Genetec soutient sa croissance mondiale avec l’agrandissement de ses bureaux

MONTRÉAL, 16 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui l’agrandissement de son siège social à Montréal ainsi que de ses bureaux au Royaume-Uni, afin de répondre à la demande croissante des clients, de soutenir l’innovation continue et d’accompagner la forte croissance de ses effectifs.

Cette expansion mondiale s’inscrit dans une stratégie à long terme visant à aligner les opérations avec les attentes des clients en matière d’innovation continue, et à créer un environnement de travail attractif pour attirer et fidéliser les meilleurs talents.

Depuis 2020, les effectifs de Genetec ont augmenté 65 % dans le monde, la société employant désormais plus de 2 150 personnes dans 20 bureaux répartis sur quatre continents. L’équipe continue par ailleurs de s’agrandir, avec plus de 100 postes actuellement à pourvoir dans plusieurs services, dont celui de la R&D.

Le campus agrandi de Montréal, qui totalise désormais près de 37 000 mètres carrés, comprend cinq bâtiments abritant les équipes de recherche et développement, commerciales et opérationnelles, ainsi qu’un Centre d’expérience et deux bistros privés pour les employés et les invités. Ailleurs dans le monde, Genetec a également ajouté un étage supplémentaire à son bureau de Londres, au Royaume-Uni, dans le cadre d’une stratégie de croissance plus large incluant l’ouverture récente de sites à Sydney, Dubaï, Mexico et Washington, D.C. L’expansion de sa présence au Royaume-Uni renforce la position de l’entreprise dans ce pays et souligne son engagement en faveur de l’innovation et de l’accompagnement de ses clients sur ce marché en pleine croissance.

« Nous croyons au pouvoir de la collaboration et avons conçu nos bureaux comme des centres d’innovation et de connexion », déclare Andrew Elvish, vice-président du marketing chez Genetec Inc. « Des espaces de travail bien pensés et bien équipés nous permettent d’attirer et de fidéliser des talents créatifs et engagés, capables de produire un travail exceptionnel. Notre Wrecking Crew, c’est avant tout une histoire de personnes et d’innovation. Et lorsque nos collaborateurs s’épanouissent, notre entreprise prospère également. »

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

