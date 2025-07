Société Générale : Cessation du contrat de liquidité et bilan semestriel

CESSATION DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ ET BILAN SEMESTRIEL

Information réglementée

Paris, le 2 juillet 2025

Communiqué relatif à la cessation du contrat de liquidité et au bilan semestriel indiquant le nombre de transactions exécutées et le volume échangé au titre du contrat de liquidité de Société Générale.

La liquidité quotidienne de l’action Société Générale étant satisfaisante depuis plusieurs années, Société Générale a décidé de mettre fin à compter du 1er juillet 2025 au contrat de liquidité confié depuis 2011 à Rothschild Martin Maurel.

Au titre de ce contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2025 :

0 titre

5 573 179,76 €

Il est rappelé que :

à la date de la signature du contrat de liquidité, soit le 22 août 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre 170 000 000 €





l’avenant du 19 décembre 2018 au contrat de liquidité avait ramené ces moyens à :

0 titre 5 000 000 €





au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre 5 429 174 €







Les informations ci-dessous présentent le nombre de transactions exécutées à l’achat et à la vente, ainsi que le volume échangé à l’achat et à la vente en nombre de titres et en capitaux du 1er janvier au 30 juin 2025 au titre de ce contrat de liquidité, étant rappelé que le contrat de liquidité a été temporairement suspendu, du 10 février au 9 avril 2025 inclus, pendant l’exécution du programme de rachat d’actions annoncé le 6 février 2025.

DATE NOMBRE DE TRANSACTIONS

A L'ACHAT NOMBRE DE TRANSACTIONS

A LA VENTE QUANTITE

A L'ACHAT QUANTITE

A LA VENTE CAPITAUX ACHETES CAPITAUX VENDUS 02/01/2025 89 111 25 500 25 500 688 576,50 688 066,50 03/01/2025 50 54 26 000 19 500 699 036,00 524 823,00 06/01/2025 76 127 22 000 28 500 598 972,00 774 373,50 07/01/2025 72 46 28 100 23 100 760 667,00 626 587,50 08/01/2025 65 82 20 000 25 000 546 340,00 683 850,00 09/01/2025 81 105 27 000 27 000 733 590,00 734 994,00 10/01/2025 101 57 25 000 18 500 684 400,00 506 141,50 13/01/2025 52 80 21 500 28 000 584 090,50 763 644,00 14/01/2025 63 92 29 000 25 000 809 593,00 698 150,00 15/01/2025 64 90 24 000 28 000 685 536,00 798 000,00 16/01/2025 49 56 26 500 21 500 762 829,00 619 415,00 17/01/2025 51 55 21 000 21 000 604 464,00 604 737,00 20/01/2025 62 84 25 000 30 000 731 450,00 876 360,00 21/01/2025 80 93 22 500 22 300 658 980,00 653 813,70 22/01/2025 52 55 30 500 25 700 896 059,50 756 094,00 23/01/2025 56 66 14 000 19 000 418 726,00 566 333,00 24/01/2025 113 123 31 500 31 500 949 725,00 950 922,00 27/01/2025 72 56 21 000 13 800 639 345,00 420 127,20 28/01/2025 66 60 20 500 27 700 629 309,00 848 894,20 29/01/2025 83 94 27 000 27 000 830 169,00 831 438,00 30/01/2025 72 28 21 000 21 000 650 979,00 650 958,00 31/01/2025 65 50 30 000 30 000 937 200,00 937 680,00 01/2025 1 534 1 664 538 600 538 600 15 500 036,50 15 515 402,10 03/02/2025 76 42 22 500 22 500 683 235,00 684 697,50 04/02/2025 92 65 22 500 22 500 692 280,00 692 550,00 05/02/2025 188 111 40 000 31 000 1 232 600,00 956 195,00 06/02/2025 16 41 9 400 18 200 308 583,20 601 510,00 07/02/2025 134 135 27 000 27 200 956 583,00 965 953,60 02/2025 506 394 121 400 121 400 3 873 281,20 3 900 906,10 10/04/2025 136 90 32 300 22 300 1 205 532,90 829 961,40 11/04/2025 143 160 35 500 45 500 1 295 608,00 1 670 669,00 14/04/2025 78 91 20 000 20 000 767 620,00 768 160,00 15/04/2025 119 136 25 000 25 000 989 500,00 990 575,00 16/04/2025 127 131 25 870 25 870 1 028 332,50 1 028 798,16 17/04/2025 74 108 25 000 25 000 991 875,00 992 425,00 22/04/2025 114 93 20 000 20 000 797 900,00 798 540,00 23/04/2025 61 70 12 500 12 500 517 937,50 518 362,50 24/04/2025 127 119 20 000 20 000 830 960,00 831 520,00 25/04/2025 116 126 25 000 25 000 1 058 700,00 1 058 950,00 28/04/2025 67 94 22 000 22 000 951 698,00 952 600,00 29/04/2025 127 167 52 000 52 000 2 293 356,00 2 296 788,00 30/04/2025 177 236 64 000 59 500 2 920 064,00 2 713 259,50 04/2025 1 466 1 621 379 170 374 670 15 649 083,90 15 450 608,56





DATE NOMBRE DE TRANSACTIONS

A L'ACHAT NOMBRE DE TRANSACTIONS

A LA VENTE QUANTITE

A L'ACHAT QUANTITE

A LA VENTE CAPITAUX ACHETES CAPITAUX VENDUS 02/05/2025 79 122 32 018 36 518 1 478 719,31 1 687 058,56 05/05/2025 111 131 41 500 41 500 1 920 703,00 1 922 487,50 06/05/2025 111 105 47 500 35 000 2 181 722,50 1 603 105,00 07/05/2025 53 63 15 000 19 000 679 575,00 861 935,00 08/05/2025 68 107 28 000 36 500 1 287 776,00 1 678 379,50 09/05/2025 70 74 32 000 32 000 1 485 344,00 1 486 528,00 12/05/2025 128 123 45 000 45 000 2 140 965,00 2 142 990,00 13/05/2025 92 114 40 000 40 000 1 885 200,00 1 887 400,00 14/05/2025 62 96 35 000 35 000 1 663 865,00 1 665 545,00 15/05/2025 83 88 45 000 40 000 2 167 290,00 1 926 200,00 16/05/2025 63 63 20 000 25 000 959 000,00 1 201 275,00 19/05/2025 110 128 36 000 36 000 1 754 460,00 1 756 152,00 20/05/2025 34 47 17 000 17 000 835 057,00 835 788,00 21/05/2025 49 99 32 100 26 600 1 587 152,40 1 315 130,60 22/05/2025 46 40 20 500 26 000 999 498,00 1 274 052,00 23/05/2025 83 71 36 400 22 900 1 767 838,80 1 103 161,70 26/05/2025 14 84 3 600 17 100 174 182,40 824 510,70 27/05/2025 86 97 27 500 27 500 1 333 970,00 1 335 125,00 28/05/2025 82 37 23 000 11 800 1 109 612,00 565 043,00 29/05/2025 37 110 17 500 28 700 846 877,50 1 390 141,90 30/05/2025 162 151 32 500 22 500 1 570 400,00 1 086 052,50 05/2025 1 623 1 950 627 118 621 618 29 829 207,91 29 548 060,96 02/06/2025 69 105 15 000 25 000 717 105,00 1 200 375,00 03/06/2025 56 50 14 300 14 100 684 869,90 675 531,00 04/06/2025 71 33 21 500 11 700 1 039 417,50 563 694,30 05/06/2025 28 74 9 000 19 000 431 127,00 914 850,00 06/06/2025 57 60 17 500 17 500 861 962,50 862 942,50 09/06/2025 53 40 12 400 12 400 607 339,60 607 897,60 10/06/2025 114 122 32 000 32 000 1 538 720,00 1 541 056,00 11/06/2025 56 77 21 500 21 500 1 030 817,50 1 031 419,50 12/06/2025 63 57 18 000 18 000 872 262,00 873 504,00 13/06/2025 84 62 22 000 22 000 1 057 760,00 1 059 014,00 16/06/2025 61 97 27 051 27 051 1 344 597,01 1 345 516,74 17/06/2025 51 3 12 300 2 100 600 818,10 102 908,40 18/06/2025 33 43 10 500 20 700 509 491,50 1 009 621,80 19/06/2025 37 9 8 200 2 100 393 583,60 101 791,20 20/06/2025 31 35 8 500 10 600 407 796,00 509 361,80 23/06/2025 60 20 18 000 9 700 845 244,00 456 656,60 24/06/2025 57 106 16 000 28 300 766 000,00 1 360 890,40 25/06/2025 63 82 22 000 21 700 1 042 844,00 1 030 120,70 26/06/2025 92 49 14 400 14 700 683 164,80 698 646,90 06/2025 1 136 1 124 320 151 330 151 15 434 920,01 15 945 798,44 S1/2025 6 265 6 753 1 986 439 1 986 439 80 286 529,52 80 360 776,16





Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com





