BUREAU VERITAS - Croissance organique robuste du chiffre d’affaires et forte augmentation de la marge au premier semestre 2025, l’exécution de la stratégie LEAP | 28 s’accélère ; Perspectives 2025 confirmées

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie, France – 25 juillet 2025

Croissance organique robuste du chiffre d’affaires et

forte augmentation de la marge au premier semestre 2025, l’exécution de la stratégie LEAP | 28 s’accélère ;

Perspectives 2025 confirmées

Chiffres clés1 du premier semestre 2025 (S1 2025)

Chiffre d'affaires (CA) de 3 192,5 millions d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 5,7 % par rapport à l’exercice précédent et de 6,7 % sur une base organique (dont 6,2 % de croissance organique au second trimestre),

Résultat opérationnel ajusté de 491,5 millions d'euros, en hausse de 8,8 % par rapport aux 451,9 millions d'euros du premier semestre 2024, soit une marge opérationnelle ajustée de 15,4 %, en hausse de 44 points de base sur un an et de 55 points de base à taux de change constant,

Résultat opérationnel de 513,1 millions d'euros, en hausse de 32,1 % par rapport aux 388,5 millions d'euros du premier semestre 2024,

Résultat net ajusté de 292,4 millions d'euros, en hausse de 1,4 % par rapport aux 288,3 millions d'euros du premier semestre 2024,

Bénéfice net ajusté par action de 0,65 euro au premier semestre 2025, en hausse de 2,4 % par rapport au premier semestre 2024 (0,64 euro par action) et de 6,4 % à taux de change constant,

Résultat net part du Groupe de 322,3 millions d'euros, en hausse de 37,6 % par rapport aux 234,3 millions d'euros du premier semestre 2024,

Flux de trésorerie disponible de 168,0 millions d'euros, en hausse de 3,5 % sur une base organique et en baisse de 11,5 % sur un an en raison d’un effet non récurrent lié à la cession des activités de tests alimentaires,

Ratio dette nette ajustée/EBITDA de 1,11x au 30 juin 2025, globalement stable par rapport à l’année précédente.

Faits marquants du premier semestre 2025

Poursuite de la dynamique d’exécution de la stratégie LEAP | 28, avec une croissance globale et résiliente dans la plupart des activités et des régions et un impact tangible des programmes de performance au premier semestre,

Changements au sein du Comité exécutif pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie,

Acquisition de six sociétés bolt-on, dont quatre signées entre avril et juillet, pour un chiffre d'affaires total annualisé cumulé d'environ 60 millions d'euros. Ces acquisitions sont alignées avec les priorités du portefeuille dans le cadre de LEAP I 28 consistant à : i) renforcer les positions de leader dans l’activité Bâtiment & Infrastructures (Contec au premier trimestre 2025) ; ii) créer de nouveaux bastions dans le segment Power & Utilities et Renouvelables (Dornier Hinneburg GmbH), dans la Cybersécurité (IFCR) et dans le Développement Durable (Ecoplus), ainsi qu’à iii) optimiser la valeur et l’impact dans les activités matures ; dans les Biens de Consommation (Lab System) et dans le segment des Métaux & Minéraux (GeoAssay au premier trimestre 2025),

Finalisation du programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros (environ 1,5 % des actions du Groupe, annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre en avril 2025) visant à augmenter le retour aux actionnaires.

Perspectives 2025 confirmées

Sur la base d'une performance robuste au premier semestre, d'un carnet de commandes solide et d'une forte dynamique des fondamentaux du marché sous-jacent, et conformément aux ambitions financières de LEAP | 28, Bureau Veritas s'attend toujours à réaliser, pour l’ensemble de l'exercice 2025 :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires,

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion2 du cash supérieur à 90 %.





Hinda Gharbi, Directrice Générale, a commenté :

« Au cours du premier semestre 2025, Bureau Veritas a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la stratégie LEAP l 28, délivrant des résultats qui soulignent la résilience opérationnelle et l’orientation stratégique du Groupe : une croissance organique robuste de 6,7 % et une forte amélioration de la marge de 44 points de base. Nous avons continué à développer notre portefeuille à travers six acquisitions bolt-on, et avons progressé avec nos programmes de performance, conçus pour renforcer l’efficacité opérationnelle. Nous avons également mis en place des mesures de coûts spécifiques pour évoluer au sein d’un environnement incertain pour nos clients. De plus, nous avons finalisé notre programme de rachat d’actions de 200 millions d’euros pour optimiser le retour aux actionnaires, démontrant notre confiance dans les perspectives du Groupe. À la fin du deuxième trimestre, nous avons annoncé des changements d’organisation au sein de notre Comité exécutif, visant à accélérer l’exécution de la stratégie. Cette réorganisation renforcera nos plateformes régionales, favorisant davantage les ventes croisées et accélérant nos programmes d'excellence opérationnelle et de performance.

Pour l’avenir, nos priorités stratégiques sont claires : exécuter nos programmes de portefeuille, à la fois sur une base organique et par le biais de fusions-acquisitions, tout en impulsant un changement d'étape dans la croissance organique et le leadership de marché, et permettre des améliorations de marge cohérentes et continues.

Compte tenu de notre performance robuste du premier semestre, de notre carnet de commandes solide et de la résilience avérée de notre portefeuille diversifié, nous confirmons nos perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2025. »

CHIFFRES CLÉS DU S1 2025

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni le 24 juillet 2025, a arrêté les comptes pour le premier semestre 2025 (S1 2025). Les principaux éléments financiers consolidés sont présentés ci-dessous :

EN MILLIONS D’EUROS S1 2025 S1 2024 VARIATION À TAUX CONSTANTS Chiffre d’affaires 3 192,5 3 021,7 + 5,7 % + 8,0 % Résultat opérationnel ajusté(a) 491,5 451,9 + 8,8 % + 12,0 % Marge opérationnelle ajustée(a) 15,4 % 15,0 % + 44 pb + 55 pb Résultat opérationnel 513,1 388,5 + 32,1 % + 35,3 % Résultat net ajusté(a) 292,4 288,3 + 1,4 % + 5,4 % Résultat net part du Groupe 322,3 234,3 + 37,6 % + 41,6 % Bénéfice net ajusté par action(a) 0,65 0,64 + 2,4 % + 6,4 % Bénéfice par action 0,72 0,52 + 38,9 % + 42,9 % Cash-flow opérationnel 261,9 262,4 (0,2) % + 2,8 % Flux de trésorerie disponible(a) 168,0 189,9 (11,5) % (8,2) % Dette financière nette ajustée(a) 1 254,7 1 112,2 + 12,8 % - (a) Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans les annexes 6 et 8 du présent communiqué de presse.

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2025

Croissance organique robuste et généralisée du chiffre d’affaires durant le premier semestre





Le chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre 2025 a augmenté de 6,7 % sur une base organique par rapport au premier semestre 2024, incluant une hausse de 6,2 % en organique au deuxième trimestre et une croissance organique généralisée dans la plupart des activités et des zones géographiques.

Croissance à deux chiffres : près d'un tiers du portefeuille, composé des activités Marine & Offshore et Industrie, a réalisé une croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires au premier semestre, allant de 12,3 % à 12,7 %. Ces divisions ont bénéficié des tendances fortes en matière de décarbonation et de transition énergétique.

: près d'un tiers du portefeuille, composé des activités Marine & Offshore et Industrie, a réalisé une croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires au premier semestre, allant de 12,3 % à 12,7 %. Ces divisions ont bénéficié des tendances fortes en matière de décarbonation et de transition énergétique. Croissance modérée à élevée à un chiffre : quarante pour cent du portefeuille, composé des activités Certification, Agroalimentaire & Matières Premières et Biens de Consommation, a atteint une croissance organique modérée à élevée à un chiffre du chiffre d'affaires, allant de 4,5 % à 8,6 %. Le segment des biens de consommation grand public a connu une croissance significative en Asie, où la stratégie de diversification commence à porter ses fruits. La division Certification a bénéficié d'une forte demande pour les services liés au carbone, aux chaînes d'approvisionnement et à la cybersécurité.

: quarante pour cent du portefeuille, composé des activités Certification, Agroalimentaire & Matières Premières et Biens de Consommation, a atteint une croissance organique modérée à élevée à un chiffre du chiffre d'affaires, allant de 4,5 % à 8,6 %. Le segment des biens de consommation grand public a connu une croissance significative en Asie, où la stratégie de diversification commence à porter ses fruits. La division Certification a bénéficié d'une forte demande pour les services liés au carbone, aux chaînes d'approvisionnement et à la cybersécurité. Croissance faible à un chiffre : près d'un tiers du portefeuille, composé de l’activité Bâtiment & Infrastructures, a atteint une croissance organique faible à un chiffre du chiffre d'affaires (en hausse de 2,6 %). La croissance des activités liées à la construction (Capex) a été la plus élevée au sein de la division.

: près d'un tiers du portefeuille, composé de l’activité Bâtiment & Infrastructures, a atteint une croissance organique faible à un chiffre du chiffre d'affaires (en hausse de 2,6 %). La croissance des activités liées à la construction (Capex) a été la plus élevée au sein de la division. Les actionnaires de Bureau Veritas approuvent la distribution d’un dividende de 0,90 euro au titre de l’exercice 2024

A l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de Bureau Veritas, les actionnaires ont approuvé la distribution d’un dividende de 0,90 euro par action au titre de l’exercice 2024 (résolution n° 3, approuvée à 99,97 %), avec une mise en paiement en numéraire le 3 juillet 2025.

Programme de rachat d’actions 2025





Le Groupe a exécuté le programme de rachat d’actions d’un montant total de 200 millions d’euros, annoncé le 24 avril 2025. Bureau Veritas a ainsi fait l’acquisition, sur le marché, d’environ 1,5 % de son capital social en circulation (6,7 millions d’actions) pendant les mois de mai et juin 2025. Le rachat a été réalisé à un prix moyen de 29,77 euros par action.

Cette décision témoigne de la confiance du Groupe dans la résilience de son modèle économique et a tiré parti du cours de bourse attractif à ce moment-là. Les actions rachetées seront utilisées à des fins d'annulation et à toute autre fin autorisée par les actionnaires de la Société lors de l'Assemblée générale annuelle de 2024.

MISE À JOUR SUR LE RECENTRAGE DU PORTEFEUILLE DANS LE CADRE DE LEAP | 28

Depuis le début l’année 2025, le Groupe a annoncé l’acquisition de six sociétés, dont quatre signées entre avril et juillet 2025, représentant un chiffre d’affaires annualisé cumulé d’environ 60 millions d’euros en 2024. Ces acquisitions sont parfaitement alignées avec les priorités de portefeuille de LEAP | 28.

Renforcer les positions de leader : Le Groupe vise à développer son leadership dans les bastions où il occupe déjà des positions de leader, via une combinaison de croissance organique rapide et de croissance externe.



En ligne avec la stratégie de développement du portefeuille de l’activité Bâtiment & Infrastructures ( Capex & Opex ) , Bureau Veritas a réalisé l’acquisition de Contec AQS au cours du premier trimestre 2025. Cette société basée en Italie fournit des services dans les domaines de la construction, des infrastructures et de la santé, de la sécurité et de l'environnement (HSE) pour les autorités publiques, les opérateurs d'infrastructures et les entreprises industrielles privées. La société emploie environ 190 experts hautement qualifiés et a généré un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2024.







Créer de nouveaux bastions : Le Groupe vise à accélérer la croissance sur des marchés sélectionnés pour créer de nouveaux bastions à long terme, en investissant de manière précoce dans des secteurs stratégiques à croissance rapide, où le Groupe est bien positionné pour occuper une place de leader sur le marché.



Pour accélérer la croissance dans la Cybersécurité , un secteur stratégique en forte croissance, Bureau Veritas a signé un accord en vue de l’acquisition de l'Institute for Cyber Risk (IFCR) en juillet 2025. Cette entreprise basée au Danemark fournit des services de sécurité numérique aux entreprises privées et aux organisations publiques. Elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros en 2024. Ses 25 employés se spécialisent dans la gouvernance, le risque et la conformité, la sécurité offensive, ainsi que la formation en cybersécurité.



Dans le segment Power & Utilities et Renouvelables , le Groupe a signé un accord en juillet 2025 en vue de l’acquisition de Dornier Hinneburg GmbH , élargissant ainsi ses services dans le nucléaire avec l’ajout d’une expertise dans le domaine du démantèlement d’installations nucléaires. Cette acquisition permettra également d'étendre ses services à l'ingénierie pour le compte du maître d'ouvrage et les services de protection contre l’irradiation, et de développer sa présence géographique au-delà de la France et du Royaume-Uni. La société a généré environ 14 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024 et emploie 108 experts.



Dans les Services de Transition durable, le Groupe a signé un accord en juillet 2025 en vue de l’acquisition d’ Ecoplus , une société coréenne fournissant des services de conseils en développement durable au secteur des technologies grand public. Avec 13 employés et un chiffre d’affaires annualisé d’environ 1 million d’euros, l’entreprise fournit une certification d'évaluation du cycle de vie et du conseil en réglementation environnementale.







Optimiser la Valeur et l’Impact : Le Groupe vise à optimiser la valeur et l'impact du reste du portefeuille en gérant la performance de manière granulaire et cohérente.





Bureau Veritas a une approche opportuniste concernant les fusions-acquisitions au sein de ces activités :

Dans l’activité Biens de Consommation , le Groupe a signé un accord en vue de l’acquisition de Lab System , le plus grand laboratoire indépendant pour les jouets et les biens durables au Brésil, en juillet 2025. Cette acquisition contribue à la construction d'une plateforme complète en Amérique latine pour les services de Biens de Consommation, développant des synergies avec les laboratoires existants de Bureau Veritas dans le pays. L'entreprise acquise emploie 149 employés et a généré environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.





, le Groupe a signé un accord en vue de l’acquisition de , le plus grand laboratoire indépendant pour les jouets et les biens durables au Brésil, en juillet 2025. Cette acquisition contribue à la construction d'une plateforme complète en Amérique latine pour les services de Biens de Consommation, développant des synergies avec les laboratoires existants de Bureau Veritas dans le pays. L'entreprise acquise emploie 149 employés et a généré environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Dans le segment des Métaux & Minéraux, Bureau Veritas renforce sa position sur le marché du cuivre et au Chili avec l'acquisition de GeoAssay en mars 2025. L'entreprise acquise fournit des analyses d'échantillons de minéraux aux clients de la région. Elle exploite trois laboratoires de pointe dans le pays, apportant une connaissance approfondie en robotique, automatisation et expertise minière. L'entreprise acquise emploie 264 employés techniques et a généré environ 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.





Bureau Veritas renforce sa position sur le marché du cuivre et au Chili avec l'acquisition de en mars 2025. L'entreprise acquise fournit des analyses d'échantillons de minéraux aux clients de la région. Elle exploite trois laboratoires de pointe dans le pays, apportant une connaissance approfondie en robotique, automatisation et expertise minière. L'entreprise acquise emploie 264 employés techniques et a généré environ 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Le Groupe a annoncé la cession de son activité de tests alimentaires (133 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023) au quatrième trimestre 2024. Comme prévu, la finalisation de la cession des activités en Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique latine (hors Pérou) a été finalisée au premier semestre 2025.





Pour plus d’informations, les communiqués de presse sont disponibles en cliquant ici.

CHANGEMENTS AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF POUR ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE LEAP | 28

Pour accélérer l’exécution de LEAP | 28, Bureau Veritas fait évoluer la structure de son Comité exécutif pour favoriser un meilleur alignement organisationnel, en renforçant sa plateforme géographique avec des structures de lignes de produit scalables et en optimisant ses opérations pour accroître leur agilité et leur efficacité :

Les six régions géographiques opérationnelles existantes seront réorganisées en quatre régions plus larges : Amériques, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient, Caspienne & Afrique.

Les lignes de produit seront gérées par trois membres du Comité exécutif qui dirigeront respectivement : Industrie & Matières Premières, Urbanisation & Assurance et Biens de Consommation.

La période de transition s'étendra du 1er juillet au 31 août 2025. À compter du 1er septembre 2025, le Comité exécutif du Groupe sera structuré et composé comme suit :

Régions : Europe : Vice-président exécutif > Vincent Bourdil Moyen-Orient, Caspienne & Afrique : Vice-président exécutif > Khurram Majeed Asie-Pacifique : Vice-président exécutif > Surachet Tanwongsval Amériques : Vice-président exécutif à nommer d'ici la fin de l'année

Lignes de produit : Industrie & Matières premières : Vice-président exécutif > Matthieu Gondallier De Tugny Urbanisation & Assurance : Vice-président exécutif > Marc Roussel Biens de Consommation : Vice-présidente exécutive > Catherine Chen

Fonctions commerciales : Développement d'entreprise et durabilité : Vice-président exécutif > Juliano Cardoso Direction de la performance : Vice-président exécutif > Laurent Louail Direction du digital et de l'innovation : Vice-président exécutif > Philipp Karmires

Fonctions support : Direction financière : Vice-président exécutif > François Chabas Direction des ressources humaines : Vice-présidente exécutive > Maria Lorente Fraguas Direction affaires juridiques et audit interne : Vice-présidente exécutive > Béatrice Place-Faget







Pour plus d’informations, le communiqué de presse est disponible en cliquant ici.

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

Indicateurs clés – Responsabilité Sociale du Groupe (RSE)

ODD DES

NATIONS UNIES S1 2024 S1 2025 AMBITION

2028 ENVIRONNEMENT / CAPITAL NATUREL Émissions de CO 2 – (Scopes 1 et 2, 1 000 tonnes) 3 N° 13 147 131 107 CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR) 4 N° 3 0,25 0,22 0,23 Taux de féminisation des postes de direction (du Comité exécutif à la Bande II) 5 N° 5 28,4 % 28,4 % 36,0 % Nombre d’heures de formation par collaborateur (par an)6 N° 8 30,6 38,9 40,0 GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 98,8 % 98,5 % 99,0 %

Le Groupe est hautement reconnu par les agences de notation extra-financière

Organisme Période Reconnaissance Sustainalytics Janvier 2025 Bureau Veritas inclus dans le classement 2025 des entreprises ESG les mieux notées par région et par secteur, basé sur le score de risque ESG. CDP Février 2025 Bureau Veritas nommé dans la prestigieuse « Liste A » du CDP, basée sur le reporting climatique du Groupe en 2024. S&P Global Février 2025 Bureau Veritas a obtenu un score de 84/100 de S&P Global dans leur Évaluation de Durabilité Corporative (CSA) en 2024 et se classe parmi les 5 % des entreprises les mieux notées. Axylia Mai 2025 Axylia a attribué à Bureau Veritas une notation A et l'a inclus dans son Index « Vérité 40 ». Time Magazine Juin 2025 Bureau Veritas reconnu parmi les 100 Entreprises les Plus Durables au Monde par Time magazine et Statista dans leur classement 2025. Transparency Awards Juillet 2025 Bureau Veritas se classe 6ème parmi 135 entreprises aux Transparency Awards Labrador, évalué sur 360 critères provenant de quatre sources d'information publiques clés.

PERSPECTIVES 2025 ET AMBITIONS 2028

Perspectives 2025 confirmées





Sur la base d'une performance robuste au premier semestre, d'un carnet de commandes solide et d'une forte dynamique des fondamentaux du marché sous-jacent, et conformément aux ambitions financières de LEAP | 28, Bureau Veritas s'attend toujours à réaliser, pour l’ensemble de l'exercice 2025 :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires,

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion 7 du cash supérieur à 90 %.





du cash supérieur à 90 %. Ambitions « LEAP | 28 »





Le 20 mars 2024, Bureau Veritas a annoncé sa nouvelle stratégie « LEAP | 28 », avec les ambitions suivantes :

2024-2028 CROISSANCE TCAM 8 Une croissance totale élevée à un chiffre 9 du chiffre d’affaires Avec : une croissance organique modérée à élevée à un chiffre Et : une accélération des fusions et acquisitions et une optimisation du portefeuille MARGE Amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée 9 CROISSANCE DU BPA TCAM 8,9 +



RENDEMENT DES DIVIDENDES Retours annuels à deux chiffres TRÉSORERIE Fort taux de conversion du cash 7 : supérieur à 90 %

Au cours de la période 2024-2028, l'utilisation du flux de trésorerie généré par les activités du Groupe sera équilibrée entre les dépenses d'investissement (Capex), les fusions et acquisitions (M&A) et le retour aux actionnaires (dividendes) :

HYPOTHÈSES CAPEX Environ 2,5 % à 3,0 % du chiffre d'affaires du Groupe M&A Accélération des fusions et acquisitions DIVIDENDE Distribution de 65 % du résultat net ajusté RATIO



D’ENDETTEMENT NET Entre 1,0x et 2,0x d'ici 2028

ANALYSE DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE

Chiffre d'affaires en hausse de 5,7 % par rapport à l'année précédente (+ 6,7 % sur une base organique)





Chiffre d'affaires total : au premier semestre 2025, Bureau Veritas a déclaré un chiffre d'affaires total de 3 192,5 millions d'euros, marquant une augmentation de 5,7 % par rapport à 2024.





au premier semestre 2025, Bureau Veritas a déclaré un chiffre d'affaires total de 3 192,5 millions d'euros, marquant une augmentation de 5,7 % par rapport à 2024. Croissance organique : la croissance organique du chiffre d'affaires était de 6,7 % par rapport au premier semestre 2024, avec une augmentation de 6,2 % au deuxième trimestre 2025. Cette croissance a été portée par des tendances sous-jacentes solides dans la plupart des activités et zones géographiques.





Répartition géographique :



Amériques (25 % du chiffre d'affaires) : la région Amériques a fourni une croissance soutenue, avec une augmentation sur une base organique de 5,7 %. Cette performance a été marquée par une forte dynamique dans les secteurs des centres de données et de l'énergie en Amérique du Nord et par une activité soutenue en Amérique latine. Europe (35 % du chiffre d'affaires) : l'Europe a réalisé une croissance organique de 2,9 %. Cette croissance a été principalement portée par des niveaux d'activité élevés dans le sud et l’est du continent. Asie-Pacifique (29 % du chiffre d'affaires) : la région Asie-Pacifique a délivré une croissance organique de 7,6 % et a bénéficié d'une croissance modérée à un chiffre en Chine et d'une croissance à deux chiffres en Asie du Sud-Est et du Sud. Moyen-Orient & Afrique (11 % du chiffre d'affaires) : l'activité a été très forte dans la région, avec une croissance organique de 20,8 %. Cette croissance a été soutenue par les programmes d’urbanisation et les projets énergétiques au Moyen-Orient.





Effet périmètre positif : l'effet périmètre a contribué positivement à hauteur de 1,3 % à la croissance totale. Ceci a été porté par les acquisitions bolt-on finalisées au cours des derniers trimestres, contribuant à + 3,2 %, partiellement compensées par l'impact des cessions réalisées au cours des douze derniers mois, incluant l'activité de tests alimentaires, contribuant à (1,9) %.





l'effet périmètre a contribué positivement à hauteur de 1,3 % à la croissance totale. Ceci a été porté par les acquisitions bolt-on finalisées au cours des derniers trimestres, contribuant à + 3,2 %, partiellement compensées par l'impact des cessions réalisées au cours des douze derniers mois, incluant l'activité de tests alimentaires, contribuant à (1,9) %. Impact négatif des devises : les fluctuations de change ont eu un impact négatif de (2,3) %, avec un impact négatif plus élevé de (4,2) % au deuxième trimestre. Ceci est dû à la force de l'euro face à la plupart des devises.

les fluctuations de change ont eu un impact négatif de (2,3) %, avec un impact négatif plus élevé de (4,2) % au deuxième trimestre. Ceci est dû à la force de l'euro face à la plupart des devises. Un résultat opérationnel ajusté en hausse de 8,8 % à 491,5 millions d’euros (marge organique en hausse de 104 pb)





Le résultat opérationnel semestriel ajusté a augmenté de 8,8 %, atteignant 491,5 millions d’euros, en croissance de 55 points de base à taux de change constant.

ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE



Résultat opérationnel ajusté en million d'euros Marge opérationnelle ajustée en pourcentage et points de base Résultat / marge opérationnels ajustés au 30 juin 2024 451,9 15,0 % Variation organique 62,2 + 104 pb Résultat / marge opérationnels ajustés organiques 514,1 16,0 % Effet périmètre (8,1) (49) pb Résultat / marge opérationnels ajustés à taux de change constant 506,0 15,5 % Effet de change (14,5) (11) pb Résultat / marge opérationnels ajustés au 30 juin 2025 491,5 15,4 %

Cela représente une marge opérationnelle ajustée de 15,4 %, soit une hausse de 44 points de base par rapport au premier semestre 2024 :

La marge opérationnelle ajustée organique a augmenté de 104 points de base sur un an pour atteindre 16,0 %, sous l’impulsion d’une amélioration du levier opérationnel, des effets de restructuration du second semestre 2024 et d’une gestion active de la performance. Par division, la hausse des marges des activités Agroalimentaire & Matières Premières, Bâtiments & Infrastructures, Industrie et Biens de Consommation compense la baisse des marges dans les activités Certification et Marine & Offshore.

L'effet de périmètre a eu un impact négatif de (49) points de base, reflétant des investissements dans les entreprises récemment acquises qui développent leurs activités au-delà de leurs marchés domestiques.

Les tendances de change ont eu un impact négatif de (11) points de base sur la marge du Groupe en raison de la force de l'euro par rapport aux autres devises (principalement au Q2).





Les autres éléments d’ajustement ont représenté un gain net de 21,6 millions d’euros, contre 63,4 millions d’euros de coûts au premier semestre 2024. Cela s’explique principalement par des gains nets sur cessions et acquisitions de 64,9 millions d’euros (perte nette de 32,8 millions d’euros au premier semestre 2024), liés à la cession de l’activité de tests alimentaires complétée au premier semestre 2025. Les autres détails sont communiqués en Annexe 6.

Le résultat opérationnel s'est élevé à 513,1 millions d'euros, en hausse de 32,1 % par rapport aux 388,5 millions d’euros du premier semestre 2024.

Un bénéfice net ajusté par action de 0,65 euro, en hausse de 2,4 % par rapport à l’exercice précédent et de 6,4 % à taux de change constant





La charge financière nette s’est élevée à 56,0 millions d’euros au premier semestre 2025, contre 25,6 millions d’euros sur la même période l’année précédente. La différence du coût de l’endettement financier net est principalement attribuable à la diminution des intérêts perçus issus des placements de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Au premier semestre, le Groupe a enregistré des effets de change plus défavorables que l’année précédente, avec une perte de 15,8 millions d’euros (contre un gain de 8,5 millions d’euros au premier semestre 2024).

Les autres éléments (incluant le coût financier des régimes de retraite et autres charges financières) se sont établis à (10,2) millions d'euros, contre (14,3) millions d'euros au premier semestre 2024.

La charge d'impôt sur les résultats consolidés s'élève à 119,0 millions d’euros au premier semestre 2025, dont l’impact de la contribution exceptionnelle sur les profits des grosses entreprises françaises, où la quote-part sur l’impôt de 2024 est intégralement reconnue au 30 juin 2025, contre 115,9 millions d’euros au premier semestre 2024.

Cela représente un taux effectif d'impôt (TEI – charge d'impôt divisée par le montant du résultat avant impôt) de 26,1 % sur la période contre 32,0 % au premier semestre 2024. La variation observée résulte principalement de la cession des activités de tests alimentaires qui bénéficie d’une taxation plus faible.

Le TEI ajusté a augmenté de 20 points de base par rapport à 2024, pour atteindre 29,2 %. Il correspond au TEI corrigé de l’effet d’impôt sur les éléments d’ajustements.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 322,3 millions d'euros, contre 234,3 millions d'euros au premier semestre 2024. Le bénéfice net par action (BPA) s’établit à 0,72 euro, contre 0,52 euro au premier semestre 2024.

Le résultat net ajusté part du Groupe s’élève à 292,4 millions d’euros au premier semestre 2025, en progression de 1,4 % par rapport aux 288,3 millions d’euros du premier semestre 2024. Le bénéfice net ajusté par action est de 0,65 euro au premier semestre 2025, soit une hausse de 2,4 % par rapport au premier semestre 2024 (0,64 euro par action) et de 6,4 % à taux de change constant.

Un flux de trésorerie disponible de 168,0 millions d’euros (- 11,5 % sur un an, + 3,5 % sur une base organique)





Le flux net de trésorerie généré par l’activité (cash-flow opérationnel) du premier semestre 2025 est resté relativement stable à 261,9 millions d’euros, à comparer à 262,4 millions d’euros au premier semestre 2024. Cela résulte d’une détérioration de la variation du besoin en fonds de roulement (BFR) de 193,7 millions d’euros, à comparer à une détérioration de 168,1 millions d’euros l'année précédente.

Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’élève à 439,0 millions d’euros au 30 juin 2025, contre 540,6 millions d’euros au 30 juin 2024. En pourcentage du chiffre d’affaires, le BFR a diminué de 220 points de base à un niveau bas de 6,8 %, en comparaison à 9,0 % à la fin du premier semestre 2024. Cela témoigne de l'attention constante portée par l'ensemble de l'organisation aux indicateurs de trésorerie.

Le montant total des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, net des cessions (Capex nets) est de 65,0 millions d’euros au premier semestre 2025, en hausse de 8,5 %, à comparer aux 59,9 millions d’euros du premier semestre 2024. Cela démontre un contrôle discipliné, le ratio des dépenses nettes d'investissement par rapport au chiffre d’affaires du Groupe atteignant 2,0 %, soit un niveau stable par rapport à celui du premier semestre 2024.

Le flux de trésorerie disponible, correspondant au flux net de trésorerie généré par l’activité après impôts, intérêts financiers et acquisitions nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles, s’élève à 168,0 millions d’euros, en baisse de 11,5 % sur un an, en comparaison au niveau record de 189,9 millions d’euros du premier semestre 2024. Cela reflète l’impact non récurrent de la cession de l’activité de tests alimentaires, notamment les charges d'impôt sur la plus-value réalisée. Sur une base organique, le flux de trésorerie disponible a augmenté de 3,5 % sur un an.

ÉVOLUTION DU FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE EN MILLIONS D’EUROS Flux de trésorerie disponible au 30 juin 2024 189,9 Variation organique 6,7 Flux de trésorerie disponible organique 196,6 Effet périmètre (22,2) Flux de trésorerie disponible à taux de change constant 174,4 Effet de change (6,4) Flux de trésorerie disponible au 30 juin 2025 168,0

Une situation financière solide





Le Groupe dispose d'une structure financière solide avec la plupart de ses échéances au-delà de 2027. Bureau Veritas dispose de 867,5 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et de 600 millions d'euros de lignes de crédit confirmées non tirées au 30 juin 2025. Fin juin 2025, la dette financière nette ajustée du Groupe a légèrement augmenté par rapport au niveau du 31 décembre 2024. Le ratio dette financière nette ajustée/EBITDA a été maintenu à un niveau bas de 1,11x (contre 1,06x au 31 décembre 2024). La maturité moyenne de la dette financière du Groupe était de 5,4 ans, avec un coût moyen de la dette sur l’année de 3,0 % (hors impact IFRS 16), stable par rapport au 31 décembre 2024 (hors impact IFRS 16).

Au 30 juin 2025, la dette financière nette ajustée s’élève à 1 254,7 millions d’euros. Cette augmentation de 28,4 millions d’euros (incluant l'impact de la dette des sociétés acquises) par rapport au 31 décembre 2024 (1 226,3 millions d’euros) s’explique par :

Un flux de trésorerie disponible de 168,0 millions d’euros,

Un paiement de dividendes à hauteur de 25,5 millions d’euros, correspondant essentiellement à des dividendes versés aux minoritaires et des retenues à la source sur les dividendes intra-groupe,

Un rachat net d’actions pour un montant de 180,2 millions d’euros, dans le cadre de la stratégie LEAP | 28 du Groupe,

Des acquisitions (nettes) et du remboursement de sommes dues aux actionnaires, représentant 101,2 millions d’euros, en lien avec la cession des activités de tests alimentaires,

Un remboursement des dettes et intérêts de location (liées à l’application d’IFRS 16), représentant 68,3 millions d’euros,

D’autres éléments venant augmenter l’endettement du Groupe de 37,7 millions d’euros (y compris les effets de change).

REVUE DES ACTIVITÉS DU PREMIER SEMESTRE 2025

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 278,0 251,3 + 10,6 % + 12,7 % - (2,1) % Résultat opérationnel ajusté 65,8 61,7 + 6,7 % Marge opérationnelle ajustée 23,6 % 24,5 % (89) pb (50) pb - (39) pb

Marine & Offshore a été une activité très performante au premier semestre 2025, avec une croissance organique de 12,7 %, dont 13,5 % au deuxième trimestre, grâce à :

Une forte croissance à deux chiffres dans le segment des Nouvelles Constructions (45 % du chiffre d'affaires de la division), tirée par une demande soutenue pour les services de certification des équipements et par la conversion d’un carnet de commandes solide, dans un contexte de renouvellement continu de la flotte mondiale vieillissante. Sur le plan géographique, le marché asiatique tire la croissance, suivi par l'Europe avec une activité soutenue dans le secteur des équipements.

(45 % du chiffre d'affaires de la division), tirée par une demande soutenue pour les services de certification des équipements et par la conversion d’un carnet de commandes solide, dans un contexte de renouvellement continu de la flotte mondiale vieillissante. Sur le plan géographique, le marché asiatique tire la croissance, suivi par l'Europe avec une activité soutenue dans le secteur des équipements. Une croissance modérée à élevée à un chiffre dans l’activité des Navires en service (43 % du chiffre d'affaires de la division), avec une augmentation au deuxième trimestre et combinant l'augmentation de la flotte et des hausses de prix. Au 30 juin 2025, la flotte classée par Bureau Veritas a atteint 12 182 navires, soit une hausse de 2,4 % sur un an et représentant 156,4 millions de tonneaux bruts. Une croissance organique stable des Services (12 % du chiffre d'affaires de la division, y compris l'Offshore), avec un bon développement commercial des services hors-classification, particulièrement des services de conseil sur l’efficacité énergétique des navires.





(43 % du chiffre d'affaires de la division), avec une augmentation au deuxième trimestre et combinant l'augmentation de la flotte et des hausses de prix. Au 30 juin 2025, la flotte classée par Bureau Veritas a atteint 12 182 navires, soit une hausse de 2,4 % sur un an et représentant 156,4 millions de tonneaux bruts.

La division enregistre des ventes solides, soutenue par l’engagement du secteur maritime à réduire ses émissions, renouveler sa flotte et renforcer son efficacité énergétique. Le Groupe a sécurisé 7,9 millions de tonneaux bruts au 30 juin 2025, portant le carnet de commandes à 31,9 millions de tonneaux bruts, soit une hausse de 22,7 % sur un an.

Au premier semestre 2025, l’activité Marine & Offshore a continué à se concentrer sur ses leviers d'efficacité via la numérisation et les services à forte valeur ajoutée. Au deuxième trimestre, Bureau Veritas a lancé le Augmented Surveyor 3D (AGS 3D), une solution basée sur l'intelligence artificielle qui détecte automatiquement et localise avec précision les anomalies lors des inspections à distance de navires et de structures offshore.

La marge opérationnelle ajustée du semestre s'est maintenue à un niveau élevé de 23,6 % en données publiées, contre 24,5 % au premier semestre 2024, pénalisée par les effets de change (39 points de base).

Réalisations en matière de développement durable

Au cours du premier semestre 2025, Bureau Veritas a renforcé son engagement en faveur de la transformation de l’industrie maritime avec la publication de « Toward a Sustainable Blue Economy » en juin 2025, qui défend un changement systémique complet du financement, de l’entretien et de l’exploitation de la flotte mondiale afin d’atteindre les objectifs de décarbonation. Ce livre blanc sert à la fois de feuille de route stratégique et d’appel à une action urgente pour la transition énergétique du secteur.

Au deuxième trimestre 2025, Bureau Veritas a remis une « Approbation de Principe » à un important chantier naval chinois pour deux designs innovants de transporteur de GNL et CO 2 , permettant une réduction des coûts, une meilleure efficacité énergétique et une réduction des émissions de carbone.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 590,1 613,9 (3,9) % + 5,0 % (6,4) % (2,5) % Résultat opérationnel ajusté 84,5 75,6 + 11,9 % Marge opérationnelle ajustée 14,3 % 12,3 % + 200 pb + 186 pb + 23 pb (9) pb

L'activité Agroalimentaire & Matières Premières a réalisé une croissance de 5,0 % sur une base organique au premier semestre, dont 4,1 % au deuxième trimestre.

Le segment des Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 33 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une faible croissance organique à un chiffre au premier semestre, l’activité ayant été freinée par le ralentissement global des échanges en lien avec les incertitudes macroéconomiques et le bas prix du pétrole. La croissance est restée forte au Moyen-Orient avec la montée en puissance de certains contrats.

Le segment Métaux & Minéraux (M&M, 36 % du chiffre d'affaires de la division) a connu une croissance organique à deux chiffres au premier semestre 2025. En Amérique du Nord, l’activité Upstream a bénéficié de l’obtention de contrats stratégiques, de certains démarrages de service prématurés et de stratégies de tarification. Les activités de laboratoires sur site sont restées soutenues. Les activités liées aux échanges ont enregistré une croissance organique modérée à un chiffre, malgré les défis et retards liés aux incertitudes des tarifs douaniers. Les opérations nord-américaines et asiatiques ont tiré la performance grâce à des extensions de périmètre pour plusieurs contrats.

L'activité Agroalimentaire (16 % du chiffre d'affaires de la division) a connu un lent début d’année avec un faible repli organique à un chiffre au premier semestre. Les activités agroalimentaires ont pâti d’une sous-performance des activités au Brésil. La demande et les opportunités croissantes autour des terminaux, de la construction d’entrepôts et des projets de suivi des stocks offrent des perspectives intéressantes au Moyen-Orient. La cession des activités de tests alimentaires s’est poursuivie comme prévu, alors que le Groupe a complété avec succès la vente du reste des activités à travers le monde (excepté au Pérou) au premier semestre 2025.

Les Services aux gouvernements (15 % du chiffre d'affaires de la division) ont affiché une croissance organique élevée à un chiffre au premier semestre 2025, avec une forte montée en puissance des contrats au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et l'élargissement du périmètre de certains contrats en Asie du Sud-Est. De multiples possibilités d’extension de périmètre de contrats sont attendues dans les mois à venir, ce qui devrait permettre au Groupe de stimuler ses opportunités commerciales.

La marge opérationnelle ajustée de l'activité Agroalimentaire & Matières Premières a augmenté de 200 points de base jusque 14,3 %, surpassant les tendances historiques et à comparer au niveau exceptionnellement bas de 12,3 % de l’année précédente. Cela s’explique par une reprise de l’activité des Métaux & Minéraux et des Services aux gouvernements et par un effet de périmètre positif.

Réalisations en matière de développement durable

Au premier semestre 2025, Bureau Veritas a été sélectionné pour mettre en œuvre un programme d’analyse et de contrôle de qualité pour le service gouvernemental de Côte d’Ivoire chargé du développement durable des secteurs du coton et de la noix de cajou.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 679,0 624,0 + 8,8 % + 12,3 % + 0,8 % (4,3) % Résultat opérationnel ajusté 88,9 79,2 + 12,2 % Marge opérationnelle ajustée 13,1 % 12,7 % + 40 pb + 55 pb (3) pb (12) pb

L'activité Industrie a réalisé une croissance organique de 12,3 % au premier semestre 2025, dont une croissance de 10,4 % au deuxième trimestre. Elle a été principalement tirée par d’importantes dépenses énergétiques, en réponse aux plans de sécurité énergétique et aux besoins liés à la transition.

Par marché, les activités du segment Pétrole & Gaz (33 % du chiffre d'affaires de la division) ont réalisé une croissance organique à deux chiffres au premier semestre. Les services Capex ont connu une dynamique positive, tirant parti du cycle d’investissement favorable au Moyen-Orient et en Asie. Les services Opex ont enregistré une croissance plus modeste, impactée par la décision stratégique de mettre fin à des contrats. Cela traduit l'engagement continu du Groupe à réorienter progressivement son portefeuille vers des contrats plus sélectifs et plus rentables. La transformation digitale en cours dans le secteur, le vieillissement des infrastructures et la décarbonation restent de robustes moteurs de croissance pour les activités Opex.

Le secteur Power & Utilities (15 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une forte croissance organique à deux chiffres tant pour les activités Capex que pour les activités Opex, dans un contexte de hausse continue de la demande mondiale d'électricité. Le développement des énergies renouvelables s'est poursuivi pour les parcs éoliens et solaires en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe, avec le démarrage de projets récemment approuvés. Cette dynamique devrait se poursuivre à moyen terme. Afin de renforcer ses capacités dans le nucléaire au-delà de l'inspection, le Groupe a signé un accord en vue de l'acquisition de Dornier Hinneburg GmbH en juillet. Il s'agit d'une société spécialisée dans le conseil technique et la protection contre l'irradiation dans le cadre du démantèlement d'installations nucléaires. Enfin, les activités Opex ont maintenu une performance à deux chiffres au premier semestre, bénéficiant d'une demande accrue pour la maintenance des réseaux et des installations de production électrique.

Les services de Certification des Produits Industriels (17 % du chiffre d'affaires de la division) ont connu une forte croissance à un chiffre au premier semestre 2025, avec une croissance soutenue en Asie, résultant d’une forte demande dans les secteurs des transports et de la logistique. La croissance aux États-Unis a surpassé celle du marché en raison de la demande accrue pour les inspections d'équipements sous pression. Le développement de nouveaux services destinés à répondre aux exigences réglementaires émergentes crée une dynamique de croissance importante dans de nouveaux domaines tels que la certification des machines.

L'activité d'Essais Environnementaux (9 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance organique modérée à un chiffre au premier semestre. Le renforcement des équipes commerciales a contribué à booster l’activité au deuxième trimestre après un début d'année marqué par des conditions météorologiques défavorables.

Les Autres services liés à l’Industrie (26 % du chiffre d’affaires de la division) ont enregistré une faible croissance à un chiffre, les activités liées à l'exploitation minière ayant particulièrement bien performé en Australie, grâce à un cycle favorable lié aux prix élevés de certains métaux.

La marge opérationnelle ajustée de l'activité Industrie pour l'année a augmenté de 40 points de base pour atteindre 13,1 %. Sur une base organique, elle a progressé de 55 points de base, bénéficiant d'un effet de levier opérationnel et d’arbitrages sur les contrats peu rentables.

Réalisations en matière de développement durable

Au deuxième trimestre, le Groupe a signé un accord-cadre pour fournir des services de détection des émissions de méthane à l'aide de drones, aidant ainsi une société française de transport et de stockage de gaz à se préparer aux prochaines réglementations en matière de transparence des émissions de méthane. En outre, Bureau Veritas a délivré des services de gestion de chantier pour un projet européen d'énergie propre de 250 MW dans le Dakota du Nord (États-Unis). Le Groupe a également remporté un contrat Opex pour l'inspection de l'intégrité, de la sécurité et des performances d’éoliennes en service pour une grande entreprise de production d'électricité au Mexique.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 961,7 896,7 + 7,3 % + 2,6 % + 5,8 % (1,1) % Résultat opérationnel ajusté 115,8 104,3 + 11,0 % Marge opérationnelle ajustée 12,0 % 11,6 % + 41 pb + 167 pb (122) pb (4) pb

L'activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2,6 % au premier semestre 2025 (dont 2,7 % de croissance au deuxième trimestre).

Sur la période, les activités liées à la Construction (Capex) ont affiché une performance robuste, surpassant l'activité Bâtiments en service (Opex).

Par marché, les projets de Capex Bâtiment (39 % du chiffre d’affaires de la division) ont fourni une croissance organique modérée à un chiffre du chiffre d’affaires. La plateforme américaine a contribué à la croissance, principalement alimentée par une forte croissance à deux chiffres de l'activité de mise en service de data centers. Les services de conformité au Code ont réalisé une activité robuste grâce à l’expansion immobilière en Floride alors que l’activité transactionnelle liée à l’immobilier s’est améliorée, soutenue par des taux d’intérêt stables. En France, l’activité de construction du Groupe a progressé plus rapidement que le marché, tirant parti de son exposition aux travaux publics et bénéficiant du développement des services liés à la sécurité. En Asie, l’activité japonaise a été soutenue par un élargissement du périmètre des services de conformité au Code aux logements individuels. Enfin, en ligne avec la stratégie de gestion de la performance des contrats du Groupe, l’activité en Amérique latine a été rationnalisée avec le retrait de certains contrats publics et le recentrage sur les infrastructures et les projets de construction privés.

Les services Opex Bâtiment (41 % du chiffre d’affaires de la division) ont réalisé une croissance organique faible à un chiffre au premier semestre 2025. La France a contribué à la croissance grâce à l’augmentation des volumes de services, des initiatives tarifaires bénéfiques et des audits d'efficacité énergétique. Les activités Opex aux États-Unis se sont centrées autour des services de diagnostic de l'état des bâtiments pour le compte de clients publics dans certains États de l’ouest. Au Moyen-Orient, de nouveaux projets Opex de grande envergure dans les secteurs ferroviaire et aéroportuaire ont contribué à la croissance.

L’activité Infrastructures (20 % du chiffre d’affaires de la division) a été globalement solide, en hausse organique modérée à un chiffre. En Europe, la croissance a été tirée par la dépense publique italienne dans les infrastructures. En Amérique du Nord, l'activité a été soutenue par plusieurs programmes de grande envergure englobant les nouvelles constructions, la modernisation du réseau ferroviaire et l'extension des terminaux de bus en Californie. Dans la région Asie-Pacifique, l’activité en Chine reste ralentie par l'absence de dépenses publiques dans les infrastructures de transport, tandis que les activités australiennes continuent de se développer grâce à l'élargissement du portefeuille via l'acquisition récente d'APP Group, un leader dans le domaine des infrastructures. Enfin, au Moyen-Orient, la croissance reste très forte grâce au développement de nombreux mégaprojets et à l'obtention d’importants nouveaux contrats Opex.

La marge opérationnelle ajustée du semestre s’est améliorée de 41 points de base, pour atteindre 12,0 % contre 11,6 % l’année précédente. À taux de change constant, elle a augmenté de 45 points de base par rapport au premier semestre 2024 qui était sous les niveaux normatifs, grâce à un bon effet de levier opérationnel (notamment aux États-Unis) et aux bénéfices de la restructuration en Chine.

Réalisations en matière de développement durable

Au premier semestre 2025, Bureau Veritas a été sélectionné par une autorité publique américaine pour réaliser des services d’efficacité énergétique et de décarbonation pour 29 établissements publics dans l'État du Colorado (États-Unis). Le Groupe a également obtenu un contrat pour réaliser des services de conformité LEED pour une société saoudienne afin de lui permettre d'obtenir la certification de bâtiment écologique.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 283,6 255,3 + 11,1 % + 8,6 % + 4,0 % (1,5) % Résultat opérationnel ajusté 51,0 50,0 + 2,1 % Marge opérationnelle ajustée 18,0 % 19,6 % (159) pb + 20 pb (164) pb (15) pb

L’activité Certification a affiché une performance organique de 8,6 % au premier semestre 2025, dont une augmentation de 6,6 % au deuxième trimestre. Les services en lien avec la décarbonation, la résilience des chaînes d’approvisionnement et les solutions de cybersécurité ont grandement contribué à cette croissance.

Les solutions QHSE & Schémas Spécialisés (55 % du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre, face à des comparables plus tendus après une année de recertification pour plusieurs schémas dans différents secteurs. La croissance a été soutenue par la forte demande de certifications en matière de sécurité alimentaire liée à la transition vers la FSSC (Food Safety Systems Certification). Le Groupe a également continué de tirer profit de la montée en puissance du contrat public d’externalisation des inspections relatives à la sécurité alimentaire en France.

Les solutions liées à la Durabilité et les activités de Certification Numérique (Cyber) (27 % du chiffre d'affaires de la division) ont réalisé une croissance organique faible à deux chiffres au premier semestre 2025. Une croissance plus modérée a été enregistrée sur le volet de la durabilité, les clients adaptant leurs programmes relatifs aux audits ESG des chaînes d’approvisionnement et d’évaluation du cycle de vie des produits et de l’empreinte carbone. La forte croissance des services de certification et d’assurance en cybersécurité a été stimulée par la sensibilité croissante aux risques cyber. Le 1er juillet 2025, Bureau Veritas a annoncé le lancement de « Bureau Veritas Cybersecurity », accélérant l’intégration des entreprises acquises sous une seule organisation et une seule marque. Cette activité est désormais bien positionnée pour accélérer la croissance et s’étendre géographiquement à de nouveaux marchés.

Les autres solutions, incluant la Formation (18 % du chiffre d'affaires de la division), ont réalisé une croissance organique modérée à un chiffre du chiffre d’affaires durant le premier semestre 2025, grâce aux solides performances des formations.

La marge opérationnelle ajustée du premier semestre pour l’activité Certification s’élève à 18,0 %. Sur une base organique, elle a augmenté de 20 points de base, du fait de l’impact positif des programmes de gestion de la performance. Les investissements réalisés dans les entreprises récemment acquises au sein des activités durabilité et cybersécurité ont contribué à la réduction de marge de 159 points de base en données publiées par rapport à l'année précédente.

Réalisations en matière de développement durable

Au deuxième trimestre 2025, Bureau Veritas a réalisé des audits RSE sur 120 sites de fournisseurs de rang 1 dans cinq pays pour un important acteur français de l'automobile, dans le cadre de la mise en conformité de la chaîne d'approvisionnement aux normes ESG. Le Groupe a aussi réalisé des services d'assurance sur la teneur en carbone, ainsi que du conseil réglementaire, des formations et des évaluations du cycle de vie des produits à base d'hydrocarbures pour une entreprise pétrolière du Moyen-Orient.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 400,1 380,5 + 5,2 % + 4,5 % + 3,3 % (2,6) % Résultat opérationnel ajusté 85,5 81,1 + 5,4 % Marge opérationnelle ajustée 21,4 % 21,3 % + 6 pb +34 pb (23) pb (5) pb

L’activité Biens de Consommation a enregistré une croissance organique de 4,5 % sur le premier semestre 2025, dont une hausse de 5,4 % au deuxième trimestre.

Le segment Textiles, Biens durables & Jouets (48 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique modérée à un chiffre au premier semestre. Cette performance est attribuée à trois facteurs : i) l’anticipation des commandes des entreprises américaines face aux droits de douane pour leurs régions d'approvisionnement, notamment dans le sous-segment des Textiles ; ii) une croissance plus élevée au Vietnam et en Asie du Sud à mesure que les clients américains réorientent leurs approvisionnements hors de Chine ; iii) la bonne dynamique de la demande européenne et la montée en puissance des marchés domestiques asiatiques.

Conformément à la stratégie LEAP l 28, le Groupe a signé un accord en vue de l’acquisition de Lab System, le plus grand laboratoire indépendant pour jouets et biens durables au Brésil, en juillet 2025 (149 employées et un chiffre d’affaires d’environ 4 millions d’euros en 2024). Cette acquisition contribuera à la mise en place d'une plateforme complète pour les services de Biens de Consommation en Amérique latine, en optimisant les synergies entre les différents laboratoires détenus par le Groupe dans cette région.

Le segment de la Cosmétique (incluant la Beauté et l’Hygiène) (8 % du chiffre d'affaires de la division) a affiché une solide croissance organique élevée à un chiffre sur la période, portée par les opérations aux États-Unis adressant les marchés domestiques et tirant parti des grands comptes mondiaux.

Les services autour de la Chaîne d’approvisionnement et de la Durabilité (15 % du chiffre d'affaires de la division) ont réalisé une croissance organique élevée à un chiffre au premier semestre 2025. Les services d’audits sociaux et de vérification des allégations environnementales ont été les principaux moteurs de la croissance, notamment en Europe et en Asie. Les contrôles qualité du cuir et les services d’assurance ont également contribué à cette croissance, l’acquisition d’Impactiva ayant apporté de nouvelles capacités d'inspection des fournisseurs.

Le segment des Technologies (29 % du chiffre d'affaires de la division) a connu un léger repli à un chiffre au premier semestre 2025, avec un retour à la croissance au deuxième trimestre. Le segment des appareils électriques continue à croître de manière solide, soutenu par la bonne tenue des marchés domestiques en Chine et au Mexique, compensant dans une large mesure la demande réduite des produits sans fil et des nouveaux équipements de mobilité, en particulier en Chine et à Taïwan. Cette amélioration progressive de la performance provient de la croissance organique des acquisitions réalisées ces deux dernières années.

La marge opérationnelle ajustée du premier semestre a légèrement augmenté de 6 points de base, passant à 21,4 % contre 21,3 % l’année précédente. En termes organiques, elle a progressé de 34 points de base grâce à un bon effet de levier opérationnel, compensé par un effet périmètre négatif (23 points de base) et des effets de change limités.

Les niveaux d’activité devraient ralentir au second semestre en raison de bases de comparaison plus difficiles. Cependant, la stratégie de diversification des services de Biens de Consommation continue à porter ses fruits. Le Groupe anticipe de renouer avec une plus forte croissance à moyen et long terme, les grands distributeurs et les marques diversifiant leurs sources d'approvisionnement sur plusieurs zones géographiques.

Réalisations en matière de développement durable

Au premier semestre 2025, les services de transition ont continué de croître, le Groupe accompagnant la transformation ESG de ses clients. Bureau Veritas a obtenu un contrat de deux ans avec une grande entreprise technologique américaine pour réaliser des audits sociaux, environnementaux et de sécurité incendie, vérifiant la conformité des fournisseurs aux exigences du programme de durabilité du client au Vietnam et sur l’ensemble de l’Asie du Sud-Est. Il a également conduit des audits de responsabilité sociale, dans le cadre de ses services d’atténuation des risques, pour un grand distributeur américain de produits de luxe sur différents sites asiatiques.

PRÉSENTATION

Les résultats semestriels 2025 seront présentés le vendredi 25 juillet 2025 à 15h00 (heure de Paris)

Une vidéo conférence sera retransmise en direct, accessible via : Lien vers la vidéo conférence

Les diapositives de la présentation seront disponibles sur : https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/resultats-financiers

Les supports de communication seront disponibles sur le site Internet du Groupe

Numéros téléphoniques (direct) : France : +33 (0)1 70 37 71 66 Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200 États-Unis : +1 786 697 3501 International : +44 (0) 33 0551 0200 Mot de passe : Bureau Veritas



CALENDRIER 2025 & 2026

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2025 : 23 octobre 2025 (avant ouverture de la bourse)

trimestre 2025 : 23 octobre 2025 (avant ouverture de la bourse) Résultats annuels 2025 : 25 février 2026 (avant ouverture de la bourse)

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026 : 22 avril 2026 (avant ouverture de la bourse)

trimestre 2026 : 22 avril 2026 (avant ouverture de la bourse) Assemblée générale des actionnaires : 19 mai 2026

Résultats semestriels 2026 : 29 juillet 2026 (avant ouverture de la bourse)

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 : 21 octobre 2026 (avant ouverture de la bourse)

À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques du Groupe aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.





CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Anette Rey +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)6 69 79 84 88 laurent.brunelle@bureauveritas.com anette.rey@bureauveritas.com Colin Verbrugghe Martin Bovo +33 (0)1 55 24 77 80 +33 (0) 6 14 46 79 94 colin.verbrugghe@bureauveritas.com martin.bovo@bureauveritas.com Romain Gorge

romain.gorge@bureauveritas.com







Karine Ansart karine.ansart@bureauveritas.com Inès Lagoutte ines.lagoutte@bureauveritas.com

Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n’ont de valeur qu’au jour de leur formulation et Bureau Veritas n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.

ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2025 PAR ACTIVITÉ

EN MILLIONS D'EUROS T2 / S1

2025 T2 / S1

2024 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 141,8 129,2 + 9,8 % + 13,5 % - (3,7) % Agroalimentaire & Matières Premières 293,3 316,6 (7,4) % + 4,1 % (6,8) % (4,7) % Industrie 343,2 328,4 + 4,5 % + 10,4 % + 0,8 % (6,7) % Bâtiment & Infrastructures 485,2 455,7 + 6,5 % + 2,7 % + 6,4 % (2,6) % Certification 149,5 137,9 + 8,4 % + 6,6 % + 4,2 % (2,4) % Biens de Consommation 220,8 214,4 + 3,0 % + 5,4 % + 2,4 % (4,8) % Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 1 633,8 1 582,2 + 3,3 % + 6,2 % + 1,3 % (4,2) % Marine & Offshore 278,0 251,3 + 10,6 % + 12,7 % - (2,1) % Agroalimentaire & Matières Premières 590,1 613,9 (3,9) % + 5,0 % (6,4) % (2,5) % Industrie 679,0 624,0 + 8,8 % + 12,3 % + 0,8 % (4,3) % Bâtiment & Infrastructures 961,7 896,7 + 7,3 % + 2,6 % + 5,8 % (1,1) % Certification 283,6 255,3 + 11,1 % + 8,6 % + 4,0 % (1,5) % Biens de consommation 400,1 380,5 + 5,2 % + 4,5 % + 3,3 % (2,6) % Chiffre d’affaires du premier semestre 3 192,5 3 021,7 + 5,7 % + 6,7 % + 1,3 % (2,3) %

ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 PAR TRIMESTRE

EN MILLIONS D'EUROS T1 T2 Marine & Offshore 136,2 141,8 Agroalimentaire & Matières Premières 296,8 293,3 Industrie 335,8 343,2 Bâtiment & Infrastructures 476,5 485,2 Certification 134,1 149,5 Biens de Consommation 179,3 220,8 Total Groupe 1 558,7 1 633,8

ANNEXE 3 : RÉSULTAT ET MARGE OPÉRATIONNELS AJUSTÉS PAR ACTIVITÉ





RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

AJUSTÉ MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE S1 2025



S1 2024(a)



VARIATION



S1 2025



S1 2024 VARIATION EN MILLIONS D'EUROS Marine & Offshore 65,8 61,7 + 6,6 % 23,6 % 24,5 % (89) pb Agroalimentaire & Matières Premières 84,5 75,6 + 11,9 % 14,3 % 12,3 % + 200 pb Industrie 88,9 79,2 + 12,2 % 13,1 % 12,7 % + 40 pb Bâtiment & Infrastructures 115,8 104,3 + 11,0 % 12,0 % 11,6 % + 41 pb Certification 51,0 50,0 + 2,1 % 18,0 % 19,6 % (159) pb Biens de Consommation 85,5 81,1 + 5,4 % 21,4 % 21,3 % + 6 pb Total Groupe 491,5 451,9 + 8,8 % + 15,4 % + 15,0 % + 44 pb

(a) Les chiffres du premier semestre 2024 par activité ont été retraités suite à un reclassement d'activités impactant principalement les activités Industrie et Marine & Offshore (environ 0,1 million d'euros sur le premier semestre).





ANNEXE 4 : EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE

Extraits des états financiers au 30 juin 2025, audités et arrêtés par le Conseil d’administration du 24 juillet 2025. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés du semestre ont été effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 Chiffre d’affaires 3 192,5 3 021,7 Frais de mission refacturés aux clients 101,9 94,9 Chiffre d'affaires et frais de mission refacturés aux clients 3 294,4 3 116,6 Achats et charges externes (987,0) (948,8) Frais de personnel (1 711,7) (1 598,7) Impôts et taxes (25,4) (23,3) (Dotations) / reprises de provisions (13,2) (8,4) Dotations aux amortissements (134,7) (127,2) Autres produits et charges d’exploitation 90,7 (21,7) Résultat opérationnel 513,1 388,5 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (0,4) (0,2) Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 512,7 388,3 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 10,8 22,6 Coût de l'endettement financier brut (40,8) (42,4) Coût de l'endettement financier net (30,0) (19,8) Autres produits et charges financiers (26,0) (5,8) Résultat financier (56,0) (25,6) Résultat avant impôts 456,7 362,7 Charge d'impôt (119,0) (115,9) Résultat net 337,7 246,8 Résultat net revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 15,4 12,5 Résultat net part du Groupe 322,3 234,3 Résultat par action (en euros) : Résultat net 0,72 0,52 Résultat net dilué 0,71 0,51





ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE EN MILLIONS D'EUROS 30 JUIN 2025 31 DÉC. 2024 Écarts d'acquisition 2 162,6 2 313,0 Immobilisations incorporelles 427,0 464,4 Immobilisations corporelles 379,8 401,9 Droits d'utilisation 428,5 409,6 Actifs financiers non courants 93,7 100,2 Impôts différés actifs 137,0 131,9 Total actif non courant 3 628,6 3 821,0 Clients et autres débiteurs 1 629,6 1 644,9 Actifs sur contrats 321,5 309,7 Impôt sur le résultat – actif 77,3 46,6 Instruments financiers dérivés 11,4 5,4 Autres actifs financiers courants 7,8 11,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 867,5 1 204,2 Total actif courant 2 915,1 3 222,1 Actifs destinés à être cédés 14,7 151,8 TOTAL ACTIF 6 558,4 7 194,9 Capital 54,5 54,5 Réserves et résultat consolidés 1 387,4 1 917,2 Capitaux propres revenant aux actionnaires de la Société 1 441,9 1 971,7 Participations ne donnant pas le contrôle 35,7 64,1 Total capitaux propres 1 477,6 2 035,8 Dettes financières non courantes 1 893,1 1 896,5 Dettes de location non courantes 350,4 328,0 Autres passifs financiers non courants 30,1 66,3 Impôts différés passifs 98,9 102,6 Avantages au personnel à long terme 142,3 148,8 Provisions pour risques et charges 83,0 77,5 Total passif non courant 2 597,8 2 619,7 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 249,5 1 392,5 Passifs sur contrats 262,6 269,1 Impôt sur le résultat exigible 116,2 104,9 Dettes financières courantes 229,0 534,4 Dettes de location courantes 112,4 114,3 Instruments financiers dérivés 11,5 5,0 Autres passifs financiers courants 499,3 85,4 Total passif courant 2 480,5 2 505,6 Passifs destinés à être cédés 2,5 33,8 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 6 558,4 7 194,9





TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 Résultat avant impôts 456,7 362,7 Élimination des flux des opérations de financement et d'investissement (110,4) 7,9 Provisions et autres éléments sans incidence sur la trésorerie 106,7 53,7 Amortissements et dépréciations 134,7 127,3 Variations du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (193,7) (168,1) Impôts payés (132,1) (121,1) Flux net de trésorerie généré par l'activité 261,9 262,4 Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise (30,2) (70,0) Cessions de filiales et d'activités, nettes de la trésorerie cédée 138,2 - Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (67,2) (61,6) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2,2 1,7 Acquisitions d'actifs financiers non courants (9,0) (4,8) Cessions d'actifs financiers non courants 10,7 4,3 Variation des prêts et avances consentis (0,6) 0,2 Dividendes reçus 0,5 - Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement 44,6 (130,2) Augmentation du capital 12,2 12,5 Acquisition / Cession d'actions propres (192,5) (199,2) Dividendes versés (25,5) (9,1) Augmentation des emprunts et autres dettes financières 210,2 492,0 Remboursement des emprunts et autres dettes financières (503,6) (6,2) Remboursement des dettes et transactions envers les actionnaires (6,8) (6,9) Remboursement des dettes et intérêts de location (68,3) (60,9) Intérêts payés (28,9) (12,6) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (603,2) 209,6 Incidence des écarts de change (39,5) 6,2 Variation de la trésorerie nette (336,2) 348,0 Trésorerie nette au début de la période 1 200,6 1 170,1 Trésorerie nette à la fin de la période 864,4 1 518,1 dont trésorerie et équivalents de trésorerie 867,5 1 522,4 dont concours bancaires courants (3,1) (4,3)

ANNEXE 5 : RÉSULTAT FINANCIER DÉTAILLÉ

RÉSULTAT FINANCIER EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 Coût de l'endettement financier net (30,0) (19,8) Résultat de change (15,8) 8,5 Coût financier des régimes de retraites (1,7) (1,5) Autres (8,5) (12,8) Résultat financier (56,0) (25,6)

ANNEXE 6 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 Résultat opérationnel 513,1 388,5 Amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions 26,1 21,5 Dépréciation et mise au rebut d'actifs immobilisés 6,1 1,3 Charges de restructuration 11,1 7,8 Résultats de cessions de filiales et d'activités et autres charges et produits relatifs aux acquisitions (64,9) 32,8 Total des éléments d'ajustement (21,6) 63,4 Résultat opérationnel ajusté 491,5 451,9





TAUX EFFECTIF D'IMPÔT AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 Résultat avant impôts 456,7 362,7 Charge d'impôt 119,0 115,9 Taux Effectif d'impôt (TEI)(a) 26,1 % 32,0 % Taux Effectif d'Impôt (TEI) ajusté(b) 29,2 % 29,0 % (a) TEI = Charge d'impôt / résultat avant impôt

(b) TEI ajusté = Charge d'impôt ajustée des effets d'impôt sur les éléments d'ajustement / résultat avant impôt, avant prise en compte des éléments d'ajustement





RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 Résultat net part du Groupe 322,3 234,3 BPA(a) (en euro par action) 0,72 0,52 Éléments d’ajustement (21,6) 63,4 Effet d’impôt sur les éléments d'ajustement (8,2) (7,7) Intérêts minoritaires (0,1) (1,7) Résultat net ajusté part du Groupe 292,4 288,3 BPA ajusté(a) (en euro par action) 0,65 0,64 (a) Calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions de 447 541 814 au premier semestre 2025 et 451 680 634 au premier semestre 2024





ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS Résultat net ajusté part du Groupe au 30 juin 2024 288,3 Variation organique et effet périmètre 15,5 Résultat net ajusté part du Groupe à taux de change constant 303,8 Effet de change (11,4) Résultat net ajusté part du Groupe au 30 juin 2025 292,4





FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE EN MILLIONS D'EUROS S1 2025 S1 2024 Flux net de trésorerie généré par l’activité

(Cash-flow opérationnel) 261,9 262,4 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (67,2) (61,6) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2,2 1,7 Intérêts payés (28,9) (12,6) Flux de trésorerie disponible 168,0 189,9





ÉVOLUTION DU FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS Flux net de trésorerie généré par l'activité au 30 juin 2024 262,4 Variation organique 22,1 Flux net de trésorerie généré par l'activité organique 284,5 Effet périmètre (14,9) Flux net de trésorerie généré par l'activité à taux constants 269,6 Effet de change (7,7) Flux net de trésorerie généré par l'activité au 30 juin 2025 261,9





DETTE FINANCIÈRE NETTE AJUSTÉE EN MILLIONS D'EUROS 30 JUIN 2025 31 DÉC. 2024 Dette financière brute 2 122,1 2 430,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie (867,5) (1 204,2) Dette financière nette 1 254,6 1 226,7 Instruments de couverture de devises 0,1 (0,4) Dette financière nette ajustée 1 254,7 1 226,3

ANNEXE 7 : FUSIONS ET ACQUISITIONS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUALISÉ PAYS / RÉGION DATE DE CLÔTURE / SIGNATURE DOMAINE D’EXPERTISE Renforcer ses positions de leadership Bâtiments & Infrastructures Contec AQS 30 M€ Italie Mars 2025 Services dans les domaines de la construction, des infrastructures et de la santé, de la sécurité et de l’environnement (HSE) pour les autorités publiques, les opérateurs d’infrastructures & les entreprises industrielles privées Créer de nouveaux bastions Power & Utilities et Renouvelables



Dornier Hinneburg GmbH 14 M€ Allemagne Juillet 2025 Services d’analyse technique et de formation sur la protection contre l’irradiation, liés au démantèlement et à la gestion des déchets des installations nucléaires Durabilité & Services de Transition



Ecoplus 1 M€ Corée Juillet 2025 Certification d’analyse du cycle de vie et recherche en réglementation environnementale Cybersécurité The Institute for Cyber Risk (IFCR) 3 M€ Danemark Juillet 2025 Services de sécurité numérique, spécialisés dans la Gouvernance, le Risque et la Conformité (GRC), la sécurité offensive, ainsi que la formation sur la cybersécurité Optimiser la valeur et l’impact Biens de Consommation Lab System 4 M€ Brésil Juillet 2025 Activités de tests sur les jouets et biens durables Métaux & Minéraux



GeoAssay 8 M€ Chili Mars 2025 Activités de tests sur les minéraux, fournissant une préparation mécanique et des analyses d’échantillons de cuivre

ANNEXE 8 : DÉFINITIONS ET RAPPROCHEMENT DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AVEC LES INDICATEURS IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en trois éléments :

La croissance organique ;

L'effet périmètre ;

L’effet de change.





Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d’activités. Cette mesure est utilisée pour l’analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constant sur des périodes comparables :

À périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois,

À taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Effet périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

Pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N,





Pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1,

Pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N,

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N, Pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 avant la cession.

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ ET MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE

Les deux indicateurs mentionnés ci-après correspondent à des indicateurs clés pour mesurer la performance de l’activité, en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance sous-jacente et intrinsèque du Groupe. En outre, Bureau Veritas estime que ces indicateurs, présentés au niveau du Groupe et pour chaque activité, sont plus représentatifs de la performance opérationnelle de son secteur d’activité.

Résultat opérationnel ajusté

Le résultat opérationnel ajusté correspond au résultat opérationnel avant prise en compte des éléments d’ajustement suivants :

Les amortissements des actifs incorporels issus des acquisitions,

Les pertes de valeurs des écarts d’acquisition,

Les dépréciations et mises au rebut d’actifs immobilisés,

Les charges de restructuration,

Les résultats de cession d’activités comprenant notamment : Les honoraires et charges d’acquisition d’activités, y compris lorsqu’applicables, les coûts externes relatifs à leur intégration au sein du Groupe, Les ajustements des compléments de prix d’acquisition des activités, Les résultats de cession d’activités.



Lorsqu’une acquisition est réalisée en cours d’exercice, le montant des amortissements des actifs incorporels associés est calculé en tenant compte d’un prorata temporis.

Étant donné la durée de la période d’ajustement permettant de déterminer la juste valeur des actifs et passifs acquis (12 mois), l’amortissement des actifs incorporels de l’année d’acquisition peut, dans certains cas, reposer sur une évaluation temporaire et être légèrement ajusté l’année suivante, lorsque la valeur finale des actifs incorporels est connue.

Le résultat opérationnel ajusté organique représente le résultat opérationnel ajusté à périmètre et taux de change constant sur des périodes comparables :

À périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d'une période de douze mois,

À taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Les effets périmètre et de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du résultat opérationnel et du résultat opérationnel ajusté.

Marge opérationnelle ajustée

La marge opérationnelle ajustée, présentée en pourcentage, correspond au résultat opérationnel ajusté rapporté au chiffre d’affaires. La marge opérationnelle ajustée peut être exprimée sur une base organique ou à taux de change constant, permettant dans ce dernier cas d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe.

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT AJUSTÉ

Le taux effectif d’impôt (TEI) représente la charge d’impôt divisée par le montant du résultat avant impôt.

Le taux effectif d’impôt ajusté (TEI ajusté) représente la charge d'impôt ajustée de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement divisée par le résultat avant impôt avant prise en compte des éléments d'ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté).

RÉSULTAT NET AJUSTÉ

Résultat net ajusté part du Groupe

Le résultat net ajusté part du Groupe est défini comme le résultat net part du Groupe ajusté des éléments d’ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté) et de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement. Le résultat net ajusté part du Groupe exclut la part des intérêts minoritaires sur les éléments d’ajustement et ne concerne que les activités poursuivies.

Le résultat net ajusté part du Groupe peut être exprimé à taux de change constant, permettant ainsi d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe. L’effet de change est calculé sur la base de la conversion des différents éléments du compte de résultat de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

Résultat net ajusté part du Groupe par action

Le résultat net ajusté part du Groupe par action, ou bénéfice net ajusté par action (BPA ajusté), correspond au résultat net ajusté part du Groupe divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation sur l’exercice, à l’exclusion des actions propres détenues par le Groupe.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Le flux de trésorerie disponible correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité (ou cash-flow opérationnel) retraité des éléments suivants :

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles,

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles,

Intérêts payés.





Il est à noter que le flux net de trésorerie généré par l’activité est présenté après impôts payés.

Le flux de trésorerie disponible organique représente le flux de trésorerie disponible à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

À périmètre de consolidation constant : retraité des effets de variation de périmètre sur la base d’une période de douze mois,

À taux de change constant : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Les effets périmètre et de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du flux net de trésorerie généré par l’activité et du flux de trésorerie disponible.

ENDETTEMENT FINANCIER

Endettement brut

L’endettement brut (ou dette financière brute) correspond aux emprunts et dettes (obligataires, auprès d’établissements de crédits, etc…) auxquels s’ajoutent les concours bancaires.

Endettement net

L’endettement net (ou dette financière nette) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement brut diminué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués des valeurs mobilières et créances assimilées ainsi que des disponibilités.

Endettement net ajusté

L’endettement net ajusté (ou dette financière nette ajustée) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement net tenant compte des instruments de couverture de devises et de taux d’intérêt.

EBITDA CONSOLIDÉ

L’EBITDA consolidé correspond au résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et provisions ajusté des 12 derniers mois de toute entité acquise.

1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans l’annexe 2 de ce communiqué.

2 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

3 Les émissions de Scopes 1 et 2 sont calculées sur une période glissante de 12 mois consécutifs. Pour S1 2025, la période de référence s'étendra du Q2 2024 au Q1 2025.

4 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).

5 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).

6 Le nombre d’heures de formation par collaborateur est calculé sur une période glissante de 12 mois consécutifs.

7 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

8 Taux de Croissance Annuel Moyen.

9 À taux constants.

Pièce jointe