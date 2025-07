OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

02 July 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 01 July 2025 it had purchased a total of 100,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 100,000 - - Highest price paid (per ordinary share) 525.00p - - Lowest price paid (per ordinary share) 515.00p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 518.14p - -

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 364,856,931 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 364,856,931.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 01-07-2025 16:28:30 GBp 364 518.00 XLON xHaN$sRYNZM 01-07-2025 16:28:00 GBp 138 518.00 XLON xHaN$sRYNAS 01-07-2025 16:27:56 GBp 271 518.00 XLON xHaN$sRYNIa 01-07-2025 16:27:52 GBp 208 518.00 XLON xHaN$sRYNOj 01-07-2025 16:27:48 GBp 234 518.00 XLON xHaN$sRYKdw 01-07-2025 16:27:45 GBp 214 518.00 XLON xHaN$sRYKik 01-07-2025 16:27:40 GBp 235 518.00 XLON xHaN$sRYKrd 01-07-2025 16:27:36 GBp 220 518.00 XLON xHaN$sRYKsK 01-07-2025 16:27:32 GBp 223 518.00 XLON xHaN$sRYKy$ 01-07-2025 16:27:24 GBp 623 518.00 XLON xHaN$sRYK0U 01-07-2025 16:27:16 GBp 296 518.00 XLON xHaN$sRYKAL 01-07-2025 16:27:12 GBp 197 518.00 XLON xHaN$sRYKGG 01-07-2025 16:27:04 GBp 619 518.00 XLON xHaN$sRYLdk 01-07-2025 16:26:56 GBp 315 518.00 XLON xHaN$sRYLgE 01-07-2025 16:26:52 GBp 184 518.00 XLON xHaN$sRYLn7 01-07-2025 16:26:44 GBp 637 518.00 XLON xHaN$sRYLw$ 01-07-2025 16:26:36 GBp 296 518.00 XLON xHaN$sRYLEX 01-07-2025 16:26:32 GBp 138 518.00 XLON xHaN$sRYLKX 01-07-2025 16:26:32 GBp 56 518.00 XLON xHaN$sRYLKZ 01-07-2025 16:26:24 GBp 623 518.00 XLON xHaN$sRYIbr 01-07-2025 16:26:15 GBp 442 518.00 XLON xHaN$sRYIf8 01-07-2025 16:26:08 GBp 346 518.00 XLON xHaN$sRYIpm 01-07-2025 16:26:00 GBp 368 518.00 XLON xHaN$sRYI4B 01-07-2025 16:26:00 GBp 58 518.00 XLON xHaN$sRYI4D 01-07-2025 16:26:00 GBp 27 518.00 XLON xHaN$sRYI4F 01-07-2025 16:26:00 GBp 25 518.00 XLON xHaN$sRYI4H 01-07-2025 16:26:00 GBp 146 518.00 XLON xHaN$sRYI4J 01-07-2025 16:25:48 GBp 690 518.00 XLON xHaN$sRYIOM 01-07-2025 16:25:36 GBp 1,511 518.00 XLON xHaN$sRYJfv 01-07-2025 16:25:36 GBp 81 518.00 XLON xHaN$sRYJf1 01-07-2025 16:25:36 GBp 135 518.00 XLON xHaN$sRYJf3 01-07-2025 16:25:36 GBp 2,146 518.00 XLON xHaN$sRYJf5 01-07-2025 16:25:36 GBp 202 518.00 XLON xHaN$sRYJfC 01-07-2025 16:25:36 GBp 135 518.00 XLON xHaN$sRYJfE 01-07-2025 16:25:36 GBp 2,121 518.00 XLON xHaN$sRYJfG 01-07-2025 16:25:36 GBp 156 518.00 XLON xHaN$sRYJeb 01-07-2025 16:25:36 GBp 2,156 518.00 XLON xHaN$sRYJed 01-07-2025 16:25:36 GBp 17 518.00 XLON xHaN$sRYJeh 01-07-2025 16:25:36 GBp 489 518.00 XLON xHaN$sRYJeZ 01-07-2025 16:22:09 GBp 1,195 517.50 XLON xHaN$sRYSla 01-07-2025 16:22:08 GBp 181 518.00 XLON xHaN$sRYSkr 01-07-2025 16:22:04 GBp 176 518.00 XLON xHaN$sRYSp6 01-07-2025 16:22:00 GBp 177 518.00 XLON xHaN$sRYS@S 01-07-2025 16:21:56 GBp 170 518.00 XLON xHaN$sRYS76 01-07-2025 16:21:52 GBp 174 518.00 XLON xHaN$sRYSDp 01-07-2025 16:21:48 GBp 179 518.00 XLON xHaN$sRYS8W 01-07-2025 16:21:44 GBp 172 518.00 XLON xHaN$sRYSLP 01-07-2025 16:21:40 GBp 180 518.00 XLON xHaN$sRYSG5 01-07-2025 16:21:36 GBp 177 518.00 XLON xHaN$sRYSPJ 01-07-2025 16:21:32 GBp 175 518.00 XLON xHaN$sRYTl5 01-07-2025 16:21:28 GBp 175 518.00 XLON xHaN$sRYTru 01-07-2025 16:21:24 GBp 174 518.00 XLON xHaN$sRYTns 01-07-2025 16:21:20 GBp 172 518.00 XLON xHaN$sRYTz4 01-07-2025 16:21:16 GBp 182 518.00 XLON xHaN$sRYT4n 01-07-2025 16:21:12 GBp 168 518.00 XLON xHaN$sRYT0$ 01-07-2025 16:21:08 GBp 174 518.00 XLON xHaN$sRYTCQ 01-07-2025 16:21:04 GBp 183 518.00 XLON xHaN$sRYTIs 01-07-2025 16:21:00 GBp 85 518.00 XLON xHaN$sRYTOb 01-07-2025 16:21:00 GBp 90 518.00 XLON xHaN$sRYTOd 01-07-2025 16:20:56 GBp 169 518.00 XLON xHaN$sRYQiH 01-07-2025 16:20:52 GBp 181 518.00 XLON xHaN$sRYQq$ 01-07-2025 16:20:48 GBp 175 518.00 XLON xHaN$sRYQnC 01-07-2025 16:20:44 GBp 169 518.00 XLON xHaN$sRYQ$K 01-07-2025 16:20:40 GBp 183 518.00 XLON xHaN$sRYQ5A 01-07-2025 16:20:36 GBp 174 518.00 XLON xHaN$sRYQC@ 01-07-2025 16:20:32 GBp 169 518.00 XLON xHaN$sRYQNI 01-07-2025 16:20:28 GBp 184 518.00 XLON xHaN$sRYQT3 01-07-2025 16:20:24 GBp 167 518.00 XLON xHaN$sRYQPD 01-07-2025 16:20:20 GBp 182 518.00 XLON xHaN$sRYRdx 01-07-2025 16:20:16 GBp 174 518.00 XLON xHaN$sRYRlW 01-07-2025 16:20:12 GBp 170 518.00 XLON xHaN$sRYRqv 01-07-2025 16:20:08 GBp 212 518.00 XLON xHaN$sRYRou 01-07-2025 16:20:00 GBp 702 518.00 XLON xHaN$sRYRD2 01-07-2025 16:19:44 GBp 208 518.00 XLON xHaN$sRYOYX 01-07-2025 16:19:38 GBp 266 518.00 XLON xHaN$sRYOgz 01-07-2025 16:19:38 GBp 1,920 518.00 XLON xHaN$sRYOgI 01-07-2025 16:19:38 GBp 93 518.00 XLON xHaN$sRYOre 01-07-2025 16:19:38 GBp 113 518.00 XLON xHaN$sRYOra 01-07-2025 16:19:38 GBp 120 518.00 XLON xHaN$sRYOrc 01-07-2025 16:19:38 GBp 60 518.00 XLON xHaN$sRYOrY 01-07-2025 16:19:38 GBp 2,237 518.00 XLON xHaN$sRYOrw 01-07-2025 16:19:38 GBp 247 518.00 XLON xHaN$sRYOr5 01-07-2025 16:19:38 GBp 228 518.00 XLON xHaN$sRYOr7 01-07-2025 16:19:38 GBp 2,098 518.00 XLON xHaN$sRYOrE 01-07-2025 16:19:38 GBp 150 518.00 XLON xHaN$sRYOrM 01-07-2025 16:19:38 GBp 116 518.00 XLON xHaN$sRYOrO 01-07-2025 16:19:38 GBp 245 518.00 XLON xHaN$sRYOrQ 01-07-2025 16:19:37 GBp 2,121 518.00 XLON xHaN$sRYOql 01-07-2025 16:19:37 GBp 98 518.00 XLON xHaN$sRYOqv 01-07-2025 16:19:37 GBp 102 518.00 XLON xHaN$sRYOqx 01-07-2025 16:19:37 GBp 270 518.00 XLON xHaN$sRYOqz 01-07-2025 16:19:37 GBp 1,972 518.00 XLON xHaN$sRYOqA 01-07-2025 16:19:37 GBp 427 518.00 XLON xHaN$sRYOtb 01-07-2025 16:19:37 GBp 435 518.00 XLON xHaN$sRYOtZ 01-07-2025 16:19:37 GBp 1,513 518.00 XLON xHaN$sRYOtz 01-07-2025 16:19:37 GBp 526 518.00 XLON xHaN$sRYOt7 01-07-2025 16:19:37 GBp 171 518.00 XLON xHaN$sRYOt9 01-07-2025 16:19:37 GBp 1,841 518.00 XLON xHaN$sRYOtK 01-07-2025 16:11:20 GBp 140 517.50 XLON xHaN$sRYFOJ 01-07-2025 16:11:16 GBp 138 517.50 XLON xHaN$sRYCaG 01-07-2025 16:11:12 GBp 140 517.50 XLON xHaN$sRYCWO 01-07-2025 16:11:08 GBp 150 517.50 XLON xHaN$sRYCf7 01-07-2025 16:10:34 GBp 959 517.50 XLON xHaN$sRYCO4 01-07-2025 16:09:56 GBp 1,338 517.50 XLON xHaN$sRYDH$ 01-07-2025 16:09:56 GBp 251 518.00 XLON xHaN$sRYDGc 01-07-2025 16:09:48 GBp 251 518.00 XLON xHaN$sRYDOR 01-07-2025 16:09:40 GBp 239 518.00 XLON xHaN$sRYAWm 01-07-2025 16:09:32 GBp 240 518.00 XLON xHaN$sRYAnj 01-07-2025 16:09:24 GBp 255 518.00 XLON xHaN$sRYAwA 01-07-2025 16:09:16 GBp 240 518.00 XLON xHaN$sRYA8z 01-07-2025 16:09:08 GBp 247 518.00 XLON xHaN$sRYAHH 01-07-2025 16:09:00 GBp 252 518.00 XLON xHaN$sRYBi3 01-07-2025 16:08:52 GBp 233 518.00 XLON xHaN$sRYBs8 01-07-2025 16:08:44 GBp 73 518.00 XLON xHaN$sRYBva 01-07-2025 16:08:44 GBp 186 518.00 XLON xHaN$sRYBve 01-07-2025 16:08:36 GBp 164 518.00 XLON xHaN$sRYB1m 01-07-2025 16:08:36 GBp 69 518.00 XLON xHaN$sRYB1q 01-07-2025 16:08:28 GBp 254 518.00 XLON xHaN$sRYBJa 01-07-2025 16:08:20 GBp 247 518.00 XLON xHaN$sRYBRb 01-07-2025 16:08:12 GBp 238 518.00 XLON xHaN$sRY8ia 01-07-2025 16:08:04 GBp 257 518.00 XLON xHaN$sRY8o8 01-07-2025 16:07:56 GBp 233 518.00 XLON xHaN$sRY80@ 01-07-2025 16:07:48 GBp 250 518.00 XLON xHaN$sRY8Bx 01-07-2025 16:07:40 GBp 246 518.00 XLON xHaN$sRY8Vi 01-07-2025 16:07:32 GBp 236 518.00 XLON xHaN$sRY9i$ 01-07-2025 16:07:32 GBp 6 518.00 XLON xHaN$sRY9i1 01-07-2025 16:07:24 GBp 251 518.00 XLON xHaN$sRY9mK 01-07-2025 16:07:16 GBp 247 518.00 XLON xHaN$sRY97t 01-07-2025 16:07:08 GBp 248 518.00 XLON xHaN$sRY9Ex 01-07-2025 16:07:00 GBp 238 518.00 XLON xHaN$sRY9Ve 01-07-2025 16:06:52 GBp 258 518.00 XLON xHaN$sRZsYi 01-07-2025 16:06:44 GBp 218 518.00 XLON xHaN$sRZseU 01-07-2025 16:06:36 GBp 284 518.00 XLON xHaN$sRZso6 01-07-2025 16:06:28 GBp 169 518.00 XLON xHaN$sRZs1s 01-07-2025 16:06:23 GBp 174 518.00 XLON xHaN$sRZs2S 01-07-2025 16:06:16 GBp 266 518.00 XLON xHaN$sRZs9T 01-07-2025 16:06:09 GBp 169 518.00 XLON xHaN$sRZsHx 01-07-2025 16:06:00 GBp 419 518.00 XLON xHaN$sRZtie 01-07-2025 16:05:59 GBp 213 518.00 XLON xHaN$sRZtkb 01-07-2025 16:05:59 GBp 14 518.00 XLON xHaN$sRZtkZ 01-07-2025 16:05:59 GBp 4,340 518.00 XLON xHaN$sRZtko 01-07-2025 16:05:59 GBp 100 518.00 XLON xHaN$sRZtkq 01-07-2025 16:05:59 GBp 306 518.00 XLON xHaN$sRZtkE 01-07-2025 16:05:59 GBp 1,563 518.00 XLON xHaN$sRZtkV 01-07-2025 16:05:59 GBp 5 518.00 XLON xHaN$sRZtfc 01-07-2025 16:05:59 GBp 513 518.00 XLON xHaN$sRZtfe 01-07-2025 16:05:59 GBp 1,618 518.00 XLON xHaN$sRZtfm 01-07-2025 16:05:59 GBp 1,675 518.00 XLON xHaN$sRZtfs 01-07-2025 16:05:59 GBp 113 518.00 XLON xHaN$sRZtf@ 01-07-2025 16:05:59 GBp 264 518.00 XLON xHaN$sRZtf0 01-07-2025 16:05:59 GBp 128 518.00 XLON xHaN$sRZtf2 01-07-2025 16:05:59 GBp 1,784 518.00 XLON xHaN$sRZtf4 01-07-2025 16:05:59 GBp 427 518.00 XLON xHaN$sRZtfy 01-07-2025 16:05:59 GBp 2,013 518.00 XLON xHaN$sRZteX 01-07-2025 16:05:59 GBp 107 518.00 XLON xHaN$sRZtfT 01-07-2025 16:05:59 GBp 390 518.00 XLON xHaN$sRZtfV 01-07-2025 16:05:59 GBp 93 518.00 XLON xHaN$sRZtfN 01-07-2025 16:05:59 GBp 275 518.00 XLON xHaN$sRZtfP 01-07-2025 16:05:59 GBp 105 518.00 XLON xHaN$sRZtfR 01-07-2025 16:04:51 GBp 93 517.00 XLON xHaN$sRZqxr 01-07-2025 16:04:01 GBp 797 517.00 XLON xHaN$sRZr5L 01-07-2025 16:01:32 GBp 1,162 517.00 XLON xHaN$sRZm7Z 01-07-2025 16:01:32 GBp 109 517.00 XLON xHaN$sRZm7b 01-07-2025 16:01:32 GBp 134 517.00 XLON xHaN$sRZm7d 01-07-2025 16:01:32 GBp 252 517.00 XLON xHaN$sRZm7$ 01-07-2025 16:01:32 GBp 347 517.00 XLON xHaN$sRZm71 01-07-2025 16:01:32 GBp 797 516.50 XLON xHaN$sRZm77 01-07-2025 15:54:44 GBp 105 517.00 XLON xHaN$sRZuBj 01-07-2025 15:54:39 GBp 155 517.00 XLON xHaN$sRZuMt 01-07-2025 15:54:39 GBp 49 517.00 XLON xHaN$sRZuM1 01-07-2025 15:54:39 GBp 71 517.00 XLON xHaN$sRZuM3 01-07-2025 15:54:39 GBp 118 517.00 XLON xHaN$sRZuM5 01-07-2025 15:54:36 GBp 122 517.00 XLON xHaN$sRZuTr 01-07-2025 15:54:36 GBp 13 517.00 XLON xHaN$sRZuTt 01-07-2025 15:54:16 GBp 106 517.00 XLON xHaN$sRZvsk 01-07-2025 15:54:16 GBp 116 517.00 XLON xHaN$sRZvsm 01-07-2025 15:54:08 GBp 196 517.00 XLON xHaN$sRZvwv 01-07-2025 15:54:08 GBp 34 517.00 XLON xHaN$sRZvwx 01-07-2025 15:54:00 GBp 73 517.00 XLON xHaN$sRZvLb 01-07-2025 15:54:00 GBp 135 517.00 XLON xHaN$sRZvLd 01-07-2025 15:53:57 GBp 320 517.00 XLON xHaN$sRZvTe 01-07-2025 15:53:57 GBp 850 517.00 XLON xHaN$sRZvTg 01-07-2025 15:53:57 GBp 131 517.00 XLON xHaN$sRZvTi 01-07-2025 15:53:57 GBp 196 517.00 XLON xHaN$sRZvTk 01-07-2025 15:53:57 GBp 118 517.00 XLON xHaN$sRZvTm 01-07-2025 15:53:57 GBp 177 517.00 XLON xHaN$sRZvT7 01-07-2025 15:53:57 GBp 202 517.00 XLON xHaN$sRZvT9 01-07-2025 15:53:57 GBp 132 517.00 XLON xHaN$sRZvTB 01-07-2025 15:53:57 GBp 750 516.50 XLON xHaN$sRZvTD 01-07-2025 15:53:57 GBp 680 516.50 XLON xHaN$sRZvTI 01-07-2025 15:53:57 GBp 117 516.50 XLON xHaN$sRZvTK 01-07-2025 15:46:43 GBp 398 515.00 XLON xHaN$sRZjWx 01-07-2025 15:43:00 GBp 174 515.50 XLON xHaN$sRZN5b 01-07-2025 15:43:00 GBp 290 515.50 XLON xHaN$sRZN5f 01-07-2025 15:36:36 GBp 355 516.00 XLON xHaN$sRZT5L 01-07-2025 15:36:36 GBp 406 515.50 XLON xHaN$sRZT4c 01-07-2025 15:27:29 GBp 421 516.00 XLON xHaN$sRZFTj 01-07-2025 15:23:07 GBp 445 516.00 XLON xHaN$sQSsm@ 01-07-2025 15:18:17 GBp 488 516.50 XLON xHaN$sQS@xt 01-07-2025 15:17:36 GBp 99 517.00 XLON xHaN$sQS$0h 01-07-2025 15:17:36 GBp 60 517.00 XLON xHaN$sQS$0j 01-07-2025 15:09:23 GBp 402 516.50 XLON xHaN$sQSXWp 01-07-2025 15:01:41 GBp 316 516.00 XLON xHaN$sQSIyK 01-07-2025 15:01:41 GBp 454 516.50 XLON xHaN$sQSI$$ 01-07-2025 14:52:23 GBp 294 517.50 XLON xHaN$sQS0cE 01-07-2025 14:52:23 GBp 423 517.50 XLON xHaN$sQS0Xf 01-07-2025 14:49:14 GBp 282 517.50 XLON xHaN$sQSCNC 01-07-2025 14:48:29 GBp 395 517.00 XLON xHaN$sQSA9y 01-07-2025 14:45:09 GBp 250 516.00 XLON xHaN$sQTtyj 01-07-2025 14:35:07 GBp 326 516.00 XLON xHaN$sQTcnb 01-07-2025 14:35:07 GBp 467 516.50 XLON xHaN$sQTcng 01-07-2025 14:23:58 GBp 188 515.50 XLON xHaN$sQTJwP 01-07-2025 14:23:57 GBp 236 515.50 XLON xHaN$sQTJ4f 01-07-2025 14:16:31 GBp 288 516.00 XLON xHaN$sQTPTj 01-07-2025 14:16:31 GBp 414 516.50 XLON xHaN$sQTPTl 01-07-2025 14:04:36 GBp 242 516.50 XLON xHaN$sQT8gr 01-07-2025 13:55:43 GBp 197 517.00 XLON xHaN$sQU$KL 01-07-2025 13:55:43 GBp 239 517.00 XLON xHaN$sQU$Nj 01-07-2025 13:49:58 GBp 163 517.50 XLON xHaN$sQUdsG 01-07-2025 13:49:58 GBp 14 517.50 XLON xHaN$sQUdsI 01-07-2025 13:49:58 GBp 30 517.50 XLON xHaN$sQUdsK 01-07-2025 13:41:43 GBp 208 518.00 XLON xHaN$sQUjZK 01-07-2025 13:41:03 GBp 251 518.50 XLON xHaN$sQUjV1 01-07-2025 13:38:45 GBp 520 519.00 XLON xHaN$sQUeo7 01-07-2025 13:29:00 GBp 449 519.00 XLON xHaN$sQUSof 01-07-2025 13:29:00 GBp 15 519.00 XLON xHaN$sQUSoh 01-07-2025 13:10:01 GBp 227 519.50 XLON xHaN$sQU8pq 01-07-2025 13:10:01 GBp 486 519.50 XLON xHaN$sQU8p7 01-07-2025 13:08:47 GBp 168 520.00 XLON xHaN$sQU9Et 01-07-2025 13:05:09 GBp 137 520.00 XLON xHaN$sQVrzW 01-07-2025 12:45:51 GBp 356 518.50 XLON xHaN$sQVY5a 01-07-2025 12:26:48 GBp 306 519.00 XLON xHaN$sQVJ1o 01-07-2025 12:26:48 GBp 376 519.00 XLON xHaN$sQVJ1u 01-07-2025 12:23:21 GBp 421 519.50 XLON xHaN$sQVUPn 01-07-2025 12:23:21 GBp 101 519.50 XLON xHaN$sQVUPp 01-07-2025 12:23:18 GBp 150 519.50 XLON xHaN$sQVURR 01-07-2025 12:23:18 GBp 178 519.50 XLON xHaN$sQVUQA 01-07-2025 12:14:13 GBp 30 519.00 XLON xHaN$sQV6q@ 01-07-2025 12:14:13 GBp 36 519.00 XLON xHaN$sQV6q0 01-07-2025 12:14:13 GBp 13 519.00 XLON xHaN$sQV6q2 01-07-2025 11:48:33 GBp 205 518.00 XLON xHaN$sQO@lE 01-07-2025 11:42:54 GBp 245 518.50 XLON xHaN$sQOxb$ 01-07-2025 11:36:33 GBp 306 519.00 XLON xHaN$sQOaFj 01-07-2025 11:32:03 GBp 464 519.50 XLON xHaN$sQOWCg 01-07-2025 11:07:16 GBp 211 519.50 XLON xHaN$sQOOZk 01-07-2025 11:01:19 GBp 180 519.00 XLON xHaN$sQO5q7 01-07-2025 10:59:58 GBp 51 518.50 XLON xHaN$sQO22@ 01-07-2025 10:59:58 GBp 154 518.50 XLON xHaN$sQO220 01-07-2025 10:50:00 GBp 212 518.00 XLON xHaN$sQO8sJ 01-07-2025 10:50:00 GBp 250 518.00 XLON xHaN$sQO8sO 01-07-2025 10:47:07 GBp 1 518.00 XLON xHaN$sQPsR@ 01-07-2025 10:47:07 GBp 13 518.00 XLON xHaN$sQPsR0 01-07-2025 10:47:07 GBp 1 518.00 XLON xHaN$sQPsR2 01-07-2025 10:47:07 GBp 14 518.00 XLON xHaN$sQPsR4 01-07-2025 10:46:56 GBp 6 518.00 XLON xHaN$sQPtqw 01-07-2025 10:45:08 GBp 437 518.50 XLON xHaN$sQProP 01-07-2025 10:30:27 GBp 321 519.00 XLON xHaN$sQPdpw 01-07-2025 10:21:01 GBp 273 519.50 XLON xHaN$sQPlZZ 01-07-2025 10:06:54 GBp 163 520.50 XLON xHaN$sQPIl1 01-07-2025 10:02:49 GBp 206 521.50 XLON xHaN$sQPHy9 01-07-2025 10:02:23 GBp 274 521.50 XLON xHaN$sQPHGt 01-07-2025 09:40:58 GBp 316 521.50 XLON xHaN$sQPCw4 01-07-2025 09:40:58 GBp 316 522.00 XLON xHaN$sQPCwA 01-07-2025 09:33:05 GBp 240 523.00 XLON xHaN$sQQsVC 01-07-2025 09:33:05 GBp 339 522.50 XLON xHaN$sQQsVP 01-07-2025 09:16:36 GBp 236 521.50 XLON xHaN$sQQxJ$ 01-07-2025 09:10:04 GBp 164 523.00 XLON xHaN$sQQbtk 01-07-2025 09:06:11 GBp 159 523.00 XLON xHaN$sQQXbM 01-07-2025 09:06:10 GBp 228 523.50 XLON xHaN$sQQXal 01-07-2025 09:02:19 GBp 348 524.00 XLON xHaN$sQQi4B 01-07-2025 08:57:38 GBp 274 524.50 XLON xHaN$sQQejC 01-07-2025 08:57:12 GBp 183 525.00 XLON xHaN$sQQevh 01-07-2025 08:52:42 GBp 497 525.00 XLON xHaN$sQQNPb 01-07-2025 08:35:06 GBp 395 524.00 XLON xHaN$sQQPAt 01-07-2025 08:25:20 GBp 260 524.50 XLON xHaN$sQQ1Ik 01-07-2025 08:25:20 GBp 26 524.50 XLON xHaN$sQQ1Ir 01-07-2025 08:22:40 GBp 218 524.50 XLON xHaN$sQQCk4 01-07-2025 08:12:13 GBp 143 524.00 XLON xHaN$sQRqAt 01-07-2025 08:11:56 GBp 207 524.50 XLON xHaN$sQRqOx 01-07-2025 08:11:21 GBp 435 525.00 XLON xHaN$sQRr4s 01-07-2025 08:10:11 GBp 380 525.00 XLON xHaN$sQRou0

