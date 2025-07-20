Caldera (ERA) 於 Bitget Launchpool 上市 ，獎勵逾 260 萬枚代幣

維多利亞，塞舌爾, July 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈推出 Caldera (ERA) 現貨交易。 Caldera 是以太坊上的 rollup 平台，促進 rollup 之間的水平擴容及互操作性。 ERA/USDT 交易對將於 2025 年 7 月 17 日 15:30 (UTC) 開始，提現功能則於 2025 年 7 月 18 日 16:30 (UTC) 啟用。

Bitget 將會推出 Launchpool 活動，總獎勵高達 2,666,600 枚 ERA 代幣。 2025 年 7 月 18 日 05:00 至 7 月 21 日 05:00 (UTC) 活動期間，合資格用戶質押 BGB、BTC 或 ETH 代幣即可參與。 在 BGB 池中，用戶可質押 5 至 50,000 枚 BGB（最高限額依 VIP 等級而定），以爭取機會瓜分 1,000,000 枚 ERA 代幣的獎勵。 在 BTC 池中，用戶可質押 0.0001 至 23 枚 BTC，以分享 833,300 枚 ERA 獎勵中的一部分。 在 ETH 池中，用戶可質押 0.002 至 450 枚ETH，以分享 833,300 枚 ERA 代幣獎勵中的一部分。

Caldera 是 Web3 基礎設施平台，有助簡化可定制的以太坊 L2 rollup 創建流程，讓開發者能夠配置燃料費代幣、數據可用性層及技術堆棧（包括 Arbitrum、Optimism 及 zkSync）。 平台核心在於 Metalayer 協定，旨在透過促進流動性共享和高效跨鏈通訊來統一 rollup。 Caldera 支援超過 50 個 rollup，推動管理 4 至 6 億美元 TVL、服務 2,700 萬錢包且不斷成長的生態系統，使其在以太坊擴容架構中發揮關鍵作用。

Bitget 繼續擴展其產品組合，致力於發展成頂尖加密貨幣交易平台。 該交易所以創新解決方案而聞名，協助用戶於安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生態體系中探索加密領域。 現時平台已支援逾 800 種加密貨幣交易組合，並計劃將交易範圍擴充至超過 900 個組合，為用戶連接比特幣、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多元生態體系。 今次將 Caldera 納入 Bitget 產品版圖，象徵該平台透過聚焦小眾社群並推動去中心化經濟創新，在生態系統拓展中踏出關鍵一步，加強本身作為多元化 Web3 項目及文化運動樞紐的地位。

有關 Caldera 詳情可瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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