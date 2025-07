LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité

COMMUNIQUE DE PRESSE





11/07/2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX Group à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 763 titres LACROIX Group

Espèces : 40.142,70 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 994 titres LACROIX Group

Espèces : 37.231,89 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 555 titres LACROIX Group

Espèces : 125.641,42 euros

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 11 886 99 279,67 € 222 Ventes 12 117 102 190,48 € 151





ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 222 11 886 99 279,67 TOTAL 151 12 117 102 190,48 06/01/2025 5 214 1937,32 02/01/2025 1 40 388 07/01/2025 2 100 894 06/01/2025 2 160 1469,81 09/01/2025 3 122 1099,48 08/01/2025 1 18 164,88 14/01/2025 1 50 443 10/01/2025 2 131 1203,06 15/01/2025 2 140 1216,6 13/01/2025 1 100 914 16/01/2025 1 1 8,6 14/01/2025 3 215 1956,69 17/01/2025 1 50 437 16/01/2025 2 101 880,6 21/01/2025 3 150 1353 17/01/2025 2 116 1027,04 22/01/2025 1 50 450 20/01/2025 1 100 912 23/01/2025 6 300 2735,01 21/01/2025 4 355 3292,09 28/01/2025 1 1 9 22/01/2025 1 2 18,4 29/01/2025 3 115 1020 23/01/2025 3 300 2850 30/01/2025 2 88 787 27/01/2025 1 82 744,56 31/01/2025 2 100 885 28/01/2025 1 1 9 03/02/2025 1 20 177,6 29/01/2025 1 1 9 04/02/2025 2 90 816,4 30/01/2025 1 15 135 05/02/2025 1 80 723,2 03/02/2025 3 300 2748 06/02/2025 2 71 639,1 06/02/2025 2 101 919,1 11/02/2025 11 680 5833,79 17/02/2025 4 320 2648 17/02/2025 1 67 549,4 24/02/2025 1 1 8,3 18/02/2025 1 70 574 26/02/2025 1 1 8,3 05/03/2025 4 267 2271,13 27/02/2025 1 10 82 06/03/2025 5 400 3906,4 03/03/2025 2 112 908,4 07/03/2025 2 140 1384,6 04/03/2025 6 570 4774,78 10/03/2025 4 320 3152 05/03/2025 8 560 5045,6 11/03/2025 8 560 5336,8 06/03/2025 7 560 5737,59 12/03/2025 1 60 546 07/03/2025 4 280 2805,6 13/03/2025 1 70 683,2 10/03/2025 2 170 1700,49 14/03/2025 2 140 1339,8 11/03/2025 1 80 798,4 17/03/2025 5 313 3053,75 12/03/2025 7 610 5777,01 18/03/2025 1 60 582 13/03/2025 2 200 1982 19/03/2025 3 190 1817,01 14/03/2025 5 340 3325,61 21/03/2025 4 160 1520 18/03/2025 1 80 784 24/03/2025 3 146 1384,56 20/03/2025 1 80 768 25/03/2025 4 200 1907 21/03/2025 2 83 793,78 26/03/2025 2 95 895,2 24/03/2025 2 124 1185,84 27/03/2025 8 393 3567,77 28/03/2025 1 100 884 31/03/2025 3 190 1661,61 31/03/2025 1 80 720 01/04/2025 18 1400 11426,94 04/04/2025 1 100 748 02/04/2025 4 240 1812 09/04/2025 1 5 35 03/04/2025 2 120 882 14/04/2025 1 40 280 04/04/2025 3 180 1332 17/04/2025 2 200 1296 07/04/2025 7 350 2485 23/04/2025 2 26 171,6 09/04/2025 1 40 264 28/04/2025 1 100 638 11/04/2025 1 40 260 30/04/2025 1 100 658 14/04/2025 1 30 195 02/05/2025 2 200 1352 16/04/2025 5 223 1425,35 05/05/2025 2 200 1380 17/04/2025 3 124 802,88 06/05/2025 2 101 702,96 22/04/2025 1 50 320 12/05/2025 3 900 6390 23/04/2025 2 51 326,6 13/05/2025 5 500 3662 24/04/2025 3 130 843 14/05/2025 5 500 3898 25/04/2025 1 50 315 15/05/2025 1 47 361,9 02/05/2025 4 200 1302 20/05/2025 2 200 1472 07/05/2025 1 50 339 26/05/2025 2 132 935,19 15/05/2025 1 50 375 27/05/2025 2 120 863,6 16/05/2025 7 420 3047,98 28/05/2025 1 100 740 19/05/2025 1 50 357 30/05/2025 2 200 1470 20/05/2025 1 50 352 02/06/2025 1 65 494 21/05/2025 3 110 793,6 06/06/2025 3 213 1567,51 22/05/2025 3 150 1068 09/06/2025 1 1 7,5 23/05/2025 6 290 2007,21 12/06/2025 1 1 7,6 26/05/2025 3 116 810,72 16/06/2025 2 200 1530 28/05/2025 1 50 360 18/06/2025 1 100 770 29/05/2025 2 39 280,68 25/06/2025 5 467 3688,69 03/06/2025 1 50 375 26/06/2025 3 300 2460 04/06/2025 1 47 352,5 27/06/2025 3 300 2550 10/06/2025 1 50 380 30/06/2025 2 200 1682 11/06/2025 2 100 758 12/06/2025 1 1 7,6 13/06/2025 2 100 755 16/06/2025 1 5 37,5 17/06/2025 1 50 383 18/06/2025 3 135 1032,49 19/06/2025 1 50 380 20/06/2025 2 100 763 23/06/2025 2 60 459,2 24/06/2025 1 10 76,8 25/06/2025 1 2 15,28 26/06/2025 1 60 486 27/06/2025 3 150 1225,01 30/06/2025 1 50 413

