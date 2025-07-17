Bitget 上架 RCADE Network (RCADE) 現貨交易，獎勵高達 124,440,000 枚代幣

維多利亞，塞舌爾, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 宣佈推出 RCADE Network (RCADE) 現貨交易。 除上述現貨交易外，Bitget 亦將推出 Launchpool 專屬獎勵活動和 CandyBomb 推廣活動。 RCADE 推動一個由社區、貢獻者和玩家引領的去中心化遊戲經濟。

RCADE 的 RCADE/USDT 交易將於 2025 年 7 月 9 日 13:00 (UTC) 開放，提現功能則於 2025 年 7 月 10 日 14:00 (UTC) 啟用。 合資格用戶可透過鎖定 BGB，瓜分 103,200,000 萬枚 RCADE 代幣獎勵。 用戶須鎖定至少 5 BGB，鎖定上限為 50,000 BGB，具體取決於 VIP 等級。 Launchpool 活動於 2025 年 7 月 9 日 13:00 至 2025 年 7 月 13 日 13:00 (UTC) 舉行； 另外一項名為 CandyBomb 的活動亦將推出，合計有 16,000,000 枚 RCADE 代幣可供贏取， 而這個 CandyBomb 活動於 2025 年 7 月 9 日 13:00 至 2025 年 7 月 16 日 13:00 (UTC) 舉行。

Bitget 同時舉辦 X 平台送禮活動，750 名合資格的用戶有機會瓜分 2,360,000 枚 RCADE 代幣， 活動時間為 2025 年 7 月 9 日 13:00 至 2025 年 7 月 12 日 13:00 (UTC)， 參與者必須在 X 平台追蹤 Bitget 及 RCADE、引用送禮貼文並加上主題標籤 #RCADExBitgetLaunchpool、標記一名好友、註冊帳戶、在 Bitget 存入或交易 RCADE，並填寫貼文中的表格。

Bitget 更同步啟動社群活動，再加碼 2,880,000 枚 RCADE 代幣分發給 1,000 名合資格用戶。 若要參與，用戶必須加入 Bitget Discord 及 BGB 持有人群組、註冊帳戶、淨存入超過 100 USDT，並完成任何 RCADE/USDT 現貨交易。

RCADE Network 是一個去中心化遊戲生態系統，旨在讓玩家成為遊戲體驗及價值創造的核心， 其核心是單一互通代幣 RCADE，用於推動 Revolving Games 宇宙中所有遊戲的循環經濟。 RCADE 透過用戶營運節點的分佈式網絡，讓玩家能在不同遊戲間無縫賺取、交換和轉移價值，突破傳統遊戲平台的孤立封閉局限。

此網絡讓玩家直接融入其經濟及營運結構，鼓勵突破遊戲本身的全方位參與， 玩家不再只是用戶，亦是生態系統整體拓展的持份者，既能推動系統發展，又能從中得益。 這種玩家驅動的模式打造出更加包容並蓄、靈活可靠的環境，節點則為整個網絡提供去中心化的安全基礎建設。

Bitget 繼續鞏固其一線加密交易所地位，現貨及衍生工具市場上市代幣逾 800 種。 RCADE 登陸 Launchpool 彰顯 Bitget 持續力挺創新項目，幫助繼續推動生態系統發展。

有關 RCADE 詳情可瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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