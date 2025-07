HPQ Silicium annule 5 335 000 options

MONTRÉAL, 18 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique axée sur l’innovation dans le développement de matériaux avancés et de procédés critiques, annonce que le conseil d’administration de la Société a approuvé l’annulation de 5 335 000 options d’achat d’actions, lesquelles avaient une date d’échéance le 20 décembre 2026 et un prix d’exercice de 1,00 $. De cette série, aucune option n’avait été exercée.

Avis de réclamation

De plus, la Société souhaite informer ses actionnaires qu’elle a reçu aujourd’hui une réclamation de paiement de 29 000 € payables en espèces, ainsi qu’une réclamation additionnelle de 180 000 € payables en actions du capital de la Société.

Ces réclamations émanent d’un projet de contrat daté d’août 2022 qui n’a jamais été signé ni entériné par la Société.

La direction de HPQ considère disposer de solides motifs et arguments pour contester cette réclamation. En effet, la société BeNear Deutschland GmbH n’a jamais livré les services qu’elle prétendait pouvoir fournir, malgré des paiements mensuels totalisant 338 882 $CAN versés par HPQ, en contrepartie d’engagements non tenus et sous de belles promesses. De plus, ces paiements devaient servir à titre d’acompte sur des commissions éventuelles et conditionnelles à la réalisation d’un financement important, qui n’a jamais eu lieu. La société tiendra informés ses actionnaires au moyen de communiqués suivant l’avènement de tout développement dans cette affaire.

« Bien que regrettable, ce genre de situation n’est pas anormal dans le cadre des affaires, surtout lorsqu’il est question de partenariats internationaux et de projets de financement complexes, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ. « Nous demeurons confiants quant à la solidité de notre position dans ce dossier. Cependant, les règles de divulgation nous obligent à informer nos actionnaires de toute réclamation, même lorsque nous croyons fermement qu’elle est sans fondement. Nous entendons défendre vigoureusement les intérêts de la Société, comme nous l’avons toujours fait. »

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel cotée à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ est une entreprise technologique axée sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec des chefs de file technologiques de classe mondiale, soit PyroGenèse Inc. et NOVACIUM SAS – dont HPQ est également actionnaire –, l’entreprise développe des matériaux et des technologies de procédés essentiels à l’atteinte des objectifs de carboneutralité.

Les activités de HPQ s’articulent autour des piliers suivants :

1) Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ Silica Polvere Inc développé par PyroGenèse. 2) Travailler avec le partenaire de R&D NOVACIUM SAS, pour devenir un producteur de matériaux d’anode à base de silicium pour les applications de batteries. 3) Développement de procédés innovants pour générer et utiliser l’hydrogène : a. METAGENE™, un système autonome qui permet la production d'hydrogène à haute pression via une réaction d’hydrolyse faisant intervenir des alliages métalliques à faible coût et à faible empreinte carbone, est développé par NOVACIUM SAS, et HPQ détient la licence exclusive pour l’Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique). b. WASTE TO ENERGY (W2E), un nouveau procédé permettant de transformer les scories d’aluminium noir en une ressource précieuse, est développé par NOVACIUM SAS, et HPQ détient la licence exclusive nord-américaine (Canada, États-Unis et Mexique). 4) Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenèse.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Décharges de responsabilité :

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

