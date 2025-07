Bigbanki 2025. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas kvartali lõpuks rekordilise 2,44 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 141 miljoni euro võrra (+6%) ja aastaga 537 miljoni euro võrra (+28%). Kasvu vedasid strateegilised ärilaenude ja eluasemelaenude tooteliinid, tarbimislaenude portfelli kasv oli tagasihoidlikum. Ärilaenuportfell kasvas kvartaliga 54 miljoni euro võrra (+7%) 862 miljoni euroni, eluasemelaenuportfell 53 miljoni euro võrra (+8%) 717 miljoni euroni ja tarbimislaenuportfell 19 miljoni euro võrra (+2%) 860 miljoni euroni. Ühtlasi kasvas ärilaenuportfell esmakordselt Bigbanki ajaloos suurimaks laenutooteliiniks.

Hoiuste poolel näitas teises kvartalis suurt kasvu säästuhoiuste portfell, mis suurenes 154 miljoni euro võrra, jõudes 1,3 miljardi euroni (+13%). Tähtajaliste hoiuste portfell kahanes kvartaliga 59 miljoni euro võrra 1,34 miljardi euroni. Stabiliseeruv intressikeskkond on toonud kaasa olukorra, kus paindlikuma säästuhoiuse intressimäärad on muutunud konkurentsivõimeliseks tähtajaliste hoiuste intressimääradega ja seetõttu on arvestatav osa hoiusekliente oma tähtajalise hoiuse lõppemisel suunanud vabad vahendid säästuhoiusesse. Eesti eraklientidele avatud arvelduskontode jääk ulatus teise kvartali lõpus 3,4 miljoni euroni. Kõik arvelduskonto omanikud teenivad turu parimat 2% suurust intressi. Kontserni hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 96 miljoni euro võrra (+4%) ja aastaga 393 miljoni euro võrra (+17%) 2,65 miljardi euroni.

Bigbanki 2025. aasta esimese kuue kuu puhaskasum oli 18,7 miljonit eurot. 2024. aasta samal perioodil oli see 15,8 miljonit eurot. Teises kvartalis teenis Bigbank puhaskasumit 8,9 miljonit eurot ehk võrreldes 2024. aasta teise kvartaliga 0,5 miljonit eurot vähem (-5%). Teise kvartali kasum enne maksustamist oli 11,5 miljonit eurot ehk võrreldes 2024. aasta teise kvartaliga 0,3 miljonit eurot rohkem (+3%).

Kvartaalses võrdluses intressitulud kasvasid, kuna laenuportfelli kasvul on olnud suurem mõju kui aasta jooksul langenud intressimääradel. Teise kvartali intressitulud moodustasid 45,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,8 miljonit eurot (+4%). Intressikulud kasvasid suurenenud hoiuseportfelli ja kasvanud väljastatud võlakirjade mahu tõttu 0,6 miljoni euro võrra 19,5 miljoni euroni (+3%). Bigbanki netointressitulu oli aastataguse teise kvartaliga võrreldes seega 1,2 miljoni euro võrra suurem (+5%), ulatudes 25,7 miljoni euroni.

Laenuportfelli kvaliteet teises kvartalis jätkuvalt paranes. Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu kokku moodustas teises kvartalis 1,4 miljonit eurot, vähenedes 2024. aasta sama perioodiga võrreldes 4,4 miljoni euro võrra. Positiivne muutus tuleneb eelkõige kõigi kolme Balti riigi tarbimislaenuportfelli kvaliteedi paranemisest. Kodulaenude krediidikvaliteet oli jätkuvalt väga kõrge ja ärilaenude oma stabiilne. 3. etapi nõuete maht kahanes teises kvartalis 3,8 miljoni euro võrra ja ulatus kvartali lõpuks 4,7%-ni laenunõuetest (-0,4 protsendipunkti võrreldes eelmise kvartali lõpuga). 3. etapis olevate nõuete suhteliselt kõrge tase on peamiselt seotud mõne üksiku suurema laenuga, mis samas on hästi tagatud ning seetõttu ei suurenda eeldatava krediidikahju kulu.

Kasvavate ärimahtude taga on tugev ja üha kasvav Bigbanki meeskond. 2025. aasta teise kvartali lõpu seisuga jõudis töötajate arv 613 inimeseni, sh 378 Eestis, 102 Leedus, 91 Lätis, 22 Soomes, 15 Bulgaarias ja 5 Rootsis. Palgakulud kasvasid teise kvartali kokkuvõttes 8,2 miljoni euroni, ületades 2024. aasta sama perioodi näitajat 1,8 miljoni euro võrra (+28%).

Teises kvartalis toimusid olulised arengud igapäevapanganduse tootearenduses. Kvartali alguses sai Bigbank SEPA tavamaksete süsteemi otseliikmeks. Antud samm võimaldas Kontsernil saavutada euroalal lõpliku sõltumatuse teistest finantsvahendajatest. Juba 2024. aastast alates on Bigbank SEPA kiirmaksete süsteemi otseliige ja teostab kiirmakseid sõltumatult. Juuni lõpus saabus järjekordne oluline verstapost, kui lansseeriti Bigbanki mobiiliäpp. Kaasaegset ja mugavat mobiiliäppi saavad esialgu kasutada Eesti äriüksuse erakliendid. Järgnevate kvartalite jooksul on oodata selle turule toomist ka Leedus ja Lätis.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfelli väärtus oli teise kvartali lõpus 72,3 miljonit eurot. Oluline muutus kinnisvaraportfellis oli Eestis asuva põllumajandusmaa väärtuse langus 1,7 miljoni euro võrra (ligikaudu 5%). Languse põhjustas teises kvartalis turul üldiselt toimunud tehingute hinnataseme langus.

Teises kvartalis toimus ka kaks võlakirjaemissiooni. Mais emiteeris Bigbank 2,44 miljoni euro ulatuses AT1 võlakirju, suurendades samas mahus esimese taseme täiendavaid omavahendeid. Juunis toimus uue programmi raames avalik T2 tagamata allutatud võlakirjade esimese seeria emissioon. Korraliku märkimishuvi tõttu suurendati T2 võlakirjade 3 miljoni suurust emissiooni mahtu 6 miljoni euroni, suurendades teise taseme omavahendeid samas mahus.

Teises kvartalis kinnitas reitinguagentuur Moody’s Ratings kõik Bigbank AS-i reitingud ja hinnangud, mis määrati eelmisel aastal.

Pikaajalised ja lühiajalised hoiuste reitingud: Ba1/NP

Baasreiting (BCA) ja kohandatud baasreiting: ba2

Pikaajalised ja lühiajalised vastaspoole riskireitingud: Baa2/P-2

Pikaajalised ja lühiajalised vastaspoole riski hinnangud: Baa2(cr)/P-2(cr)

Pikaajalise hoiuste reitingu väljavaade muudeti stabiilsest negatiivseks.

Pärast teise kvartali lõppu ja enne kvartaliaruande avaldamist edastas Finantsinspektsioon Bigbankile 7. juulil 2025 tehtud otsuse, mille kohaselt tunnistati kehtetuks Bigbankile varem kehtinud omavahendite ja kõlblike kohustuste minimaalse taseme nõue. Varasema nõude kohaselt oli Kontsern kohustatud igal ajal hoidma omavahendite ja kõlblike kohustuste minimaalset taset 12,49% koguriskipositsioonist (TREA). Bigbank täitis vastavat nõuet kogu selle kehtivusaja vältel ja oleks suuteline seda tegema ka edaspidi. Uut nõuet Finantsinspektsioon ei kehtestanud.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes II kvartal 2025 II kvartal 2024 6 kuud 2025 6 kuud 2024 Netointressitulu 25 773 24 464 51 336 50 021 Neto teenustasud 2 550 2 245 5 073 4 409 Netokasum finantsvaradelt 694 2 007 2 645 3 078 Neto tegevustulud -1 120 -977 -2 015 -1 826 Neto tegevustulud kokku 27 897 27 739 57 039 55 682 Palgakulud -8 258 -6 351 -15 735 -12 763 Halduskulud -2 875 -2 285 -5 626 -5 954 Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 176 -2 100 -4 313 -4 152 Muu kasum (kahjum) -1 796 1 090 -1 782 -1 329 Tegevuskulud kokku -15 105 -9 646 -27 456 -24 198 Kasum enne allahindluste kulu 12 792 18 093 29 583 31 484 Eeldatava krediidikahju netokulu -1 289 -6 811 -5 924 -12 531 Kasum enne maksustamist 11 503 11 282 23 659 18 953 Tulumaks -2 616 -1 857 -4 917 -3 132 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 8 887 9 425 18 742 15 821 Kasum lõppenud tegevustest 0 8 0 29 Aruandeperioodi kasum 8 887 9 433 18 742 15 850





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 30.06.2025 31.03.2025 31.12.2024 30.06.2024 Raha ja raha ekvivalendid 468 770 487 160 448 661 626 081 Võlaväärtpaberid 42 508 49 431 22 334 9 907 Nõuded klientidele 2 438 608 2 297 987 2 196 482 1 902 001 Muud varad 109 143 109 603 110 939 89 255 Varad kokku 3 059 029 2 944 181 2 778 416 2 627 244 Klientide hoiused ja saadud laenud 2 656 328 2 560 513 2 401 689 2 264 137 Allutatud võlakirjad 104 147 95 943 91 668 88 148 Muud kohustised 17 871 16 885 15 290 22 113 Kohustised kokku 2 778 346 2 673 341 2 508 647 2 374 398 Omakapital 280 683 270 840 269 769 252 846 Kohustised ja omakapital kokku 3 059 029 2 944 181 2 778 416 2 627 244





Võrreldes 2024. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemustes avaldatuga on 2024. aasta kuue kuu netointressitulu ja eeldatava krediidikahju netokulu korrigeeritud, vähendades mõlemat 1,3 miljoni euro võrra. Korrigeerimine on seotud tuvastatud veaga, mille kohaselt oli langenud krediidiväärtusega finantsvaradelt intressitulu arvestatud finantsvarade brutopositsioonilt, mitte netopõhiselt. See korrektsioon 2024. aasta kuue kuu puhaskasumit ei mõjuta.

Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

2025. aasta teine kvartal näitas Bigbanki tugeva kasvu jätkumist kõigis olulistes valdkondades, viies kontserni bilansimahu esmakordselt üle 3 miljardi piiri. Laenuportfelli kasv viis selle mahu üle 2,4 miljardi euro, mis tähendab aastases võrdluses ligi kolmandiku võrra kasvamist. Kasvu põhilised vedajad olid jätkuvalt strateegilised ärilaenude ja eluasemelaenude segmendid.

Koos laenuportfelli kasvuga on paranenud ka selle kvaliteet. Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu vähenes aastases võrdluses rohkem kui neli korda, olles teises kvartalis kokku 1,4 miljonit eurot. Positiivse muutuse taga on eelkõige Balti riikide tarbimislaenuportfellide krediidikvaliteedi paranemine, mis toetab ka panga puhaskasumi kasvu. Aasta esimese poolaasta puhaskasum on 18,7 miljonit eurot, millest 8,9 miljonit eurot teeniti teises kvartalis.

Ka hoiuseportfell on nii aasta kui ka kvartali võrdluses jätkanud kasvamist. Oluliseks kasvu veduriks on olnud säästuhoiused, mille portfellimaht on jõudnud sarnasele tasemele tähtajaliste hoiustega, olles kvartali lõpuks ligi 1,3 miljardit eurot. Inimesed on hakanud oma rahale aktiivsemalt intressi teenimise võimalusi otsima ning leidnud selleks hea võimaluse Bigbanki säästuhoiusest, aga üha rohkem ka meie arvelduskontodest.

Esimese Eesti pangana pakume kõigile arvelduskonto omanikele võimalust teenida oma kontojäägilt 2% intressi, samal ajal kui raha on igapäevaselt vabas kasutuses. Olles veel lühikest aega Eestis arvelduskontosid pakkunud, näeme juba, et rohkem kui 25% äriüksuse eraklientidest on konto juba avanud. Laiendame arvelduskontoga seotud funktsionaalsuste hulka, mille üheks oluliseks verstapostiks on olnud juuni lõpus lansseeritud mobiiliäpp, ning lähikvartalite jooksul on kavas teenuse pakkumist alustada ka Läti ning Leedu turgudele.

Mais ja juunis viisime läbi ka kaks võlakirjaemissiooni. Mõlemad tehingud aitavad kaasa panga kiire kasvu jätkumisele, tagades regulatiivsete kapitalinõuete täitmise ning toetades kodu- ja ärilaenude portfellide kasvu.

Täname kõiki Bigbanki investoreid, partnereid ja kliente usalduse eest, mis võimaldab meil kasvatada panga ärimahtusid ning luua pikaajaliselt väärtust.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30. juuni 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,1 miljardit eurot ning omakapital 281 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 174 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee

Manus