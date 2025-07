CRCAM SUD RHONE ALPES: INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 743 694,25 euros

Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9

402 121 958 RCS GRENOBLE

Une structure financière solide pour poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie du territoire

Information financière semestrielle : Résultats au 30 juin 2025

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 23 juillet 2025, arrêté les comptes au 30 juin 2025.

Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €) 30/06/2024 30/06/2025 Variation Encours de crédits capital 20 692 20 711 +0,1 % dont crédits habitat 13 672 13 725 + 0,4 % Encours collecte 26 654 27 393 + 2,8 % Nombre de contrats assurance

et prévoyance 539 637 555 236 + 2,9 %

Activité Crédit

Les encours de crédits ont progressé de 0,1% entre juin 2024 et juin 2025 ce qui marque une inflexion après plusieurs trimestres de baisse des encours de crédits. Les crédits habitat contribuent grandement à cette reprise avec une hausse de l’encours de 0,4% sur la période.

Les réalisations de crédits amortissables atteignent 1,26 Md€ sur le semestre, en hausse de 26% par rapport à 2024. Là encore, les crédits habitats sont les plus gros contributeurs à cette hausse avec des réalisations de 654 M€ soit une hausse de 60% par rapport au S1 2024.

Activité Collecte

L’encours de collecte reste dynamique avec une croissance de 2,8% sur un an pour atteindre 27,39 Md€

La collecte bilan progresse de 0,7% sur 12 mois pour atteindre 18,46 Md€

L’encours hors-bilan évolue augmente de 7,5 % sous l’effet d’une collecte dynamique et d’une évolution positive des marchés boursiers sur 12 mois.

Activité Assurance et prévoyance

Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de 2,9 % pour atteindre 555 000 contrats à fin juin 2025, avec plus de 38 000 nouveaux contrats souscrits sur le 1er semestre (stable par rapport au premier semestre 2024).

Développement fonds de commerce

Le stock de dépôts à vue continue de progresser à près de 647 000 comptes à fin juin, soit une évolution de 2,1 % sur un an. L’offre ma banque au quotidien, lancée fin 2021, équipe près de 155 000 clients. Le nombre de sociétaires s’élèvent quant à lui à plus de 394 000, en progression de 2,6% sur un an.

Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €) 30/06/2024



30/06/2025



Variation Produit Net Bancaire (PNB) 240,6 243,3 +1,1 % Charges de fonctionnement -144,4 -151,6 +4.9% Résultat Brut d’Exploitation 96,2 91,7 -4,6% Coefficient d’Exploitation 60,0% 62,3% +2,3 pts Résultat Net Social 64,4 67,2 +4,4% Résultat Net Consolidé (RNPG) 66,9 71,4 + 6,8 %

.

Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’établit à 243,3 M€ au 30 juin 2025, en hausse de 1,1 % sur un an. Les revenus liés aux commissions baissent de -4,6% au S1 du fait d’un effet de base défavorable, le premier semestre 2024 ayant été marqué par des revenus exceptionnels liés aux années antérieures. La marge d‘intermédiation, en revanche, affiche une hausse de 2,4% grâce à une pentification de la courbe de taux et une production de crédit plus soutenue. Les revenus liés aux placements progressent de 8,9 % du fait notamment des dividendes du Groupe perçus en juin.

Les charges de fonctionnement, d’un montant de 151,6 M€, enregistrent un accroissement de + 4,9 % sur un an lié notamment aux investissements informatiques de la Caisse régionale.

Le coût du risque atteint 19,1 M€ sur le semestre en baisse par rapport à 2024 (29,1 M€). Il reste toutefois impacté par plusieurs dossiers individuels importants dans un contexte économique incertain. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours se dégrade à 1,81 % (versus 1.54% en juin 2024).

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social à fin juin 2025 s’établit à 67,2 M€, en hausse de 4,4 % sur un an.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé semestriel part du groupe s’établit à 71,4 M€, en hausse de 6,8% comparé au premier semestre 2024.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 16,4 Md€, représentant environ 60 % du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 127 % au 30 juin 2025. Les prêts octroyés à la clientèle représentent près de 77 % du bilan.

L’endettement de marché court terme est de 1,2 Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 4,1 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 110,8 % pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 107,4 % au 30 juin 2025.

Nos fonds propres prudentiels, composés en quasi-intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,85 Md€ (données 31/03/2025). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité élevé avec un ratio CRD5 à 23,42 %.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme la robustesse de la Caisse régionale ainsi que sa capacité de développement et d’accompagnement de ses clients sur son territoire.

Certificat Coopératif d’Investissement (CCI)

Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 151,6 € au 30 juin 2025, en hausse de 20,8% depuis le début de l’année et de 23,6% sur 12 mois glissants. En intégrant le dividende de 6,00 € distribué en juin 2025, la hausse sur 12 mois glissants est de 28,5%.

Perspectives 2025

La Caisse régionale Sud Rhône Alpes continue de capitaliser sur les forces de son modèle de banquier assureur de proximité pour poursuivre son développement et l’accompagnement de tous ses clients dans un environnement macro-économique complexe.

Malgré le contexte de taux volatil, la Caisse régionale reste mobilisée auprès de ses clients tant sur les enjeux d’épargne que sur leurs projets d’investissement en atteste la reprise sur les réalisations de crédits qui se dessine depuis quelques mois.

La Caisse régionale poursuit le développement de ses services avec la structuration d’une expertise en transition énergétique, ainsi que les nouvelles offres de mobilité et de rénovation de l’habitat permettent de diversifier notre activité tout en accompagnant notre territoire.

L’accélération sur le digital se confirme en 2025 avec le déploiement de nouveaux parcours en autonomie pour le client (versement épargne, déblocage crédit, devis et souscription assurance, déclaration sinistre, blocage et ajustement plafonds carte…) disponibles sur notre site internet et l’application Ma Banque.

Les synergies avec l’ensemble des métiers du Groupe Crédit Agricole permettent également à la Caisse régionale de proposer une gamme complète de solutions financières et de protection au service de toutes nos clientèles.

Forte de son modèle mutualiste robuste et diversifié, la Caisse régionale reste engagée pour agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.

