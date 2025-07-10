Bitget 與 UNTOLD 音樂節合作，讓 Web3 成為活動的矚目焦點

Bitget 作為 UNTOLD 獨家 Web3 合作夥伴，在全球舞台隆重登場

克盧日-納波卡，羅馬尼亞, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 與世界三大音樂節之一的 UNTOLD 合作，讓流行文化與 Web3 融為一體。 Bitget 是 8 月份舉行 UNTOLD X 的官方贊助商，雙方將於今年稍後在 UNTOLD Dubai 延續合作關係。 超過 40 萬名音樂愛好者將參加此次音樂節，將 Bitget 的理念帶到主舞台，並邀請全世界一起感受音樂的動感魅力 (Feel the ₿eat)。

此次合作是 Bitget 在進軍音樂和青年文化領域迄今為止最大膽的一步。 自從與 LALIGA 和 MotoGP 達成引人注目的合作後， Bitget 再與 UNTOLD 合作，證明該公司不僅在活動中佔有一席之地，而且還會成為萬眾矚目的焦點， 目標是 將 Web3 帶到活動的前排、後台並透過每個重音烘托其重要性。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「我們曾與運動員、冠軍並肩，現在又與搖滾明星合作。 UNTOLD 迎合新一代， 而我們亦一樣。 無論您是與眾共舞，還是在旅途中進行交易，Bitget 都能讓每一刻充滿意義。 我們參與是為了建立聯繫，跟隨流行文化的節奏，並證明 Web3 是拓寬視野的門戶。」

UNTOLD 在《DJ Mag》的 100 大音樂節中名列全球第三，早已成為文化地標。 Imagine Dragons、Lenny Kravitz、Bebe Rexha、Major Lazer、Charli XCX 和 Jason Derulo 等均會在這個音樂節中進行現場表演， Martin Garrix、David Guetta、Armin van Buuren、Solomun 和 Amelie Lens 等電子巨星亦將為觀眾獻上精彩表演。

UNTOLD Universe 聯合創辦人兼業務總監 Bogdan Rădulescu 說：「我們衷心歡迎 Bitget 成為 UNTOLD 的全球合作夥伴，並為此深感雀躍。 此次合作超越了贊助範疇，更為音樂世界、文化和金融的未來建立橋樑。 我們將攜手打造新的體驗，重塑跨大洲社群的聯繫和慶祝模式。」

此次十週年盛事由 Post Malone、Armin van Buuren、Tiësto 和 Martin Garrix 領銜，陣容鼎盛，勢必成為傳奇。 從沉浸式活動到專屬 VIP 體驗，Bitget 將全程陪伴您（並計算步數）。

Bitget 提供 UNTOLD 的前排座位，彰顯 VIP 的尊貴地位： 後台通道、超級專屬休息室和令人難忘的時刻，讓追求精彩生活和最佳享受的人士專享。

這次合作在 UNTOLD 於克盧日-納波卡舉辦的十週年慶典上拉開帷幕， 雙方將在 UNTOLD Dubai 延續合作關係，屆時 Bitget 會再次將新興 Web3 的能量帶到世界上最具活力的文化舞台之一。

欣逢 UNTOLD 慶祝十年來為大家帶來令人難忘的音樂時刻，Bitget 亦參與其中，締造更精彩的未來。 這次合作旨在引起共鳴， 從克盧日到杜拜，Bitget 正在重新構想新一代與金融、文化以及彼此建立聯繫的模式。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務逾 1.2 億用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 平台亦提供即時查詢比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。

Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

關於 UNTOLD

UNTOLD 音樂節是世界上最大的音樂節之一，今年夏天將迎來十週年。 UNTOLD 誕生於羅馬尼亞特蘭西瓦尼亞中心地帶，目前在《DJ Mag》評選的 100 大音樂節中排名第三。 2015 年，UNTOLD 音樂節榮獲歐洲最佳大型音樂節獎，這是音樂節在首屆後首次獲得此項認可。

2025 年，UNTOLD 將踏入 10 週年，屆時 Post Malone、Metro Boomin、Anyma、Armin van Buuren、Martin Garrix 將會參與盛事，此外尚有 UNTOLD Special Set、FISHER、Tiësto Extended Set、Don Diablo Extended Set、Dom Dolla、Adriatique 等。 8 月 7 日至 10 日，預計將有超過 43 萬全球粉絲齊聚克盧日-納波卡，慶祝 UNTOLD 十週年。

關於 UNTOLD Universe

UNTOLD Universe 是世界頂尖的娛樂和現場活動策劃公司之一。 公司旗下的活動包括 UNTOLD 音樂節（在《DJ Mag》評選的 100 大音樂節中排名第 3 位）、Neversea（排名第 21 位）、UNTOLD Dubai（排名第 40 位）和 Massif（在羅馬尼亞山區舉辦的冬季音樂體驗活動）。 除了音樂節之外，UNTOLD Universe 還舉辦文化活動，包括聖誕節市集、國際合作、品牌推廣、交流和電影。

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