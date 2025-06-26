Trident 與剛果民主共和國簽署最終數碼身份合作協議，啟動全國「DRCPass」部署

新加坡及金沙薩, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部位於新加坡的 Trident Digital Tech Holdings Ltd. （「Trident」或「公司」，NASDAQ: TDTH）是一家致力於推動數碼轉型及 Web 3.0 發展的公司，該公司今日宣布，已與剛果民主共和國政府（「剛果」或「共和國」）簽署最終公私營合作 (PPP) 協議。 此合約為「DRCPass」在剛果的全國推展開闢了道路，共和國的這套健全的國家數碼身份系統將分階段推出，並同步開展公眾教育計劃。

此協議標誌着 Trident 與剛果民主共和國總統府於 2024 年 12 月確立的合作框架正式底定，並將成為剛果電子政務及數碼身份計劃的核心基石。 根據協議，Trident 將成為共和國的獨家「電子化認識你的客戶」(e-KYC) 服務供應商，提供基於 Web 3.0 的國家數碼身份系統。

Trident 創辦人、主席兼行政總裁 Soon Huat Lim 與剛果民主共和國郵政、電訊及數碼事務部長 Augustin Kibassa Maliba 閣下出席簽約儀式。

e-KYC 技術能為組織簡化身份驗證程序，同時強化安全防護。 Trident 的部署將聚焦四大核心應用場景：

1. SIM 卡註冊：透過生物識別與區塊鏈技術將 SIM 卡綁定至經過驗證的公民身份紀錄，杜絕「幽靈號碼」現象，並減少電訊營運商因詐欺產生的損失及監管機構罰款。

2. 輕鬆存取電子政府與商業入門網站：透過單一登入 (SSO)，剛果民眾能一鍵登錄公私機構系統並完成各種操作或交易。

3. 實現數碼支付：一鍵式完成 e-KYC 自動風險評分並即時開通信貸，從而推動正規金融服務普及化，超越目前各自獨立、以分行為主的傳統金融模式。

4. 數碼公民身份：集中化且安全的身份紀錄，可作為實體身份證件的補充，為剛果民眾提供在公私領域交易時可用的可驗證數碼憑據。

民眾完成國民身份註冊後，即可下載「Tridentity」流動應用程式並註冊 DRCPass，透過 DRCPass 採用的安全單一登入 (SSO) 功能存取授權應用程式及網站。

Trident 創辦人、董事長兼行政總裁 Soon Huat Lim 表示：「數月來我司團隊與剛果政府攜手合作，迎接此重要時刻。 我們讚揚共和國領袖擁抱數碼化未來的遠見，並期盼能協助他們在剛果全國推行此項計劃，相信這將成為非洲其他國家的典範。

剛果民主共和國郵政、電訊及數碼事務部長 Augustin Kibassa Maliba 閣下表示：「今日不僅是與 Trident Digital Tech 簽署合作協議的日子，更是我國數碼化轉型進程中，具有決定性意義的里程碑時刻。 透過國家數碼身份系統的啟動，我們為剛果民主共和國奠定了數碼主權、普惠金融及應對未來挑戰的根基。 隨着我們分階段部署 DRCPass，我們不僅只是採用了創新的技術，我們更是在塑造非洲政府治理的未來。」

GSMA Intelligence 數據顯示，剛果有逾 8,000 萬流動裝置訂户，以及持續增加的銀行用户群體，這些用户都將直接受惠於安全的 e-KYC 服務。

關於 Trident

Trident 是技術優化及 Web 3.0 啟用領域中，引領數碼化轉型的領導者。 公司旗艦產品 Tridentity 是基於區塊鏈技術的身份平台，旨在為各個行業的用戶提供安全的單一登入驗證服務。 Trident 的使命是成為 Web 3.0 賦能領域的全球領導者，透過可靠且安全的數碼基礎設施以及最佳化的使用者體驗將各大企業連接起來，並着重於在南部非洲及其他高增長市場的發展。

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