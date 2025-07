SOUEAST Entre Officiellement Sur Le Marché Marocain Et Lance Un Nouveau Chapitre En Afrique Du Nord

CASABLANCA, Maroc, 01 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOUEAST a annoncé son entrée officielle sur le marché marocain, marquant le lancement de sa stratégie pour l’Afrique du Nord et une avancée majeure dans son expansion mondiale. Elle proposera des expériences de mobilité urbaine EASE aux consommateurs marocains et nord-africains.





(Image 1: SOUEAST lancé au Maroc)



Lors de l’événement de lancement, M. Andy Yuan, Vice-président adjoint de SOUEAST International, a présenté la stratégie de développement de SOUEAST. Depuis le renouveau de sa marque en 2024, SOUEAST connaît une expansion rapide et vise une présence dans plus de 60 pays et régions, avec 300 réseaux prévus en 2025. « Nous prévoyons une gamme de produits diversifiée : "6 SUV + 2 berlines + 1 pick-up", pour répondre aux besoins variés des utilisateurs à travers le monde », a-t-il ajouté.

EASE YOUR LIFE: une nouvelle ère de mobilité connectée intelligente

SOUEAST se concentre sur la jeunesse urbaine mondiale, avec pour ambition de co-créer une expérience de mobilité urbaine fluide grâce à des véhicules alliant esthétique moderne et technologie intelligente. Cette vision trouve un écho particulier auprès de la jeunesse marocaine et crée un lien fort avec la marque.

Portefeuille de produits varié, couverture de marché précise

Pour son entrée au Maroc, SOUEAST introduit ses SUV urbains phares.

Le S09, SUV smart premium de classe D, s’adresse aux élites urbaines grâce à son design exceptionnel, sa conduite intelligente et ses caractéristiques luxueuses, incarnant les standards élevés de la marque.





(Image 2: SOUEAST S09)

Le S07, SUV intelligent urbain de classe C, combine praticité et style. Il est équipé d’écrans connectés de 12,3 pouces sur le tableau de bord, d’un siège conducteur électronique réglable en 6 positions avec mémoire, ainsi que de toutes les fonctionnalités ADAS, offrant confort et sécurité.

Le S06 DM, SUV hybride urbain stylé de classe C, allie esthétique sportive et technologie hybride. Il offre une autonomie électrique pure de 114 km et une autonomie combinée de plus de 1 000 km avec le plein, répondant aux besoins quotidiens de mobilité des jeunes marocains.

M-Automotive, principal distributeur automobile au Maroc, est la seule entreprise à avoir remporté deux années consécutives (2024-2025) le titre de « Meilleure qualité de service » et figure parmi les 30 meilleures entreprises du pays. La société prévoit de collaborer avec SOUEAST pour ouvrir trois magasins en propre d’ici 2025, dont un magasin 4S et deux showrooms urbains, et vise un réseau de 13 points de vente d’ici 2027.

Afin de s’ancrer durablement au Maroc, SOUEAST mettra en place un réseau de services complet, renforcera sa collaboration avec des partenaires locaux et accélérera son intégration sur le marché à travers des stratégies localisées.

Par ailleurs, SOUEAST prévoit d’entrer sur le marché égyptien dès juillet, poursuivant ainsi son expansion à travers le continent africain.

