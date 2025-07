Solutions30 nomme Arno Janssen CEO des Pays-Bas, dans la continuité des récents renforcements de l’équipe dirigeante à travers l’Europe

Solutions30, leader européen des services multi-techniques de proximité pour les secteurs des télécommunications, de l’énergie et du numérique annonce la nomination d’Arno Janssen en tant que CEO de ses opérations aux Pays-Bas. Cette nomination s’inscrit dans le cadre du renforcement récent de l’équipe dirigeante du Groupe, avec les nominations d’Antoine Mirabel (France), d’Oliver Fidorra (Allemagne) et d’Axel Vandevenne (Belgique).

Arno Janssen apporte une vaste expérience internationale, ayant occupé plusieurs postes de direction chez Bosch Building Technologies, avec un focus fort sur le développement managérial, les ventes et le marketing. Dans ses fonctions précédentes, Arno a dirigé des organisations en croissance ainsi que des activités de fusions-acquisitions dans le domaine des technologies du bâtiment, pour des secteurs tels que les transports publics, le gouvernement et l’industrie. Il est titulaire de diplômes en ingénierie mécanique et en marketing, et est reconnu pour sa passion pour la technologie et le développement des talents.

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer et membre du Directoire, a déclaré : « Arno rejoint Solutions30 à un moment clé, alors que nous renforçons notre leadership à l’échelle européenne. Son expérience et sa vision joueront un rôle essentiel dans notre succès continu, alors que nous développons notre présence sur le marché des technologies du bâtiment aux Pays-Bas. Arno renforce notre équipe dirigeante, alors que nous intensifions nos activités dans le domaine des réseaux électriques, consolidant notre rôle de partenaire stratégique dans la modernisation des infrastructures énergétiques, afin de soutenir la transition énergétique et l’augmentation de la capacité des réseaux. »

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1800 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Visitez notre site web pour plus d'informations : www.solutions30.com



