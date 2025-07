Offentliggørelse af storaktionærmeddelelse

I henhold til kapitalmarkedslovens § 30, jf. § 38, meddeler Tivoli A/S hermed, at Augustinus Fonden i dag har meddelt Tivoli A/S, at Augustinus Fonden gennem sine datterselskaber Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Skandinavisk Holding A/S samlet ejer og kontrollerer 3.269.180 aktier á nominelt DKK 10 i Tivoli A/S, svarende til 57,19% af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Tivoli A/S.

I tillæg hertil og i henhold til kapitalmarkedslovens § 30, jf. § 38, meddeler Tivoli A/S hermed, at C.W. Obel A/S i dag har meddelt Tivoli A/S, at C.W. Obel A/S har reduceret sin beholdning af aktier og stemmerettigheder i Tivoli A/S til under 5 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Tivoli A/S.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Juridisk chef, Julie Koefoed: investor@tivoli.dk

