Bitget 整合 xStocks，將華爾街帶入 Web3，並在 Onchain 上提供代幣化股票

維多利亞，塞舌爾, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 繼整合 xStocks 而將傳統股票融入加密貨幣生態系統後，再透過其 Onchain 平台引入對代幣化股票的支援。有賴於這項進展，加密貨幣用戶能夠透過區塊鏈原生介面投資於頂級上市跨國公司，而無需依賴傳統渠道。

代幣化股票包括一系列熱門的大型企業集團，例如 Tesla (TSLAx)、Nvidia (NVDAx)、Microstrategy (MSTRx)、SP500 (SPYx)、Circle (CRCLx) 和 Apple (AAPLx)。這些資產由 xStocks 發行，具有與現實世界資產的同等價值，現在用戶可以透過 Bitget Onchain 直接控制和交易。這種整合將傳統金融與加密貨幣基礎設施的功能融為一體，增強了長期以來受限於地理、監管和營運制肘的市場可及性。

Bitget Onchain 於 2025 年初面世，結合中心化交易所用戶體驗與去中心化資產倉位， 讓用戶可以直接從他們的 Bitget 現貨帳戶交易鏈上資產，無需單獨的錢包、管理私鑰或外部橋接器。Bitget Onchain 支援 Solana、Base 和 BNB Smart Chain 等生態系統，實現數百種代幣的即時交易，並配備智能分析、費用控制等功能和自動化訂單類型。

透過與 xStocks 的整合，Bitget Onchain 將其功能擴展到原生加密代幣之外，讓用戶能夠以近乎無間斷的方式進行代幣化股票交易和即時結算， 這消除了傳統市場的限制：傳統市場有固定的交易時間，而取用則要取決於地點或監管部門的批准。有賴於 xStocks 採用的全天候模式，用戶可以在標準市場窗口之外進行交易，以滿足數碼原生代擺脫傳統金融中心界限的方式進行操作的需要。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「我們正在進入踏入市場的新階段，當中加密貨幣、股票和傳統金融不會相互競爭，而是共存和互補。Bitget 的目標是順暢實現這種融合。透過 Onchain 的代幣化股票，我們讓用戶能夠以 Web3 的速度和靈活性，在資產類別之間游刃有餘，同時仍保持與傳統市場價值的連結。這就是我們所看到的 CeDeFi 的發展方式：這是更簡單、更少障礙的替代方案，用戶普及度可能更高。」

Bitget Onchain 提供的代幣化股票保留與現實世界股票相同的許多特徵，同時發揮區塊鏈的去中心化特性。用戶可享有更快的結算時間、透明的所有權追蹤過程以及能夠在統一平台內交易代幣化股票和加密貨幣資產。用戶亦可以自由轉移這些資產，xStocks 的體系將交易費用降低至只需 0.3%，而傳統股票市場的交易費用通常較高。

透過整合，用戶可以使用限價單、費用和滑點控制以及價格警報等進階功能執行交易，而中心化經紀公司以外的股票交易平台通常不會提供這些工具。平台即時提供資產數據（包括圖表、流動性和所有權分佈），幫助用戶作出更明智的決策。有別於傳統經紀人的方式，用戶購買或出售這些代幣化股票無需支付交易費，而且資產仍然可以自由轉移。

藉著連結數碼資產和傳統資產，Bitget Onchain 簡化了用戶交易全球股票的過程，並為尋求以更快的速度、全天候觸及市場的新一代投資者提供了便利。Bitget Onchain 對代幣化股票的支援，為加密貨幣用戶創造了一條實用且可擴展的資產多元化途徑。

如需取用 Bitget Onchain 的 xstocks，請瀏覽 此處 。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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