud publiques, car la surface d'attaque accrue propre aux solutions cloud les rend plus difficiles à défendre. De plus, ce type de stockage n’a pas de périmètre bien défini, comme c’est le cas pour le stockage sur site.

Importance d’une bonne configuration et de la gestion par des experts

L’un des principaux vecteurs de violations de la sécurité est la configuration incorrecte des autorisations. AWS intègre des fonctionnalités puissantes de sécurité, mais c’est le client qui est responsable de la configuration du stockage cloud. Si cela n’est pas fait dans les règles, les utilisateurs risquent d’exposer des données sensibles de façon accidentelle. De plus, des compartiments de stockage mal configurés risquent de devenir accessibles publiquement, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques si ces points faibles sont identifiés par des entités malveillantes. Heureusement, les MSP disposent de l’expertise indispensable pour s’assurer que le stockage et les autorisations sont configurés correctement. Ils peuvent également assurer des fonctionnalités de restauration et de sauvegarde des données, en ajoutant une nouvelle couche de protection et de résilience en cas de cyberattaque ou d’une défaillance imprévue.

Le stockage cloud est optimisé pour la durabilité et la disponibilité, mais il peut induire davantage de latence que le stockage local ou d’autres solutions de stockage cloud. Pour les applications en temps réel ou les charges de travail qui exigent une latence extrêmement faible, S3 peut décevoir. De plus, la plupart des entreprises doivent transférer de gros jeux de données et recherchent une solution de stockage cloud capable de traiter les flux intenses et fréquents.

Maximiser l’efficacité et la conformité avec un MSP

L’un des principaux avantages des MSP est qu’ils permettent aux organisations d’accéder à leur cloud de façon plus rapide et fiable. Ils créent des chemins directs et haut débit vers AWS, afin de réduire la latence par rapport aux communications basées sur Internet. Pour de nombreuses entreprises, un débit constant et réactif pour les charges de travail critiques crée un gain significatif d’efficacité et, par conséquent, un retour sur investissement.

L’un des défis clés sur lesquels les MSP doivent travailler est la complexité propre à la conformité. Pour les entreprises qui opèrent dans différentes parties du monde, veiller à l’application de réglementations très nombreuses et diverses peut être difficile. D’autre part, elles sont exposées à des amendes en cas de non-conformité, ce qui peut impacter aussi bien les revenus que la réputation. Pour y remédier, les MSP offrent des environnements pré-certifiés, qui donnent aux organisations l’assurance que leurs données sont stockées conformément à leur réglementation locale.

Optimisation du succès sur le cloud

Pour de nombreuses entreprises, notamment les PME, il peut être difficile de recruter, et d’inciter à rester, des personnes qualifiées pour la configuration d’AWS. Ce type de profil est hautement spécialisé et, dans la plupart des cas, il n’est pas possible de créer des postes uniquement pour opérer la migration vers le cloud.

Les MSP apportent ces compétences à la demande. Les entreprises disposent ainsi d’un pool de compétences acquises sur plusieurs années sans avoir à constituer et gérer une équipe interne. Ce renfort réduit la charge des équipes informatiques internes et leur permet de se concentrer sur l’innovation plutôt que sur l’infrastructure. Cela permet également aux organisations de s’assurer que leurs données sont bien protégées, car les MSP externes peuvent configurer et gérer les environnements cloud de façon plus efficace et fiable.

L’innovation est un pilier des entreprises modernes, car il est vital de maîtriser les nouvelles technologies pour se démarquer. Les données circulent plus rapidement que jamais et les entreprises qui peuvent y accéder, les stocker et les analyser efficacement sont mieux placées pour réussir. Pour les organisations cherchant à profiter d’AWS S3, savoir choisir un MSP qui comprend leurs besoins métiers permet d’atteindre un niveau inédit de performances et de succès.

