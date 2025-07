HPQ Silicium annonce la clôture finale de son financement privé sans intermédiaire

MONTRÉAL, 11 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique axée sur l’innovation dans le développement de matériaux avancés et de procédés critiques, a le plaisir d’annoncer qu’elle a clôturé hier un financement privé sans l'entremise d’un courtier, annoncé initialement le 29 mai 2025.

En plus des 3 158 000 unités annoncées le 19 juin 2025, la société annonce la clôture de 1 886 331 unités supplémentaires au prix de 0,18 $ l’unité pour un produit brut de 339 539,58 $, portant le montant total amassé à 907 979,58 $ et le nombre total d’unités émises à 5 044 331.

Chaque unité est composée d’une (1) action ordinaire et d’un (1) bon de souscription permettant d’acheter une action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription donnera droit à son détenteur d’acheter une action ordinaire du capital-actions de la Société au prix d'exercice de 0,25 $ pendant une période de 48 mois à compter de la date de clôture du placement. Chaque action émise dans le cadre du placement sera assujettie à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour suivant la date de clôture. Le placement est assujetti à l’approbation de la Bourse de croissance TSX et d’autres organismes de réglementation.

« La clôture de ce financement de plus de 900 000 $, réalisé avec une prime de près de 9 % malgré des conditions de marché peu favorables, constitue une validation forte de la confiance du marché dans la proposition de valeur de HPQ, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. « Bien que modeste en taille, ce financement jette des bases solides permettant à HPQ de saisir les opportunités d’envergure que nous poursuivons activement. »

Dans le cadre de ce placement, CI Investment Services Inc. de Toronto (Ontario) a reçu une commission en espèces de 5 219,97 $ et la Société leur a émis 29 000 bons de souscription pour courtier. Chaque bon de souscription pour courtier permettra au courtier d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,25 $ pendant une période de 48 mois suivant la clôture, et sera soumis à la même période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour que les bons de souscription du placement.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis. Les titres visés n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, telle que modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État américain. Ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf en vertu d’une dispense d’enregistrement conforme à la législation applicable.

HPQ ANNONCE LES RÉSULTATS DU VOTE DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2025

HPQ Silicon Inc. a publié les résultats de vote de son assemblée annuelle des actionnaires tenue le 26 juin 2025.

Environ 18,25 % des actions ordinaires émises et en circulation de HPQ Silicium étaient représentées lors de l’assemblée.

Tous les candidats à l’élection au poste d’administrateur de HPQ Silicium, tels que présentés dans la circulaire d’information de la direction en vue de l’assemblée, ont été dûment élus. Les résultats du vote pour cette résolution se détaillent comme suit :





Les actionnaires ont également approuvé le renouvellement du mandat de Forvis Mazars S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeur de HPQ Silicon.

Les résultats finaux du vote sur l’ensemble des points soumis à l’assemblée sont disponibles dans le profil de HPQ Silicon sur SEDAR+.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel cotée à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ est une entreprise technologique axée sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec des chefs de file technologiques de classe mondiale, soit PyroGenèse Inc. et NOVACIUM SAS – dont HPQ est également actionnaire –, l’entreprise développe des matériaux et des technologies de procédés essentiels à l’atteinte des objectifs de carboneutralité.

Les activités de HPQ s’articulent autour des piliers suivants :

1) Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ Silica Polvere Inc développé par PyroGenèse. 2) Travailler avec le partenaire de R&D NOVACIUM SAS, pour devenir un producteur de matériaux d’anode à base de silicium pour les applications de batteries. 3) Développement de procédés innovants pour générer et utiliser l’hydrogène : a. METAGENE™, un système autonome qui permet la production d'hydrogène à haute pression via une réaction d’hydrolyse faisant intervenir des alliages métalliques à faible coût et à faible empreinte carbone, est développé par NOVACIUM SAS, et HPQ détient la licence exclusive pour l’Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique). b. WASTE TO ENERGY (W2E), un nouveau procédé permettant de transformer les scories d’aluminium noir en une ressource précieuse, est développé par NOVACIUM SAS, et HPQ détient la licence exclusive nord-américaine (Canada, États-Unis et Mexique). 4) Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenèse.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Décharges de responsabilité :

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les énoncés contenant les mots « pourrait », « plan », « volonté », « estimation », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s’attendre », « Dans le processus » et d’autres expressions similaires qui constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes en ce qui concerne l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l’égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d’autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futures peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35864736-63ef-4e5d-8497-a99abf628dca/fr