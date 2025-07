Halvårsrapport 2025 - Gyldendal skaber overskud i første halvår

SELSKABSMEDDELELSE nr. 5/2025

København, 11. juli 2025

Gyldendal A/S





Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for 2025 for Gyldendal A/S. Halvårsrapporten er ikke revideret. Gyldendal fastholder de finansielle forventninger til året som kommunikeret i selskabsmeddelelse nr. 4 af 28. maj 2025.

Omsætningen i 1. halvår 2025 steg med 22 mio. kr. til 356 mio. kr. mod 332 mio. kr. i samme periode i 2024. Forbedringen i omsætningen kan henføres til forlagsvirksomheden såvel som effekten af gennemførte akkvisitioner.

Gyldendal har i 1. halvår 2025 forbedret resultatet af den primære drift (EBIT) til 6 mio. kr. mod -9 mio. kr. i 1. halvår 2024. Forbedringen i EBIT er drevet af en stigning i omsætningen samtidig med, at omkostningsniveauet er fastholdt. Resultatet er på niveau med forventningerne.

Resultat efter skat er forbedret til 4 mio. kr. i 2025 mod -5 mio. kr. i 2024.

Adm. direktør Hanne Salomonsen udtaler:

”Det er tilfredsstillende at kunne præsentere Gyldendals første halvårsoverskud i 10 år. Vi har en sæsonpræget forretning med størst indtjening i andet halvår, men gennem en fokuseret eksekvering af strategien har vi kunnet forbedre vores økonomi. Den forbedring er også baggrunden for, at vi i første halvår har gennemført en række opkøb, som vi nu har fokus på at realisere det fulde potentiale af.”

Forventninger til 2025

Gyldendals økonomiske forventninger for 2025 er uændrede og udgør:

En omsætning på ca. 760-800 mio. kr. (723 mio. kr. i 2024)

Et driftsresultat (EBIT) på 35-45 mio. kr. svarende til 4,6-5,6 % (31 mio. kr. i 2024)

København, den 11. juli 2025

GYLDENDAL A/S

For yderligere information:

Hanne Salomonsen, adm. direktør, kan kontaktes via kommunikationschef Niels Overgaard på no@gyldendal.dk





