Pump.fun (PUMP) 於 Bitget Launchpool 上市 ，獎勵逾 1.23 億枚代幣

維多利亞，塞舌爾, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 宣佈 pump.fun (PUMP) 正式進駐 Bitget Launchpool 平台。 該項獨家 Launchpool 活動將有高達 123,594,000 枚 PUMP 代幣可供贏取。 Pump.fun 平台旨在讓用戶在 Solana 區塊鏈上迅速創建和交易迷因幣（memecoin）。

Bitget 將會推出 Launchpool 活動，總獎勵高達 123,594,000 枚 PUMP 代幣。 2025 年 7 月 15 日 08:00 至 7 月 18 日 08:00（UTC）活動期間，合資格用戶質押 BGB 或 PUMP 代幣即可參與。 用戶可質押 5 至 50,000 BGB（最高限額依 VIP 等級而定），以爭取機會瓜分 123,594,000 PUMP 代幣的獎勵。

Pump.Fun 是一個以 Solana 為基礎的平台，讓迷因幣的創建與交易變得迅速簡單，方便所有人輕鬆參與。 在無需編碼及前期成本為零的情況下，用戶可以在短時間內發行代幣。 Pump.Fun 的設計以方便使用為主，為每位有興趣對加密貨幣深入研究的人士開啟了大門，不論技術背景或預算如何，他們都能輕鬆參與其中。

Pump.Fun 不僅是個發行代幣的平台，更透過培育一個以社群為先的有趣生態系統，來發揮迷因幣迅速傳播的特性。 此平台同時亦是一個交易樞紐，讓用戶能發現及交易由他人所創建的代幣，推動一個活力十足和不斷演變的市場。 透過降低屏障及加強創意，Pump.Fun 正重新確立日常用戶與 Web3 互動的方式。

Bitget 繼續鞏固其一線加密交易所地位，現貨及衍生工具市場上市代幣逾 800 種。 將 PUMP 新增至 Launchpool 的舉措，與其支持新興 Web3 趨勢，並透過易於參與及互動性高的代幣項目，賦予社群能力驅動創新的使命不謀而合。

有關 Pump.fun Launchpool 詳情，可瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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