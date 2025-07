COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – 25 juillet 2025

Bureau Veritas renforce sa présence dans de nouveaux bastions grâce à des acquisitions dans les domaines de la Cybersécurité, du Nucléaire et des Services de Transition

Bureau Veritas, leader mondial des services de test, d'inspection et de certification (TIC), annonce trois acquisitions ciblées dans les secteurs à forte croissance de la Cybersécurité, du Nucléaire et des Services de Transition, créant de nouveaux pôles stratégiques. Bureau Veritas a signé un accord avec le Groupe Dornier pour acquérir sa filiale Dornier Hinneburg en Allemagne afin de renforcer ses capacités dans l'industrie nucléaire. Il a également signé des accords pour acquérir l'Institute For Cyber Risk (IFCR) afin d'établir une présence sur les marchés nordiques de la cybersécurité, et EcoPlus en Corée du Sud pour développer ses services de conseil en durabilité.

L'acquisition prévue de Dornier Hinneburg en Allemagne serait un mouvement important pour Bureau Veritas afin d'étendre ses services au secteur nucléaire en croissance. L'entreprise fournit des services de conseil technique et de protection contre les radiations liés au démantèlement d'installations nucléaires. Elle emploie 108 experts hautement qualifiés et a généré un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros en 2024.

• Afin d'accélérer davantage son développement en cybersécurité, Bureau Veritas a signé un accord pour acquérir l'Institute For Cyber Risk (IFCR), étendant son empreinte dans les pays scandinaves. Situé au Danemark, l'IFCR se spécialise en Gouvernance, Risques et Conformité (GRC), sécurité offensive et formation en cybersécurité. Il emploie 25 professionnels hautement qualifiés et a généré un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en 2024. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie LEAP I 28 visant à développer rapidement le portefeuille de l'entreprise dans ce secteur.

• Enfin, Bureau Veritas continue de renforcer sa présence dans les services de durabilité, en se positionnant sur le marché des Services de Transition qui connaît une croissance rapide. L'entreprise a signé un accord pour acquérir EcoPlus en Corée du Sud, spécialisé dans la certification d'Analyse du Cycle de Vie (ACV). Grâce à cette acquisition d'une start-up en croissance 12 ingénieurs qualifiés sur un marché très convoité, générant un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros, pourraient renforcer les équipes de Bureau Veritas.

Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas, commente :

"Ces trois transactions en Cybersécurité au Danemark, dans le Nucléaire en Allemagne et les Services de Transition en Corée du Sud s'inscrivent dans la continuité du pilier « portfolio » de notre plan stratégique LEAP I 28 visant à générer de la croissance. Elles démontrent l'engagement de Bureau Veritas à créer de nouveaux bastions sur des marchés en forte croissance. Ces acquisitions étendent notre empreinte géographique et sont génératrices de valeur ajoutée pour nos clients dans ces domaines hautement techniques et spécialisés. Je me réjouis d'accueillir tous nos nouveaux collègues chez Bureau Veritas."

***

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.





CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Anette Rey +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)6 69 79 84 88 laurent.brunelle@bureauveritas.com anette.rey@bureauveritas.com Colin Verbrugghe Martin Bovo +33 (0)1 55 24 77 80 +33 (0) 6 14 46 79 94 colin.verbrugghe@bureauveritas.com martin.bovo@bureauveritas.com Karine Ansart karine.ansart@bureauveritas.com Inès Lagoutte ines.lagoutte@bureauveritas.com

Pièce jointe