Bitget impulsiona o India Blockchain Tour em Hyderabad, Ahmedabad e Mumbai

NOVA DELHI, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a principal exchange de criptomoedas e empresa Web3, juntou-se à edição 2025 do India Blockchain Tour (IBT) como parceiro exclusivo "Powered by" para as etapas em Hyderabad, Ahmedabad e Mumbai. A colaboração traz um foco mais forte em educação sobre blockchain e aplicações práticas em três grandes cidades, com eventos de networking e troca de conhecimentos no segundo semestre do ano.

Organizado pela Octaloop, o IBT 2025 percorrerá oito cidades e contará com vozes importantes de áreas como políticas públicas, investimento, desenvolvimento e produto. Hyderabad (28 de junho), Ahmedabad (13 de julho) e Mumbai (3 de agosto) serão as cidades centrais apoiadas pela Bitget, com cada parada projetada para reunir talentos locais e curiosidade. Sessões interativas, demonstrações de produtos e fóruns de discussão proporcionarão um ponto de entrada acessível à tecnologia blockchain e ativos digitais, em especial para estudantes, desenvolvedores e profissionais atuantes.

"A Índia é um mercado fundamental para nós. Seja trabalhando com reguladores ou interagindo diretamente com desenvolvedores de blockchain, estamos ativamente presentes aqui. Como uma das principais exchanges globais, vemos este tour como uma oportunidade de nos conectarmos presencialmente e fortalecer a confiança que impulsiona o crescimento a longo prazo", disse Jyotsna Hirdyani, Chefe de Operações para o Sul da Ásia na Bitget.

Este roadshow por várias cidades marca o retorno das atividades presenciais da Bitget na Índia, aproveitando o sucesso da iniciativa "India Learns Crypto" de 2023. Aquela campanha inaugural contou com encontros lotados em Delhi e Mumbai, atraindo centenas de participantes e gerando interesse contínuo da comunidade em fóruns educativos. Somente a sessão em Delhi reuniu mais de 140 participantes, enquanto o evento em Mumbai contou com mais de 300. Com uma combinação de painéis com palestrantes, colaborações com parceiros e sessões abertas de perguntas e respostas, a série se consolidou como um fórum confiável para aprendizado em blockchain.

O papel da Índia no cenário global de cripto e blockchain continua a crescer - evidenciado pelo aumento da atividade de desenvolvedores, pelo interesse dos usuários em custódia própria e DeFi, e pela inovação cada vez mais visível de startups locais. O tour oferece um formato ideal para canalizar esse momento em aprendizagem estruturada e colaboração, além de proporcionar visibilidade a vozes e projetos emergentes.

A escolha de Hyderabad, Ahmedabad e Mumbai reflete um padrão mais amplo na evolução do Web3 na Índia. Essas cidades são conhecidas pela concentração de universidades técnicas, ecossistemas fintech robustos e um número crescente de novos usuários de blockchain. Engajá-las por meio de programação local em nível municipal permite captar um pulso mais preciso - algo que campanhas on-line frequentemente não alcançam.

À medida que o tour segue por toda a Índia até o final do ano, a participação da Bitget visa servir como ponto de contato para quem busca exposição prática ao blockchain - além dos ciclos do mercado. Com foco em acessibilidade e relevância, a colaboração pretende gerar resultados concretos para as pessoas que moldarão a próxima onda de inovação digital na Índia.

Para participar do tour, acesse aqui .

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Além disso, ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma. A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como o seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso .