Bitget 上架 RCADE Network (RCADE) 現貨交易，獎勵高達 124,440,000 枚代幣

維多利亞，塞舌爾, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 宣佈推出 RCADE Network (RCADE) 現貨交易。 除上述現貨交易外，Bitget 亦將推出 Launchpool 專屬獎勵活動和 CandyBomb 推廣活動。 RCADE 推動一個由社區、貢獻者和玩家引領的去中心化遊戲經濟。
RCADE 的 RCADE/USDT 交易將於 2025 年 7 月 9 日 13:00 (UTC) 開放，提現功能則於 2025 年 7 月 10 日 14:00 (UTC) 啟用。 合資格用戶可透過鎖定 BGB，瓜分 103,200,000 萬枚 RCADE 代幣獎勵。 用戶須鎖定至少 5 BGB，鎖定上限為 50,000 BGB，具體取決於 VIP 等級。 Launchpool 活動於 2025 年 7 月 9 日 13:00 至 2025 年 7 月 13 日 13:00 (UTC) 舉行； 另外一項名為 CandyBomb 的活動亦將推出，合計有 16,000,000 枚 RCADE 代幣可供贏取， 而這個 CandyBomb 活動於 2025 年 7 月 9 日 13:00 至 2025 年 7 月 16 日 13:00 (UTC) 舉行。
Bitget 同時舉辦 X 平台送禮活動，750 名合資格的用戶有機會瓜分 2,360,000 枚 RCADE 代幣， 活動時間為 2025 年 7 月 9 日 13:00 至 2025 年 7 月 12 日 13:00 (UTC)， 參與者必須在 X 平台追蹤 Bitget 及 RCADE、引用送禮貼文並加上主題標籤 #RCADExBitgetLaunchpool、標記一名好友、註冊帳戶、在 Bitget 存入或交易 RCADE，並填寫貼文中的表格。
Bitget 更同步啟動社群活動，再加碼 2,880,000 枚 RCADE 代幣分發給 1,000 名合資格用戶。 若要參與，用戶必須加入 Bitget Discord 及 BGB 持有人群組、註冊帳戶、淨存入超過 100 USDT，並完成任何 RCADE/USDT 現貨交易。
RCADE Network 是一個去中心化遊戲生態系統，旨在讓玩家成為遊戲體驗及價值創造的核心， 其核心是單一互通代幣 RCADE，用於推動 Revolving Games 宇宙中所有遊戲的循環經濟。 RCADE 透過用戶營運節點的分佈式網絡，讓玩家能在不同遊戲間無縫賺取、交換和轉移價值，突破傳統遊戲平台的孤立封閉局限。
此網絡讓玩家直接融入其經濟及營運結構，鼓勵突破遊戲本身的全方位參與， 玩家不再只是用戶，亦是生態系統整體拓展的持份者，既能推動系統發展，又能從中得益。 這種玩家驅動的模式打造出更加包容並蓄、靈活可靠的環境，節點則為整個網絡提供去中心化的安全基礎建設。
Bitget 繼續鞏固其一線加密交易所地位，現貨及衍生工具市場上市代幣逾 800 種。 RCADE 登陸 Launchpool 彰顯 Bitget 持續力挺創新項目，幫助繼續推動生態系統發展。
有關 RCADE 詳情可瀏覽此處。
關於 Bitget
Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。
透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。
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