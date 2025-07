Cologix conclut une titrisation adossée à des actifs de 525 millions de dollars américains pour soutenir l’infrastructure, l’interconnexion et la croissance de l’IA

DENVER, 21 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une titrisation, adossée à des actifs sécurisés (ABS), de 525 millions de dollars américains pour soutenir la croissance continue de l'entreprise dans le domaine de l'infrastructure numérique. Les titres garantis sont soutenus par le centre de données COL4 de Cologix situé à Columbus, Ohio, et structurés avec une durée fixe de cinq ans.

Cette transaction marque la quatrième émission d'ABS de Cologix depuis 2021 et reflète l'utilisation continue par la compagnie du marché adossé à des actifs sécurisés pour financer sa croissance. Les produits soutiendront les investissements stratégiques dans les portefeuilles Scalelogix℠ de Cologix et son portfolio de périphérie numérique, permettant à la compagnie de répondre à la demande croissante en matière d’IA par inférence et de charges de travail en nuage.

« Cette transaction démontre la force de notre bilan, le soutien continu de notre base d'investisseurs et la confiance du marché dans notre stratégie à long terme », a déclaré Scott Schneider, chef des finances de Cologix. « Alors que nous entrons dans notre prochaine vague de croissance, ce financement nous aidera à faire évoluer les infrastructures critiques pour répondre aux demandes croissantes des applications hyperscale et d’inférence IA.»

Cologix continue d'étendre son empreinte hyperscale en périphérie à travers l'Amérique du Nord, en aidant les clients à déployer une infrastructure numérique prête pour l'IA et le nuage en périphérie du réseau. Ce dernier financement ABS fait suite à trois transactions antérieures complétées en 2021, 2022 et 2023, soutenant davantage la capacité de la compagnie à faire évoluer l’infrastructure critique avec rapidité et confiance.

« Notre capacité à fournir des solutions de centres de données évolutives, durables et hautement connectées est un facteur clé de la réussite des clients », a déclaré Laura Ortman, présidente-directrice générale de Cologix. « Ce financement garantit que nous sommes bien placés pour répondre aux besoins des fournisseurs de services en nuage, des entreprises et des clients d'IA à la recherche d'une interconnexion fiable et haute densité en périphérie. »

Cologix continue de donner la priorité à la durabilité opérationnelle dans sa stratégie de croissance, en maintenant des taux moyens d'efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE) et d'efficacité d'utilisation de l'eau (WUE) qui dépassent considérablement les références de l’industrie. Ces mesures d'efficacité reflètent l'engagement de la compagnie envers le développement responsable de l'infrastructure numérique tout en évoluant pour répondre aux besoins futurs.

Deutsche Bank Securities Inc. a été la banque principale responsable de la transaction et King & Spalding a fourni les conseils juridiques.

