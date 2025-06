Trident et la République démocratique du Congo signent l’accord final pour déployer DRCPass, le système national d'identification numérique à l'échelle nationale

SINGAPOUR et KINSHASA, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Holdings Ltd (« Trident » ou la « Société », NASDAQ : TDTH), un facilitateur majeur de la transformation numérique dans les services d’optimisation technologique et d’activation Web 3.0 basé à Singapour, a annoncé aujourd’hui la signature définitive de l'accord de Partenariat Public-Privé (PPP) avec le Gouvernement de la République démocratique du Congo (« RDC » ou la « République »). Ce contrat ouvre la voie au déploiement à l'échelle nationale du « DRCPass », le système national d'identification numérique robuste, qui sera déployé par phases, soutenu par une campagne d'éducation et de sensibilisation du public.

Ce contrat marque l’aboutissement de l’accord de collaboration initié en décembre 2024 entre Trident et le Bureau du Président, et constitue la pierre angulaire de l'initiative ambitieuse en matière de développement d'un système complet de gouvernement électronique (« e-GOV ») et d'identité numérique pour la RDC. En vertu de l'accord, Trident sera le prestataire exclusif de services électroniques de vérification d’identité (« e-KYC ») du pays, fournissant l'identité numérique nationale basée sur le Web 3.0.

Soon Huat Lim, fondateur, président et directeur général de Trident et S.E. Augustin Kibassa Maliba, ministre des Postes, des Télécommunications et des Technologies numériques de la RDC lors de la cérémonie de signature de l'accord.

La technologie e-KYC offre aux entreprises une vérification d'identité efficace et simple tout en renforçant la sécurité des transactions. Le déploiement du système de Trident reposera sur quatre cas d'utilisation principaux :

1. Enregistrement biométrique des cartes SIM : L’alliance de la biométrie et la blockchain de la carte SIM à une identité de citoyen vérifiée, permet d’éradiquer les lignes « fantômes » non liées à une personne vérifiable et réduire les pertes financières encourues par les opérateurs et dues à la fraude, ainsi que les amendes réglementaires en temps réel.

2. Accès simplifié aux portails de services électroniques gouvernementaux (« e-GOV ») et commerciaux : via la solution d'authentification unique (Single Sign-On - SSO), les Congolais pourront accéder et effectuer facilement des transactions avec les institutions publiques et privées via une seule connexion.

3. Facilitation des paiements numériques : en un seul clic, le service électroniques de vérification d’identité (« e-KYC ») évalue automatiquement les risques et débloque un accès instantané au crédit, favorisant ainsi l'accès financier formel au-delà des systèmes cloisonnés et axés sur les agences individuelles largement utilisés de nos jours.

4. Mise en place d’un registre d’identité numérique citoyenne : L’enregistrement d'identité centralisé et sécurisé complémentaire aux pièces d’identité physiques fournit aux Congolais un justificatif numérique vérifiable pour les transactions avec les secteurs public et privé.

Après leur enrôlement pour obtenir leur carte d'identité nationale, les citoyens pourront télécharger l’application mobile « Tridentity », qui leur permettra d’accéder aux applications et sites web autorisés par l’intermédiaire du DRCPass, qui utilise l'authentification unique sécurisée (SSO).

« Au cours des derniers mois, nos équipes ont collaboré étroitement avec le gouvernement de la RDC pour être prêts pour ce moment. Nous félicitons le leadership du pays pour avoir choisi d’adopter un avenir numérique et nous sommes impatients de soutenir le déploiement de ce système à l'échelle nationale, que d’autres pays africains chercheront sûrement à reproduire », a déclaré Soon Huat Lim, fondateur, président et directeur général de Trident.

Pour sa part, S.E. Augustin Kibassa Maliba, ministre des Postes, des Télécommunications et des Technologies numériques de la RDC a déclaré : « Ce moment historique ne se limite pas à la simple signature d'un contrat de partenariat avec Trident Digital Tech ; ça représente un tournant décisif dans les efforts de notre nation envers la modernisation numérique. En lançant le système national d'identification numérique, nous posons la première pierre d’une République démocratique du Congo numériquement souveraine, financièrement inclusive et résiliente face aux défis à venir. Alors que nous entamons le déploiement progressif du système DRCPass, nous ne nous contentons pas d'adopter l’innovation ; nous œuvrons pour façonner l'avenir de la gouvernance en Afrique. »

Selon les données de la GSMA Intelligence, la République démocratique du Congo (RDC) compte plus de 80 millions d'abonnés à l'Internet mobile et une base croissante de citoyens bancarisés qui bénéficieront directement des services e-KYC sécurisés (Electronic Know Your Customer) pour l'identification et la vérification des clients.

À propos de Trident

Trident est un facilitateur pionnier de la transformation numérique dans les secteurs de services d’optimisation numérique, services technologiques et l’activation Web 3.0 à l’échelle mondiale. Tridentity, son produit phare, est une solution d’identité innovante et hautement sécurisée basée sur la blockchain, conçue pour fournir des capacités d’authentification unique sécurisées aux systèmes tiers intégrés dans divers secteurs. Au-delà de Tridentity, la mission de Trident est de devenir le leader mondial de l’activation Web 3.0, en connectant notamment les entreprises à une plateforme technologique fiable et sécurisée, avec des expériences client sur mesure et optimisées, avec un fort accent sur l’Afrique australe et d’autres marchés à forte croissance.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations qui peuvent constituer des énoncés « prospectifs », faits aux termes des dispositions d’exonération de la loi américaine, « safe harbour » (règle refuge), notamment la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Ces énoncés prospectifs peuvent être habituellement identifiés par l’emploi de termes comme « sera », « s'attend à », « anticipe », « vise », « futur », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « susceptible de » et d’autres expressions de même nature. Il se peut que la Société fasse des déclarations prospectives écrites ou orales dans ses rapports périodiques à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), dans son rapport annuel aux actionnaires, dans des annonces et autres documents écrits, et dans des déclarations orales faites par ses dirigeants, administrateurs ou employés à des tiers. Toutes les déclarations ne relevant pas de faits historiques, y compris les déclarations fondées sur les convictions, les projets et les attentes de la direction de la Société constituent des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes inhérents, y compris la possibilité que le système national d'identification numérique et le processus e-KYC ne se concrétisent pas, comme le prévoit l'accord de Partenariat Public-Privé (PPP). En raison d’un certain nombre de facteurs, bon nombre de ces incertitudes et éventualités pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif. Un certain nombre de facteurs pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans tout énoncé prospectif, incluant, mais sans s’y limiter, les éléments suivants : le risque et les incertitudes quant au calendrier de la mise en œuvre de l'accord ; les effets indésirables potentiels ou les changements des relations d'affaires ; les changements défavorables dans les conditions générales de l'économie ou du marché ; et les actions d’organismes tiers, y compris des organismes gouvernementaux ; les stratégies de la Société, le développement futur des affaires, la situation financière et les résultats d'exploitation ; la croissance attendue du marché des solutions numériques ; les développements politiques, économiques, sociaux et juridiques dans les marchés où la Société exerce ses activités ou dans lesquelles la Société a l’intention de développer ses activités et ses opérations ; la capacité de la Société à maintenir et à améliorer sa marque. De plus amples informations concernant ces risques et d'autres sont incluses dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC. Toutes les informations fournies dans le présent communiqué sont à la date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour aucun énoncé du présent prospectus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

