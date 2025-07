Purpose Investments Inc. annonce les distributions de juillet 2025

TORONTO, 18 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de de juillet 2025 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le juillet 29, 2025. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le juillet 31, 2025.



Fonds à capital variable Symbole

boursier Distribution

par

action/part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence des

distributions FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB APLY 0,1667 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB BNC 0,1225 $¹ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB BND 0,0866 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB BRKY 0,1500 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB BTCY 0,0850 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise BTCY.B 0,0970 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains BTCY.U 0,0815 $ US 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB CROP 0,0875 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains CROP.U 0,0975 $ US 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB ETHY 0,0405 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ETHY.B 0,0500 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains ETHY.U 0,0395 $ US 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB FLX 0,0461 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise FLX.B 0,0551 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains FLX.U 0,0385 $ US 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB IGB 0,0723 $¹ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB MSFY 0,1300 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB PAYF 0,1375 $¹ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB PBD 0,0590 $¹ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB PDF 0,1050 $¹ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB PDIV 0,0950 $¹ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB PHR 0,0720 $¹ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de dividendes international Purpose – série FNB PID 0,0780 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB PIN 0,0830 $¹ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB PINC 0,0840 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB PRP 0,0600 $¹ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB PYF 0,1100 $¹ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise PYF.B 0,1230 $¹ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains PYF.U 0,1200 $¹ US 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB RDE 0,0875 $¹ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB REM 0,0950 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB RPS 0,0950 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNB RPU 0,0940 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise2 RPU.B / RPU.U 0,0940 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB SYLD 0,0970 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB YAMD 0,2500 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB YAMZ 0,4000 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB YAVG 0,1800 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB YCON 0,3000 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB YCST 0,1200 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB YGOG 0,2500 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB YMAG 0,2000 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB YMET 0,2400 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNB YNET 0,1500 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB YNVD 0,7500 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB YPLT 0,4000 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB YTSL 0,5500 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB YUNH 0,1100 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds à capital fixe Symbole

boursier Distribution

par

action/part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence des

distributions Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK 0,1200 $¹ 31 juillet 2025 14 août 2025 Mensuel Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK.PR.A 0,0700 $¹ 31 juillet 2025 14 août 2025 Mensuel

Distributions estimatives de de juillet 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de de juillet 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fonds Symbole

boursier Distribution

estimative

par part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence des

distributions Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB MNU.U 0,3851 $ US 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB MNY 0,2450 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB PSA 0,1182 $ 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB PSU.U 0,3856 $ US 29 juillet 2025 5 août 2025 Mensuel

Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le juillet 28, 2025, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le juillet 29, 2025.

Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire. Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs comptant plus de 24 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.