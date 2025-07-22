K Wave Media 宣布與 Galaxy Digital 建立投資和戰略合作夥伴關係，加快發展比特幣財資策略

紐約及首爾，韓國, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 比特幣財資及韓國文化創新公司 K Wave Media（Nasdaq：KWM） 自豪地宣布與全球數一數二的數碼資產投資公司 Galaxy Digital（Nasdaq：GLXY）建立戰略合作夥伴關係。

Galaxy 將擔任 KWM 的資產管理者和戰略顧問，並對 KWM 進行投資，協助 KWM 實施其比特幣財資策略並擴大對機構資本的獲取渠道。

Galaxy 的認可和投資突顯了 KWM 模型的優勢：將韓國對全球文化的影響力，結合對比特幣作為現代企業財資基礎的長期承諾。

K Wave Media 行政總裁 Ted Kim 表示：「Galaxy 與我們的理念一致，深信比特幣不但是一種儲備資產，而且是一場世代性的貨幣變革。 他們的支持反映了全球對我們策略，以及韓國在數碼轉型中作為重點市場的角色日益有信心。」

KWM 已經開展了果斷的進程，力求成為以比特幣為導向的上市公司，現時擁有近 10 億美元的機構資本支持其戰略計劃。

KWM 最近獲得了 88 枚（此數字在亞洲市場中象徵著繁榮）比特幣，同時正在積極擴大其儲備，這表示該公司是全球在比特幣策略上最具雄心的上市公司之一。

Galaxy 將提供以下指導：

- 結構化和執行比特幣財資購買

- 風險管理和託管框架

- 與機構級金融基礎設施長期保持一致

Galaxy 全球資產管理總監 Steve Kurz 說：「比特幣的企業採納水平正從理論邁向行動，而 K Wave Media 站在這個變革的前沿。 他們對比特幣原生財資模型的承諾，反映了越來越多具前瞻性的上市公司正在迎接這個趨勢。 Galaxy 很高興能夠為 KWM 提供機構級的資產管理和戰略指導，幫助他們建立模型，在比特幣時代成為數碼化且文化相連的上市公司。」

KWM 的模型融合了韓國媒體影響力、數碼原生金融基礎設施和 Web3 時代的創新，打造了一個為比特幣時代度身定制的上市公司藍圖。

憑藉其跨境策略，KWM 針對韓國散戶、美國機構以及全球加密的市場，形成了一個強大的多市場飛輪效應。

該公司正積極探索更多合作夥伴關係和併購，以擴大其財資地位和文化影響力。

這次合作與投資標誌著 KWM 演變的新階段，重新界定在比特幣和無國界資本時代中成為上市公司的意義。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含經修訂的《1933 年證券法》（Securities Act of 1933）第 27A 條和經修訂的《1934 年證券交易法》（Securities Exchange Act of 1934）第 21E 條界定的前瞻性陳述。 前瞻性陳述一般使用「相信」、「可能」、「可以」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「將會」、「規劃」、「未來」、「展望」等類似詞語來預測或表達未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的陳述，但不使用這些詞語並不意味着陳述並非前瞻性。 這些前瞻性陳述包括但不限於對其他績效指標的估計和預測，以及對市場機會的預測。 這些陳述基於各種假設（無論本新聞稿中是否指明）以及公司管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明目的，不得被任何投資者作為且不得被依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。 實際事件和情況難以或不可能預測，也會與假設不同。 許多實際事件和情況不在公司的控制範圍內。 一些重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述存在實質性差異，包括國內外商業、市場、金融、政治和法律環境的變化。

如果任何風險實現或該公司的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果產生重大差異。 尚有其他該公司目前未知的風險，或該公司目前認為並非重大的風險，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中所包含的結果存在差異。 另外，前瞻性陳述反映了該公司截至本新聞稿發布之日對未來事件的期望、計劃、預測以及觀點。 本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對本新聞稿中所述之前瞻性陳述將予實現，或對此類前瞻性陳述所預期結果將予實現之陳述。 您不應過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發布之日之前有效，並完全受到本新聞稿中的警示聲明及公司在 2025 年 5 月 14 日首次提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的 20-F 表格中所描述的風險因素的限制，包括當中的「風險因素」部分。 該公司預計後續的事件和發展可能會改變其評估。 然而，儘管該公司可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，該公司特此聲明，除非法律要求，否則無義務這樣做。 這些前瞻性陳述不應被視為是在本新聞稿發布之日之後任何日期的該公司的評估。 因此，不應過分依賴這些前瞻性陳述。

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