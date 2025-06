07:00 Lontoo 09:00 Helsinki, 27.6.2025 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP MYY ZEERUSTIN KAIVOSOMAISUUDEN

Pörssitiedote

Afarakin hallitus on hyväksynyt järjestelyn koskien Zeerustin kromikaivoksen, sen omaisuuserien ja kaivosoikeuden myyntiä. Zeetrust on Etelä-Afrikkalainen yhtiö, joka omistaa kromikaivoksen Luoteisprovinssissa noin 35 kilometriä Bushveld Complexista. Ostajana on Etelä-Afrikkalainen yhtiö PLANTCOR MINING AND PLANT HIRE (PTY) LTD (”Transaktio”).

Transaktio on allekirjoitettu. Transaktion kauppahinta on 40 miljoonaa Etelä-Afrikan randia (noin 2 miljoonaa euroa) ja se maksetaan seuraavan viiden pankkipäivän kuluessa.

Transaktiolla on positiivinen vaikutus konsernin taloudelliseen tulokseen 2025 ja se helpottaa käyttöpääoman hallintaa.

Helsingissä 27.6.2025

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet