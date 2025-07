Bitget collabora con l'UNTOLD Festival, portando il Web3 sul palco principale

CLUJ-NAPOCA, Romania, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, aumenta la sua espansione globale collaborando con l'UNTOLD, uno dei tre principali festival musicali al mondo. Bitget diventa sponsor ufficiale dell'UNTOLD questo agosto. La partnership proseguirà in occasione dell'evento UNTOLD X Dubai di quest'anno. Con oltre 400,000 amanti della musica stimati, Bitget porta il suo messaggio sul palco principale e invita il mondo a "Feel the ₿eat".

Questa partnership segna la mossa più coraggiosa di Bitget nel mondo della musica e della cultura giovanile. Dopo le collaborazioni importanti con LALIGA e con la MotoGP, quella con UNTOLD dimostra che Bitget non sta solo facendo presenza, ma sta rubando la scena. L'obiettivo? Portare il Web3 in prima fila, nel backstage e in ogni giro di basso.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bitget come partner globale dell'UNTOLD. Questa collaborazione va oltre la sponsorizzazione: si tratta di costruire ponti tra il mondo della musica, della cultura e del futuro della finanza", ha dichiarato Bogdan Rădulescu, cofondatore e Chief Business Officer di UNTOLD Universe. "Insieme, creeremo esperienze che ridefiniranno il modo in cui le community si connettono e festeggiano in tutti i continenti".

Al 3º posto a livello globale nella Top 100 dei festival di DJ Mag, l'UNTOLD è diventato un punto di riferimento culturale, ospitando artisti dal vivo come Imagine Dragons, Lenny Kravitz, Bebe Rexha, Major Lazer, Charlie XCX e Jason Derulo, oltre a giganti dell'elettronica come Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Solomun e Amelie Lens.

L'edizione del 10º anniversario si preannuncia a dir poco leggendaria, con Post Malone, Armin van Buuren, Tiësto e Martin Garrix a guidare la line-up. Bitget ci sarà ad ogni passo, dagli eventi coinvolgenti alle esperienze VIP esclusive.

"Abbiamo stretto una partnership con atleti, campioni e ora rockstar", ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget. "L'UNTOLD parla la lingua della prossima generazione. E anche noi. Che tu sia immerso nel ritmo o stia facendo trading ovunque ti trovi, Bitget trasforma ogni momento in un'opportunità. Ma soprattutto, siamo qui per connetterci, per muoverci al ritmo della cultura pop e per dimostrare che le crypto non sono solo uno strumento, ma un modo per partecipare a qualcosa di più grande".

Bitget non si limita a essere presente, ma garantisce un'esperienza VIP che soddisfa ogni aspettativa. Dal rombo dei motori della MotoGP in Germania ai ritmi della prima fila all'UNTOLD, Bitget sta dando una nuova dimensione al concetto di VIP. Pensa all'accesso al backstage, alle lounge ultra-esclusive e ai momenti indimenticabili, tutti riservati a chi vive alla grande e pretende il meglio.

La partnership inizia in occasione del 10º anniversario di UNTOLD a Cluj-Napoca e proseguirà fino all'UNTOLD Dubai, dove Bitget porterà ancora una volta l'energia delle criptovalute su uno dei palcoscenici culturali più dinamici al mondo.

Dagli stadi ai circuiti fino ai sistemi audio, Bitget continua a rimodellare ciò che un marchio crypto può essere. Perché quando si tratta del futuro della finanza, noi non ci limitiamo a parlarne. Facciamo notizia.



A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 120 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin , al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute. Precedentemente noto come BitKeep, Bitget Wallet è uno dei principali portafogli crypto non-custodial che supporta oltre 130 blockchain e milioni di token. Offre trading multi-chain, staking, pagamenti e accesso diretto a oltre 20,000 dApp, con swap avanzati e approfondimenti di mercato integrati in un'unica piattaforma. Bitget è in prima linea nel promuovere l'adozione delle criptovalute attraverso partnership strategiche, come nel ruolo di partner crypto ufficiale nei mercati EASTERN, SEA e LATAM del campionato di calcio più importante del mondo, LALIGA. È anche partner globale degli atleti della Nazionale turca Buse Tosun Çavuşoğlu (campionessa mondiale di lotta), Samet Gümüş (medaglia d'oro nella boxe) e İlkin Aydın (nazionale di pallavolo), ispirando la community mondiale ad abbracciare il futuro delle criptovalute.

Informazioni sull'UNTOLD

L'UNTOLD Festival è uno dei più grandi festival musicali al mondo, che celebra un decennio quest'estate. Nato nel cuore della Transilvania, in Romania, è ora al 3º posto nella Top 100 dei festival di DJ Mag. Nel 2015, l'UNTOLD Festival ha vinto il premio di "Best Major Festival" in Europa, un traguardo senza precedenti per un festival che ha ottenuto tale riconoscimento già alla sua prima edizione. Nel 2025, l'UNTOLD festeggia 10 anni con Post Malone, Metro Boomin, Anyma, Armin van Buuren, Martin Garrix con UNTOLD Special Set, FISHER, Tiësto Extended Set, Don Diablo Extended Set, Dom Dolla, Adriatique e altri ancora. Oltre 430,000 fan in tutto il mondo sono attesi a Cluj-Napoca, dal 7 al 10 agosto, per il 10º anniversario dell'UNTOLD.

Informazioni su UNTOLD Universe

UNTOLD Universe è uno dei principali gruppi mondiali nel campo dell'intrattenimento e degli eventi dal vivo. Il suo portfolio include l'UNTOLD Festival (classificato al 3º posto nella Top 100 Festival di DJ Mag), il Neversea (21º posto), l'UNTOLD Dubai (40º posto) e il Massif, un'esperienza musicale invernale tra le montagne della Romania. Oltre ai festival, UNTOLD Universe crea anche eventi culturali, tra cui mercatini di Natale, partnership internazionali, attivazioni di marchi, comunicazione e film.

