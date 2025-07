Correction: Lacroix : Un chiffre d’affaires de 291,5 M€ au 1er semestre, en repli de 12,3% à périmètre constant, reflétant le contexte sectoriel difficile pour Electronics malgré une dynamique positive sur Environment

COMMUNIQUE DE PRESSE





23/07/2025

Un chiffre d’affaires de 291,5 M€ au 1er semestre, en repli de 12,3% à périmètre constant, reflétant le contexte sectoriel difficile pour Electronics

malgré une dynamique positive sur Environment

Un deuxième semestre mieux orienté

Au deuxième trimestre 2025, LACROIX a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 140,4 millions d’euros (M€), contre 169,4 M€ sur la même période un an plus tôt. L’activité du Groupe à périmètre comparable, c’est-à-dire hors segment Signalisation cédé le 30 avril 2024, est ressortie en retrait de 14,2%. Cette évolution reflète un contexte sectoriel qui demeure difficile pour l’activité Electronics, tandis que l’activité Environment poursuit sa dynamique positive sur la période.

Sur l’ensemble du premier semestre de l’exercice en cours, les ventes de LACROIX ressortent à 291,5 M€, à comparer à 350,3 M€ sur le premier semestre 2024 au niveau consolidé (intégrant 4 mois du segment Signalisation). À périmètre comparable, le chiffre d’affaires est en baisse de 12,3% à mi-exercice.

CA en millions d’euros T2 2025 T2 2024 Variation S1 2025 S1 2024 Variation Activité Electronics 105,0 129,7 -19,0% 221,4 268,1 -17,4% Activité Environment 35,4 34,0 +4,1% 70,1 64,4 +9,0% CA à périmètre constant 140,4 163,6 -14,2% 291,5 332,4 -12,3% Segment Signalisation* - 5,8 - 17,9 TOTAL LACROIX Group 140,4 169,4 -17,2% 291,5 350,3 -16,8%

*Cédé le 30 avril 2024

Activité Electronics : un contexte sectoriel et conjoncturel qui reste difficile

L’activité Electronics ressort en retrait de 19% au deuxième trimestre 2025, à 105 M€. En EMEA, la plupart des segments sont en repli à l’exception de HBAS (Home & Building Automation Systems). L’évolution du segment Automotive reflète la fin de vie de certains programmes, tandis que l’Industrie a pâti du report de plusieurs projets.

Par ailleurs, le segment Aéronautique & Défense enregistre une baisse conjoncturelle résultant 1) du ralentissement de certains programmes de grands équipementiers aéronautiques suite aux tarifs douaniers américains, et 2) de reports de livraison en circuits imprimés liés à des composants manquants. Au-delà, les tendances structurelles restent largement positives sur l’Aéronautique & Défense, dont l’activité au deuxième trimestre 2025 ressort très supérieure à son niveau de la même période en 2023 (+39%).



Outre-Atlantique, le chiffre d’affaires de LACROIX est demeuré en retrait au deuxième trimestre de l’exercice en cours (-15,3%), toujours en lien avec l’exposition d’Electronics North America à certains constructeurs en difficulté et un contexte de marché compliqué.

Au total sur les six premiers mois de l’exercice, l’activité Electronics est en baisse de 17,4%, à 221,4 M€. Sur le second semestre, une amélioration progressive de l’activité (en tendanciel) est attendue en zone EMEA, tandis qu’outre-Atlantique la priorité reste la finalisation du projet de sortie de la filiale américaine, en vue d’un recentrage de LACROIX sur ses activités les plus solides et à fort potentiel.

Activité Environment : une solide dynamique au-delà du repli ponctuel d’Éclairage Public

L’activité Environment enregistre un chiffre d’affaires de 35,4 M€ au deuxième trimestre 2025. Sa croissance de 4,1% sur la période marque un ralentissement s’expliquant intégralement par le repli d’Éclairage Public. Ce segment, pénalisé par la fin du contrat de modernisation routière en Flandre, a également été impacté par un retard de livraison de commandes en France lié à un changement d’ERP ; ce retard aura été entièrement rattrapé sur juillet. Tous les autres segments d’Environment bénéficient d’une solide croissance sur la période, en particulier les Smart Grids (réseaux électriques intelligents) ainsi que l’Eau en France et à l’international, qui continue de profiter du dynamisme des filiales en Espagne et en Italie.

Sur l’ensemble du 1er semestre 2025, l’activité Environment a totalisé 70,1 M€ de ventes, poursuivant ainsi une dynamique soutenue avec une progression de 9,0% (après +8,8% en 2024). À l’exception d’Éclairage Public, en lien avec les deux facteurs évoqués, les trois autres segments (Eau, HVAC, Smart Grids) affichent tous une croissance à deux chiffres à mi-exercice.

Perspectives : ajustement des objectifs financiers lié à l’arrêt planifié sur North America

Sur le second semestre de l’exercice, sans tenir compte de l’Amérique du Nord, LACROIX devrait afficher un chiffre d’affaires en croissance modérée, avec 1) une dynamique toujours positive sur l’activité Environment, portée par de puissantes tendances structurelles (réglementaires, technologiques et environnementales) et 2) une meilleure orientation de l’activité Electronics EMEA, qui profitera notamment d’un effet de base plus favorable.

De son côté, Electronics North America sera pénalisé au second semestre par l’arrêt progressif des différents programmes. En conséquence, sur l’ensemble de l’exercice 2025, l’atterrissage de chiffre d’affaires pour le Groupe devrait être inférieur à l’objectif initial (600 M€). La cible de marge d’EBITDA à 4% demeure néanmoins atteignable.

S’agissant du projet de sortie d’Amérique Nord, les discussions avancent conformément aux attentes avec les différentes parties prenantes (clients et fournisseurs notamment), tandis que les marques d’intérêt pour certains actifs sont à l’étude avec des discussions qui avancent positivement. LACROIX est ainsi en mesure de confirmer l’horizon d’une finalisation de son projet de désengagement des activités North America d’ici fin 2025.

En fonction des évolutions sur ce périmètre nord-américain, LACROIX étudiera l'opportunité d’une adaptation de ses objectifs financiers annuels au seul périmètre poursuivi.

Enfin, LACROIX confirme donner rendez-vous aux investisseurs le 30 septembre prochain pour la présentation de sa feuille de route 2027, à l’occasion de ses résultats semestriels.

Prochain rendez-vous

Résultats du 1er semestre 2025 : 30 septembre 2025 après Bourse

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des équipements électroniques et des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

