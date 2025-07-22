K Wave Media 宣布获得 Galaxy Digital 投资并与之建立战略合作伙伴关系，以此加速比特币金库战略的实施

纽约和韩国首尔, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- K Wave Media（纳斯达克股票代码：KWM），一家比特币金库与韩国文化创新公司，自豪地宣布其与全球领先的数字资产投资公司之一 Galaxy Digital（纳斯达克股票代码：GLXY）建立了战略合作伙伴关系。

Galaxy 将担任 KWM 的资产管理人和战略顾问，并将对 KWM 进行投资，从而助力 KWM 执行其比特币金库战略并扩大机构资本的融资渠道。

Galaxy 的认可和投资凸显了 KWM 模式的优势——将韩国的全球文化影响力与对比特币的长期承诺相结合，将其作为现代企业金库的基础。

K Wave Media 首席执行官 Ted Kim 表示：“和我司一样，Galaxy 也认为比特币不仅是一种可以用作储备的资产，更代表着货币世代的转变。 他们的支持反映出，全球对我们的战略以及韩国作为数字转型关键市场的地位正日益充满信心。”

KWM 已经朝着成为一家以比特币为先的上市公司迈出了大胆的步伐，现在，该公司已经获得近 10 亿美元的机构资本融资以支持其战略举措。

KWM 近期收购了 88 枚比特币——这个数字在亚洲的市场被视为“发财”的象征——并且正在积极地扩大其比特币储备，这一举措也成了全球上市公司中最为大胆的比特币战略之一。

Galaxy 则将在以下方面提供指导：

- 比特币金库购买的构建和执行；

- 风险管理和托管框架；

- 与机构级金融基础设施的长期协调

Galaxy 资产管理全球主管 Steve Kurz 表示：“企业采用比特币正在从理论发展成实际的行动，而 K Wave Media 则正处于这一转变的前沿。 他们对采用比特币原生金库管理模式的决心反映出越来越多具有前瞻性的上市公司正在采取类似的策略。 Galaxy 很高兴能为 KWM 提供机构级的资产管理和战略指导，助力他们打造一个典范，展现一家与数字世界紧密结合、与文化紧密相连的上市公司在比特币时代应有的面貌。”

KWM 模式融合了韩国媒体的影响力、数字原生金融基础设施和 Web3 时代的创新，从而为比特币时代打造了一个上市公司蓝图。

KWM 采取了一种跨境战略，瞄准了韩国的零售市场、美国的机构投资者和全球的加密货币市场，从而形成了强大的多市场飞轮效应。

该公司正在积极探索更多的合作和收购机会，从而扩大其金库储备和文化影响力。

这一合作关系的建立和投资标志着 KWM 的发展进入了一个新的阶段——重新定义了在比特币和无国界资本时代作为上市公司的意义。

前瞻性陈述：

本新闻稿包含《1933 年证券法》（修订版）第 27A 条及《1934 年证券交易法》（修订版）第 21E 条所定义之前瞻性陈述。 前瞻性陈述一般使用“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将会”、“计划”、“未来”、“展望”等词语以及预测或表明未来事件或趋势或非历史性表述的类似陈述，但不使用这些词语并不意味着陈述不具备前瞻性。 这些前瞻性陈述包括但不限于对其他绩效指标的估计和预测，以及对市场机会的预测。 这些陈述基于公司管理层当前的预期以及各种假设（无论本次公告中是否明确指出），并非实际业绩预测。 这些前瞻性陈述仅供说明目的，不得被任何投资者作为也不得被依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。 实际事件和情况难以预测或不可能预测，且异于假设。 许多实际事件和情况超出公司可控范围。 可能导致实际结果与前瞻性陈述重大差异的重要因素包括：国内外商业、市场、金融、政治及法律条件变化。

如果任何风险实现或公司的假设被证明错误，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在显著差异。 可能还存在公司当前不知道的其他风险，或公司目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。 此外，前瞻性陈述反映了公司截至本声明发布之日对未来事件和看法的当前预期、计划和预测。 本次公布内容不应被视为任何人对前述前瞻性陈述实现目标的承诺，或其设想的任何结果必定达成的任何承诺或保证。 请勿过度依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述仅反映其公布之日的情况，且其效力受限于本文警示声明及公司2025年5月14日向美国证券交易委员会（SEC）提交的经修订 Form 20-F 中“风险因素”章节所述内容。 公司预计后续事件和发展将导致公司的评估发生变化。 然而，尽管公司可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但除法律要求外，公司明确表示不承担任何这样做的义务。 这些前瞻性陈述不应被视为公司自本通讯发布日期的任何日期对该公司的评估。 因此，请勿过分依赖这些前瞻性陈述。

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