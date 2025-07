Transformation des environnements commerciaux : Les applis Stingray Musique et Stingray Streams sont maintenant offertes sur la plateforme Samsung VXT

MONTRÉAL, 22 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce avec fierté le lancement de ses applications Stingray Musique et Stingray Streams sur la plateforme Samsung VXT (Visual eXperience Transformation) . Ce système de gestion de contenu infonuagique permet aux entreprises de créer et de distribuer efficacement du contenu, et de contrôler à distance leur affichage numérique, dont des menus, des bornes d’information et divers écrans. Stingray offrira la toute première appli dédiée à la musique sur la plus récente version de la plateforme VXT, qui améliore la prise en charge des solutions PIRS (Pre-Integrated Repeatable Solutions, ou solutions préintégrées et reproductibles) déjà offertes sur la plateforme.

L’application Stingray Musique est parfaitement adaptée à la réalité des grandes entreprises de tous les secteurs d’activité, des détaillants aux chaînes d’épicerie et de pharmacie, en passant par les magasins à grande surface, les cafés, les bars, les restaurants et les cabinets de services professionnels. Elle offre une expérience immersive aux consommateurs et rehausse les environnements commerciaux grâce à sa sélection musicale sous licence adaptée à l’identité unique de chaque marque.

L’appli Stingray Musique, en bref :



21 chaînes soigneusement élaborées : Conçue par nos programmateurs chevronnés, notre sélection musicale éclectique regroupe tous les styles les plus populaires à l’échelle mondiale : pop et jazz contemporains, succès rétro, country et classiques populaires.

: Conçue par nos programmateurs chevronnés, notre sélection musicale éclectique regroupe tous les styles les plus populaires à l’échelle mondiale : pop et jazz contemporains, succès rétro, country et classiques populaires. Musique sous licence : Toutes nos chaînes offrent une sélection de musique entièrement sous licence pour une diffusion en contexte commercial.

: Toutes nos chaînes offrent une sélection de musique entièrement sous licence pour une diffusion en contexte commercial. Diffusion sécuritaire et inclusive : Nous vérifions attentivement toutes les pièces du catalogue de Stingray Musique pour nous assurer qu’elles ne contiennent pas de paroles ou de contenus explicites ou déplacés, et qu’elles conviennent à l’ensemble des environnements publics et commerciaux.

: Nous vérifions attentivement toutes les pièces du catalogue de Stingray Musique pour nous assurer qu’elles ne contiennent pas de paroles ou de contenus explicites ou déplacés, et qu’elles conviennent à l’ensemble des environnements publics et commerciaux. Diffusion ininterrompue : Rehaussez l’ambiance de votre espace commercial grâce à la diffusion musicale en continu, sans publicité.

: Rehaussez l’ambiance de votre espace commercial grâce à la diffusion musicale en continu, sans publicité. Mises à jour hebdomadaires : Nos mises à jour hebdomadaires garantissent une sélection musicale au goût du jour, toujours rafraîchissante et pertinente.

: Nos mises à jour hebdomadaires garantissent une sélection musicale au goût du jour, toujours rafraîchissante et pertinente. Gestion conviviale : Intégrez facilement n’importe quelle chaîne au tableau de bord VXT Canvas par un simple glisser-déposer pour bonifier votre expérience de marque en toute simplicité.

: Intégrez facilement n’importe quelle chaîne au tableau de bord VXT Canvas par un simple glisser-déposer pour bonifier votre expérience de marque en toute simplicité. Accompagnement visuel : Associez toute chaîne musicale à des visuels engageants pour créer une ambiance personnalisée.



L’application Stingray Streams permet pour sa part de créer une expérience visuelle apaisante parfaitement adaptée aux petites entreprises, aux cabinets de services professionnels et aux détaillants locaux, tels que les salons de coiffure et d’esthétique, les bars et les cliniques. Stingray Streams propose une vaste sélection d’ambiances sonores propices à la détente et de musique facile d’écoute accompagnées de magnifiques paysages filmés aux quatre coins du monde.



L’appli Stingray Streams, en bref :



Quatre chaînes vidéo apaisantes, sans publicité : Rehaussez l’expérience de vos clients en leur proposant une toile de fond vidéo composée de splendides images du monde naturel, de paysages à couper le souffle, de méditations apaisantes et de scènes du monde sous-marin.

Rehaussez l’expérience de vos clients en leur proposant une toile de fond vidéo composée de splendides images du monde naturel, de paysages à couper le souffle, de méditations apaisantes et de scènes du monde sous-marin. Trame sonore en option : Si désiré, les visuels peuvent être accompagnés d’une musique apaisante par défaut ou de l’une des 10 chaînes musicales Stingray Musique comprises à l’appli, qui regroupent notamment des classiques populaires, des airs lounge et des succès grand public.

Si désiré, les visuels peuvent être accompagnés d’une musique apaisante par défaut ou de l’une des 10 chaînes musicales Stingray Musique comprises à l’appli, qui regroupent notamment des classiques populaires, des airs lounge et des succès grand public. Gestion conviviale : Les clients peuvent sélectionner, glisser et déposer toute chaîne vidéo tirée du vaste catalogue de Stingray Streams directement dans le tableau de bord VXT Canvas pour une diffusion simple et conviviale.