SOUEAST llega a Costa Rica a la cabeza de la nueva tendencia en movilidad urbana

SAN JOSÉ, Costa Rica, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOUEAST celebró oficialmente el lanzamiento de su marca en el Centro de Convenciones de la vibrante ciudad de San José, Costa Rica, el 28 de octubre de 2025, lo que suscitó un gran interés. Este evento marca un paso clave en el proceso de expansión de la marca en los mercados mundiales e imprime un nuevo impulso a la movilidad urbana en Costa Rica.

En este acto de presentación, los dos modelos de SOUEAST, el S07 y el S09, se presentaron juntos y mostraron ambos su exclusivo encanto. Fieles a la filosofía de la marca «EASE YOUR LIFE» (facilite su vida), SOUEAST se posiciona como defensor del estilo de vida urbano EASE y se compromete a permitir que los jóvenes de todo el mundo disfruten de una experiencia de movilidad urbana EASE.

El S07 es ideal para personas modernas y amantes de la diversión: su diseño a la última y sus variadas configuraciones tecnológicas satisfacen la búsqueda de tendencias y tecnología inteligente de los consumidores. El S09 refleja la fortaleza de la marca en el sector de los automóviles de lujo a través de sus estándares de alta gama: la excelencia de su interior y el rendimiento general del vehículo destacan por su gran calidad.

Para implantarse con fuerza en el mercado costarricense y ofrecer un servicio integral a los usuarios locales, SOUEAST ha puesto en marcha una estrategia multidimensional: de aquí a finales de 2026, tiene previsto terminar la construcción de la sala de exposiciones y crear una red de ventas que cubra las zonas principales. A finales de 2025, se colocarán vallas publicitarias en las principales vías urbanas y en las zonas comerciales más concurridas para aumentar el conocimiento de la marca a nivel local mediante una exposición de alta frecuencia. Se crearán puntos de servicio posventa profesionales a la altura de las salas de exposición, que ofrecerán un mantenimiento integral, una colaboración eficaz y una atención completa desde la compra hasta su uso, con el fin de reducir las preocupaciones de los usuarios.

Confiamos en que los modelos S07 y S09 de SOUEAST, junto con este enfoque de «ventas + marca + posventa», proporcionarán una experiencia de movilidad sin precedentes a los usuarios costarricenses y marcarán tendencia en el sector de la movilidad local. SOUEAST seguirá reforzando su presencia en el mercado local y ofrecerá más opciones de alta calidad a los consumidores.

