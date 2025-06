EQUASENS : ACQUISITION DES ACTIVITES DIS ET RESURGENCES

Villers-lès-Nancy, le 30 juin 2025 - 18h00 (CET)

EQUASENS ANNONCE L’ACQUISITION DES ACTIVITES

DIS ET RESURGENCES

ET RENFORCE AINSI SA POSITION SUR LE MARCHE DES LOGICIELS

POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE.

Renforcement d'un acteur de référence

dans les logiciels hospitaliers et médico-sociaux

Opération finalisée : acquisition de la société Novaprove, éditeur du logiciel ResUrgences et du fonds de commerce de l'activité DIS (gamme GESDIS, FACDIS, ARCADIS)

sur le marché des solutions logicielles pour établissements publics de santé Synergies industrielles : extension de la gamme des produits et services numériques proposés aux établissements Sanitaires et Médico-sociaux de la Division AXIGATE LINK

Le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –$EQS), annonce la finalisation de l'acquisition au 1er juillet 2025, par sa Division AXIGATE LINK via sa filiale Axigate, de deux activités spécialisées dans les solutions logicielles pour le secteur sanitaire public auprès d’un éditeur de solutions logicielles français.

Cette opération stratégique, qui fait suite aux négociations exclusives annoncées publiquement le 30 avril dernier, s'inscrit dans l'ambition du Groupe Equasens de renforcer significativement sa position sur le marché des logiciels hospitaliers et médico-sociaux, en créant un écosystème technologique complet pour accompagner la transformation numérique des établissements publics et privés.

Périmètre et impact de l'acquisition

Les activités acquises représentent plus de 300 clients dans le secteur public de santé et génèrent un chiffre d'affaires annuel d’environ 5 M€. Elles comprennent :

ResUrgences (société Novaprove) : plateforme logicielle cloud spécialisée dans la gestion des services d'urgences hospitalières, qui équipe 8 CHU et un total de 75 clients. Cette solution technologique robuste et fonctionnellement fiable permet d'optimiser la gestion des flux de patients et des processus de soins dans les services d'urgence.





(société Novaprove) : plateforme logicielle cloud spécialisée dans la gestion des services d'urgences hospitalières, qui équipe 8 CHU et un total de 75 clients. Cette solution technologique robuste et fonctionnellement fiable permet d'optimiser la gestion des flux de patients et des processus de soins dans les services d'urgence. Gamme DIS : suite complète de solutions numériques destinée aux établissements publics de santé. 215 sites sont équipés de la gamme DIS, dont 125 établissements de santé (centres hospitaliers) et 90 établissements médico-sociaux (EHPAD principalement). Cette gamme intègre la gestion du DPI (Dossier Patient Informatisé), de la facturation, de la comptabilité, la gestion économique et financière ainsi que la gestion des ressources humaines avec notamment des solutions de gestion de la paie. La suite comprend également la gestion des stocks et des achats, et permet ainsi de proposer des solutions aux Pharmacies à Usage Intérieur.





Ces deux activités sont intégrées à la Division AXIGATE LINK, et viennent renforcer la solution HOSPILINK à destination des Hôpitaux, GHT (Groupements Hospitaliers de Territoire) et services spécialisés SMR et PSY en France.

Une stratégie de développement concrétisée

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie

de développement du Groupe Equasens sur les segments des logiciels pour établissements sanitaires publics, secteur proposant de nombreuses opportunités de renouvellement et d’équipement,

et de renforcement de l’offre du Groupe, présent à la Ville comme à l’hôpital, et tout au long du parcours de santé des patients.

Les synergies techniques et commerciales avec les solutions existantes de la Division AXIGATE LINK constituent un levier majeur de croissance, permettant d'optimiser les ressources et d'accélérer l'innovation.

Cette acquisition consolide significativement la position du Groupe comme acteur de référence dans la transformation numérique du système de santé, en répondant de manière encore plus précise et complète aux besoins en gestion et en DPI (dossier patient informatisé) des établissements de santé et de leurs professionnels.

Vision industrielle et perspectives d'avenir

L'intégration de ces activités au sein de la Division AXIGATE LINK répond à une vision industrielle claire : étoffer et compléter son offre logicielle pour les établissements avec l’apport de nouvelles briques aux DPI de la Division AXIGATE LINK dans divers domaines (comptabilité, facturation, gestion des stocks et de la paie).

L’objectif à court terme est de faire évoluer les nouvelles briques issues de l’acquisition puis de les intégrer aux gammes de la Division AXIGATE LINK existantes : HOSPILINK (hôpital), TITANLINK (EHPAD) et DOMILINK (domicile). Pour ResUrgences, la vision est de renforcer cette gamme experte tout en l'intégrant à la gamme HOSPILINK comme un véritable module.

L'objectif à moyen terme est de créer des parcours de soins fluides et sécurisés, en améliorant l'interopérabilité entre les différents services, et les différents utilisateurs, grâce à nos différentes solutions pour les établissements (urgences, EHPAD, Hôpital, HAD, SSIAD) mais aussi les professionnels de santé en ville (Médecins, Auxiliaires de santé, pharmacies) en développant de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle et l'analyse de données, permettant de remonter notamment les informations du dossier patient, tout au long du parcours de santé du patient.

Denis Supplisson, Directeur Général d'Equasens, déclare : « Cette opération illustre notre volonté de poursuivre notre stratégie d'expansion et de diversification dans notre cœur de métier, l’édition de logiciel pour les professionnels de santé à la ville comme à l’hôpital, en ciblant les opportunités qui ont un sens industriel et économique. En intégrant ResUrgences et la Gamme DIS, nous complétons notre offre médico-sociale et sanitaire pour répondre aux besoins numériques croissants des établissements de santé. Notre ambition est de devenir le partenaire technologique de référence pour accompagner la transformation du système de santé français, en mettant l'innovation au service de l'humain : améliorer le traitement des tâches administratives et médicales afin de libérer du temps aux utilisateurs. »

Grégoire de Rotalier, Directeur Général Délégué d'Equasens et Directeur de la Division AXIGATE LINK, ajoute : « Pour Equasens et la Division AXIGATE LINK, cette opération de qualité renforce significativement notre présence dans le secteur de santé public, tant sur le plan des parts de marché, que de l'expertise et l'étendue des gammes. Cette acquisition assied la position forte d'AXIGATE LINK dans les secteurs hôpital, médico-social et domicile, et renforce une équipe dédiée de 270 collaborateurs au service de 5 000 clients établissements sanitaires et médico-sociaux. »

Calendrier et intégration

L'intégration opérationnelle des équipes et des solutions débutera dès le 3ème trimestre 2025, avec un plan de migration progressive des clients vers les nouvelles plateformes technologiques d'Equasens. La continuité de service est garantie pendant toute la période de transition.

Prochaines publications

31 juillet 2025 : Communiqué du chiffre d'affaires T2 2025 – Après Bourse

26 septembre 2025 : Communiqué résultats semestriels 2025 – Après Bourse

A propos du Groupe Equasens - Suivez-nous également sur LinkedIn

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.400 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris (Compartiment B - FR 0012882389 – $EQS), le Groupe Equasens déploie une stratégie de développement qui s'appuie à la fois sur sa croissance organique et sur des acquisitions ciblées à l'échelle européenne.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Equasens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Equasens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document Universel d’Enregistrement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2025 sous le numéro n° D.25-0334. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

