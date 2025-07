SOUEAST accélère sa stratégie africaine avec une entrée remarquée sur le marché libyen

TRIPOLI, Libye, 03 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOUEAST a officiellement annoncé son entrée sur le marché libyen lors d’une grande cérémonie de lancement de marque au Palais Royal de Tripoli. L’événement a débuté par une présentation visuelle originale qui a transporté le public à travers le temps, en partant du riche patrimoine historique de la Libye et en représentant l’évolution de l’industrie automobile mondiale et la vision prospective de SOUEAST pour l’avenir du continent africain.





(Image 1 : lancement de SOUEAST en Libye)

Ce lancement témoigne de l’engagement continu de SOUEAST quant à sa stratégie en Afrique du Nord, la Libye devenant le deuxième marché national après le Maroc. Forte d’une technologie innovante et d’une qualité exceptionnelle, SOUEAST a présenté une gamme de SUV urbains soigneusement conçus pour répondre aux exigences du marché local : les S09, S07 et S06.

Le S09, SUV haut de gamme et fleuron de la marque, allie esthétique remarquable et fonctionnalités de conduite intelligente. Propulsé par un moteur 2.0T robuste, il offre un aménagement spacieux de 7 places, pensé pour les citadins qui apprécient le confort et l’élégance.

Les sièges, équipés de fonctions de ventilation et de soutien lombaire électrique, assurent un confort exceptionnel, tandis qu’un écran de tableau de bord de 15,6 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 8155 et une climatisation bi-zone offrent une expérience luxueuse à tous les passagers.

Le S07, un SUV urbain intelligent, allie praticité et style. Il s’adresse à une jeunesse urbaine branchée et dynamique. Inspiré par un design futuriste et une esthétique avant-gardiste, le S07 dégage une modernité audacieuse grâce à ses lignes épurées et son style novateur.

Il est également équipé d’un siège conducteur réglable électroniquement dans 6 positions avec mémoire, ainsi que d’un écran connecté de 12,3 pouces pour une interface intuitive. Sa climatisation à trois zones, sa commande vocale bi-zone (disponible en plusieurs langues) et son système ADAS complet améliorent la sécurité, le confort et la praticité, pour des trajets facilités.





(Image 2 : SOUEAST S07)

Le S06, un SUV urbain élégant, mise sur un design dynamique et moderne, notamment avec sa partie avant évoquant un tigre rugissant qui lui confère une forte présence visuelle.

À l’intérieur, il est équipé d’un grand écran de 15,6 pouces et d’un système audio SONY à 9 haut-parleurs pour une atmosphère immersive. Doté d’un système d’assistance à la conduite intelligent de niveau 2 et d’une aide au stationnement panoramique à 360°, le S06 offre une expérience de mobilité « EASE » aux jeunes urbains actifs.

SOUEAST s’est associé au groupe KMG, un conglomérat libyen de premier plan fort d’une vaste expertise dans la distribution automobile. La connaissance approfondie du marché et le solide réseau du groupe KMG seront essentiels pour pénétrer le marché SOUEAST et garantir un service client de qualité.

À l’avenir, SOUEAST entend renforcer son implantation et son système de services, approfondir la coopération locale et amplifier l’influence de sa marque. Comme l’a souligné M. Andy Yuan, président adjoint de SOUEAST International, lors de l’événement : « En Libye et pour la Libye, nous collaborerons avec des partenaires locaux afin de proposer des produits haut de gamme adaptés aux routes libyennes, des expériences exceptionnelles dépassant toutes les attentes et l’avenir de la mobilité le plus prometteur que vous puissiez imaginer. »

L’expansion de SOUEAST en Libye représente une étape importante de sa stratégie mondiale. Conformément à la devise de la marque, « EASE YOUR LIFE », la présence de SOUEAST en Libye devrait accélérer la transition écologique et le développement durable du pays. En juillet, SOUEAST lancera sa marque et ses nouveaux produits en Égypte, et franchira ainsi une nouvelle étape stratégique de son expansion africaine.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3408f2b-279a-4db6-ab12-524d0bb0cd67/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04a6f60c-757d-44ec-b1ef-7deca9463f1a/fr