OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
29 December 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 24 December 2025 it had purchased a total of 89,815 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased39,81550,000-
Highest price paid (per ordinary share)644.00p644.50p-
Lowest price paid (per ordinary share)638.50p639.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)642.37p642.31p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,971,191 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,971,191.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
24-12-202512:13:30GBp427640.50XLONxeaMQt6j1TW
24-12-202512:13:30GBp193640.50BATExeaMQt6j1Ti
24-12-202512:11:11GBp22640.50XLONxeaMQt6jEog
24-12-202512:11:08GBp430640.50XLONxeaMQt6jEoO
24-12-202512:10:45GBp38641.50XLONxeaMQt6jEx@
24-12-202512:10:45GBp41641.50XLONxeaMQt6jEx2
24-12-202512:10:45GBp519641.50XLONxeaMQt6jEx4
24-12-202512:10:45GBp894641.50XLONxeaMQt6jExF
24-12-202512:10:45GBp232641.50BATExeaMQt6jExH
24-12-202512:10:45GBp145643.00XLONxeaMQt6jEwX
24-12-202512:10:45GBp698643.00XLONxeaMQt6jEwZ
24-12-202512:10:45GBp41643.00XLONxeaMQt6jEwb
24-12-202512:10:45GBp278643.00XLONxeaMQt6jEwf
24-12-202512:10:45GBp169642.50XLONxeaMQt6jEwh
24-12-202512:10:45GBp465642.50XLONxeaMQt6jEwj
24-12-202512:10:45GBp230642.00XLONxeaMQt6jEwr
24-12-202512:10:45GBp282642.00BATExeaMQt6jEwt
24-12-202512:10:45GBp527642.50XLONxeaMQt6jEwu
24-12-202512:10:45GBp645642.50BATExeaMQt6jEww
24-12-202512:08:45GBp553642.50BATExeaMQt6jFd5
24-12-202512:06:50GBp510642.50BATExeaMQt6jFmR
24-12-202512:02:58GBp113642.50BATExeaMQt6jClS
24-12-202512:02:33GBp335643.00BATExeaMQt6jCgw
24-12-202512:02:33GBp656643.00BATExeaMQt6jCgy
24-12-202512:02:33GBp129643.00XLONxeaMQt6jCgu
24-12-202512:02:33GBp619643.00XLONxeaMQt6jCg@
24-12-202512:01:07GBp1,364644.00BATExeaMQt6jC5A
24-12-202512:01:07GBp69644.00BATExeaMQt6jC5C
24-12-202512:01:07GBp88644.00BATExeaMQt6jC5E
24-12-202512:01:07GBp278644.00BATExeaMQt6jC5G
24-12-202511:59:53GBp378643.00BATExeaMQt6jCBI
24-12-202511:58:42GBp163643.00BATExeaMQt6jCRY
24-12-202511:58:42GBp24643.00BATExeaMQt6jCRa
24-12-202511:55:53GBp119643.00BATExeaMQt6jDvG
24-12-202511:55:53GBp24643.00BATExeaMQt6jDvK
24-12-202511:53:51GBp350643.00BATExeaMQt6jDTX
24-12-202511:52:23GBp100643.00BATExeaMQt6jAl@
24-12-202511:52:23GBp88643.00BATExeaMQt6jAl0
24-12-202511:52:23GBp91643.00BATExeaMQt6jAl2
24-12-202511:46:39GBp794643.50XLONxeaMQt6jBsA
24-12-202511:46:39GBp676643.50BATExeaMQt6jBsC
24-12-202511:46:39GBp13643.50BATExeaMQt6jBsE
24-12-202511:44:41GBp176644.00XLONxeaMQt6jBCh
24-12-202511:44:41GBp748644.00XLONxeaMQt6jBCu
24-12-202511:44:41GBp937644.00BATExeaMQt6jBCw
24-12-202511:43:35GBp140644.00XLONxeaMQt6jBIp
24-12-202511:43:35GBp254644.00BATExeaMQt6jBIr
24-12-202511:42:37GBp401644.00BATExeaMQt6j8dD
24-12-202511:42:37GBp99644.00BATExeaMQt6j8cX
24-12-202511:42:37GBp748644.00XLONxeaMQt6j8cZ
24-12-202511:42:09GBp212644.50BATExeaMQt6j8jV
24-12-202511:41:14GBp179644.50BATExeaMQt6j8mT
24-12-202511:41:14GBp327644.50BATExeaMQt6j8pZ
24-12-202511:41:14GBp477644.50BATExeaMQt6j8pf
24-12-202511:41:14GBp2,800644.50BATExeaMQt6j8ph
24-12-202511:41:14GBp106644.00XLONxeaMQt6j8pn
24-12-202511:41:14GBp510644.50BATExeaMQt6j8pt
24-12-202511:41:13GBp134644.50BATExeaMQt6j8p5
24-12-202511:41:13GBp553644.50BATExeaMQt6j8p3
24-12-202511:41:13GBp1,077644.00BATExeaMQt6j8pI
24-12-202511:41:13GBp52644.00BATExeaMQt6j8pK
24-12-202511:41:13GBp372643.50XLONxeaMQt6j8pR
24-12-202511:15:41GBp382643.00XLONxeaMQt6kr9G
24-12-202511:13:34GBp13,661643.00XLONxeaMQt6kokW
24-12-202511:13:34GBp114643.00XLONxeaMQt6kokY
24-12-202511:12:55GBp231642.50XLONxeaMQt6koo7
24-12-202511:12:55GBp231642.50BATExeaMQt6koo9
24-12-202511:12:54GBp139643.00BATExeaMQt6kooS
24-12-202511:12:18GBp126643.00BATExeaMQt6koxw
24-12-202511:11:34GBp254643.00BATExeaMQt6ko29
24-12-202511:11:34GBp490642.50XLONxeaMQt6ko2T
24-12-202511:10:23GBp111642.50XLONxeaMQt6koN@
24-12-202511:10:23GBp24642.50XLONxeaMQt6koN0
24-12-202511:10:23GBp407642.50XLONxeaMQt6koN4
24-12-202511:10:23GBp460642.50XLONxeaMQt6koN6
24-12-202511:10:23GBp695642.50XLONxeaMQt6koNB
24-12-202511:10:23GBp645642.50XLONxeaMQt6koNy
24-12-202511:10:23GBp177642.00BATExeaMQt6koNN
24-12-202511:10:23GBp748642.00XLONxeaMQt6koNL
24-12-202511:10:23GBp571642.00BATExeaMQt6koNP
24-12-202511:03:27GBp1,178643.00BATExeaMQt6kmrS
24-12-202511:03:27GBp75643.00BATExeaMQt6kmrU
24-12-202511:03:27GBp257643.00BATExeaMQt6kmqe
24-12-202511:03:27GBp36643.00BATExeaMQt6kmqg
24-12-202511:03:27GBp237642.50XLONxeaMQt6kmqm
24-12-202511:03:27GBp1,229642.50BATExeaMQt6kmq3
24-12-202511:03:27GBp24642.50BATExeaMQt6kmq5
24-12-202511:03:27GBp711642.00XLONxeaMQt6kmq8
24-12-202510:55:47GBp2641.50BATExeaMQt6kn8O
24-12-202510:48:08GBp259642.00XLONxeaMQt6k$rF
24-12-202510:48:08GBp228642.00BATExeaMQt6k$rH
24-12-202510:48:04GBp587642.00BATExeaMQt6k$qs
24-12-202510:48:04GBp666642.00XLONxeaMQt6k$qq
24-12-202510:47:27GBp353642.00BATExeaMQt6k$oo
24-12-202510:46:54GBp326642.00BATExeaMQt6k$xV
24-12-202510:43:31GBp427642.50XLONxeaMQt6kyjW
24-12-202510:43:31GBp170642.50XLONxeaMQt6kyjY
24-12-202510:43:31GBp543642.50XLONxeaMQt6kyja
24-12-202510:43:31GBp24642.50XLONxeaMQt6kyjc
24-12-202510:43:31GBp594642.00XLONxeaMQt6kyjn
24-12-202510:43:31GBp746642.00BATExeaMQt6kyjp
24-12-202510:41:25GBp240642.50BATExeaMQt6ky1t
24-12-202510:41:22GBp1,119643.00BATExeaMQt6ky0c
24-12-202510:41:22GBp1,400643.00BATExeaMQt6ky0e
24-12-202510:41:22GBp2,121642.50XLONxeaMQt6ky0q
24-12-202510:41:22GBp39642.50XLONxeaMQt6ky0s
24-12-202510:41:22GBp446642.50BATExeaMQt6ky0B
24-12-202510:25:46GBp524641.00XLONxeaMQt6kxL1
24-12-202510:25:46GBp1,140641.00BATExeaMQt6kxLJ
24-12-202510:25:46GBp1,194641.00BATExeaMQt6kxLL
24-12-202510:25:46GBp255641.00BATExeaMQt6kxLN
24-12-202510:25:46GBp184641.00BATExeaMQt6kxLP
24-12-202510:14:53GBp295640.00XLONxeaMQt6kvQf
24-12-202510:12:33GBp249640.50BATExeaMQt6kcmM
24-12-202510:12:27GBp83641.00BATExeaMQt6kczi
24-12-202510:11:48GBp157641.00BATExeaMQt6kc70
24-12-202510:10:34GBp120640.00XLONxeaMQt6kcMj
24-12-202510:10:02GBp476641.00BATExeaMQt6kcOC
24-12-202510:09:58GBp1,685641.00BATExeaMQt6kcQg
24-12-202510:09:58GBp129641.00BATExeaMQt6kcQi
24-12-202510:09:58GBp241641.00BATExeaMQt6kcQk
24-12-202510:09:58GBp481640.50XLONxeaMQt6kcQr
24-12-202510:09:58GBp124640.50BATExeaMQt6kcQt
24-12-202510:09:58GBp343640.50BATExeaMQt6kcQv
24-12-202510:00:10GBp145641.00XLONxeaMQt6kbc6
24-12-202510:00:10GBp325642.00BATExeaMQt6kbcE
24-12-202510:00:10GBp323642.00BATExeaMQt6kbcM
24-12-202510:00:10GBp22641.00XLONxeaMQt6kbcT
24-12-202510:00:10GBp227642.00BATExeaMQt6kbcU
24-12-202510:00:10GBp223642.00BATExeaMQt6kbXa
24-12-202510:00:10GBp223642.00BATExeaMQt6kbXi
24-12-202510:00:10GBp227642.00BATExeaMQt6kbXo
24-12-202510:00:10GBp219641.00XLONxeaMQt6kbXu
24-12-202510:00:10GBp121642.00BATExeaMQt6kbXw
24-12-202510:00:10GBp477641.50BATExeaMQt6kbXy
24-12-202510:00:10GBp227642.00BATExeaMQt6kbXJ
24-12-202510:00:10GBp7641.50BATExeaMQt6kbXL
24-12-202510:00:10GBp202642.00BATExeaMQt6kbXF
24-12-202510:00:10GBp200641.00XLONxeaMQt6kbXR
24-12-202510:00:10GBp240641.00XLONxeaMQt6kbXT
24-12-202510:00:10GBp443641.00BATExeaMQt6kbXV
24-12-202509:42:01GBp205642.00XLONxeaMQt6kX8E
24-12-202509:42:01GBp25642.00XLONxeaMQt6kX8J
24-12-202509:42:01GBp400642.00XLONxeaMQt6kX8L
24-12-202509:42:01GBp426641.50XLONxeaMQt6kX8S
24-12-202509:42:01GBp63641.50BATExeaMQt6kX8U
24-12-202509:42:01GBp366641.50BATExeaMQt6kXBW
24-12-202509:41:56GBp431641.50BATExeaMQt6kXAG
24-12-202509:35:24GBp380642.00BATExeaMQt6klwb
24-12-202509:35:24GBp85642.00BATExeaMQt6klwd
24-12-202509:33:23GBp109642.00BATExeaMQt6klR0
24-12-202509:33:23GBp21642.00BATExeaMQt6klR2
24-12-202509:33:23GBp203641.50XLONxeaMQt6klR9
24-12-202509:33:23GBp162641.50BATExeaMQt6klRB
24-12-202509:33:23GBp56641.50BATExeaMQt6klRD
24-12-202509:33:05GBp238642.00BATExeaMQt6kiXk
24-12-202509:33:05GBp17642.00BATExeaMQt6kiXm
24-12-202509:32:57GBp205642.00BATExeaMQt6kijO
24-12-202509:32:57GBp1642.00BATExeaMQt6kijQ
24-12-202509:32:57GBp195641.50XLONxeaMQt6kiiX
24-12-202509:32:56GBp17642.00BATExeaMQt6kii7
24-12-202509:32:56GBp1,231642.00BATExeaMQt6kii1
24-12-202509:32:56GBp68642.00BATExeaMQt6kii3
24-12-202509:32:56GBp223642.00BATExeaMQt6kii5
24-12-202509:32:56GBp420641.50XLONxeaMQt6kiiA
24-12-202509:32:56GBp395641.50BATExeaMQt6kiiC
24-12-202509:31:25GBp163641.50XLONxeaMQt6kixE
24-12-202509:30:51GBp379642.00BATExeaMQt6kiDq
24-12-202509:30:51GBp378642.00XLONxeaMQt6kiDs
24-12-202509:17:58GBp126642.00BATExeaMQt6keXj
24-12-202509:17:08GBp69642.00BATExeaMQt6keoK
24-12-202509:17:08GBp164642.00BATExeaMQt6keoM
24-12-202509:11:54GBp245641.50BATExeaMQt6kf3o
24-12-202509:11:50GBp146641.50BATExeaMQt6kf21
24-12-202509:11:25GBp497641.50BATExeaMQt6kf8A
24-12-202509:10:36GBp123642.00BATExeaMQt6kfVa
24-12-202509:10:36GBp407642.00BATExeaMQt6kfVY
24-12-202509:09:47GBp4642.00BATExeaMQt6kMWv
24-12-202509:09:47GBp8642.00BATExeaMQt6kMWx
24-12-202509:09:47GBp21642.00BATExeaMQt6kMWy
24-12-202509:08:58GBp115642.00BATExeaMQt6kMg1
24-12-202509:08:58GBp14642.00BATExeaMQt6kMg3
24-12-202509:08:09GBp106642.00BATExeaMQt6kM$o
24-12-202509:08:09GBp75642.00BATExeaMQt6kM$q
24-12-202509:07:20GBp163642.00BATExeaMQt6kM1f
24-12-202509:06:31GBp186642.00BATExeaMQt6kMLp
24-12-202509:05:42GBp150642.00BATExeaMQt6kMS@
24-12-202509:04:53GBp197642.00BATExeaMQt6kNXg
24-12-202509:03:15GBp462642.00BATExeaMQt6kNyb
24-12-202509:01:53GBp155642.00BATExeaMQt6kNEv
24-12-202509:01:53GBp408642.00BATExeaMQt6kNE0
24-12-202509:01:53GBp348642.00BATExeaMQt6kNE2
24-12-202509:01:53GBp456642.00BATExeaMQt6kNE8
24-12-202509:01:53GBp465642.00BATExeaMQt6kNEO
24-12-202509:01:53GBp454642.00BATExeaMQt6kNEU
24-12-202509:01:53GBp452642.00BATExeaMQt6kN9a
24-12-202509:01:53GBp246642.00BATExeaMQt6kN9o
24-12-202509:01:53GBp246642.00BATExeaMQt6kN90
24-12-202509:01:53GBp244642.00BATExeaMQt6kN9D
24-12-202509:01:52GBp243642.00BATExeaMQt6kN9K
24-12-202509:01:52GBp255642.00BATExeaMQt6kN9Q
24-12-202509:01:52GBp247642.00BATExeaMQt6kN8W
24-12-202509:01:52GBp253642.00BATExeaMQt6kN8m
24-12-202509:00:00GBp374641.00BATExeaMQt6kKeL
24-12-202508:48:51GBp351640.00BATExeaMQt6kIVN
24-12-202508:48:30GBp83640.00XLONxeaMQt6kIQm
24-12-202508:48:30GBp306640.00XLONxeaMQt6kIQo
24-12-202508:46:50GBp36640.00BATExeaMQt6kJ50
24-12-202508:46:50GBp314640.00BATExeaMQt6kJ52
24-12-202508:41:10GBp208640.00XLONxeaMQt6kGAo
24-12-202508:41:10GBp317640.00BATExeaMQt6kGAq
24-12-202508:41:10GBp201640.00XLONxeaMQt6kGAs
24-12-202508:35:26GBp300640.50BATExeaMQt6kUr0
24-12-202508:30:07GBp314640.50BATExeaMQt6kV2w
24-12-202508:10:09GBp1,125639.00BATExeaMQt6kPmW
24-12-202508:10:09GBp207638.50XLONxeaMQt6kPme
24-12-202508:10:09GBp300639.00XLONxeaMQt6kPmg
24-12-202508:10:09GBp287639.00BATExeaMQt6kPmi
24-12-202508:02:58GBp1,334640.50XLONxeaMQt6k4f6



Recommended Reading

  • December 24, 2025 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36024 December 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares
  • December 23, 2025 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36023 December 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares