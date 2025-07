eXp Realty s’implante au Japon, marquant ainsi sa quatrième entrée sur le marché mondial en 2025

BELLINGHAM, Washington, 25 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la plus grande société de courtage immobilier indépendante au monde et principale filiale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), a annoncé aujourd'hui son expansion officielle au Japon, marquant ainsi son quatrième lancement international de l’année, après le Pérou, la Turquie et l’Équateur.

« Les agents japonais évoluent depuis des années dans un système qui laisse peu de marge de progression », a confié Felix Bravo, directeur général international d’eXp Realty. « Il ne s’agit pas de travailler plus, ils le font déjà. Le problème est structurel. La plupart des modèles prennent trop et donnent trop peu en retour. Nous proposons une plateforme qui inverse cette équation. Une meilleure rentabilité, une véritable autonomie, un impact mondial. Telle est la vision d’eXp. »

À l’occasion du lancement, eXp organisera un événement de bienvenue en direct à Tokyo le 2 octobre 2025, au cours duquel la direction de la société présentera sa vision, son modèle et l’impact de ce moment pour les agents prêts à prendre le contrôle de leur activité.

L’expansion au Japon renforce la présence d’eXp dans la région Asie-Pacifique et l’aide à atteindre son objectif de 2030, à savoir compter 50 000 agents en dehors des États-Unis. Grâce au modèle économique le plus évolutif du secteur de l’immobilier, eXp accompagne les agents indépendants qui dirigent des entreprises performantes et agiles, ainsi que ceux qui constituent de grandes équipes internationales, en leur offrant la flexibilité, l’autonomie et la portée nécessaires pour se développer à tous les niveaux.

Ken Tanaka, une figure respectée du secteur immobilier japonais, dirigera ce nouveau marché. Tanaka apporte avec lui des décennies d’expérience, une connaissance approfondie de la dynamique du marché japonais et une volonté claire d’aider les agents à prospérer dans un environnement commercial moderne.

« Au Japon, le courtage immobilier a mis du temps à s’affranchir de modèles obsolètes », a déclaré Ken Tanaka, directeur national d’eXp Japon. « eXp redéfinit complètement le secteur avec une plateforme favorisant la liberté, l’innovation et la croissance. Ici, les agents créent leur entreprise selon leurs propres conditions. Le Japon est prêt pour un avenir où l’agent passe au premier plan. »

Les avantages d’eXp Realty pour les agents japonais

Aucun bureau nécessaire : solution en cloud, possibilité de travailler partout

: solution en cloud, possibilité de travailler partout Une structure de commission attractive pour optimiser les revenus des agents

pour optimiser les revenus des agents Un partage de revenus et une participation au capital (sous réserve des lois locales et des disponibilités)

(sous réserve des lois locales et des disponibilités) Un réseau mondial de référents et opportunités de collaboration dans une multitude de pays

et opportunités de collaboration dans une multitude de pays Formations en direct, accompagnement et mentorat en matière de leadership via eXp World, LearnWorlds et Slack





Les agents prêts à prendre leur carrière en main peuvent en savoir plus sur www.expjapan.co.jp.

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) est la société holding d’eXp Realty® et de SUCCESS® Enterprises. eXp Realty est la plus grande société de courtage immobilier indépendante au monde, avec près de 81 000 agents répartis dans 28 pays. Courtier cloud axé sur ses agents, eXp Realty propose des systèmes de répartition des commissions, de partage des revenus et de participation au capital parmi les meilleurs du secteur, ainsi qu’un réseau mondial permettant aux agents de développer une activité prospère. Pour plus d’informations, consultez le site expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, dont le magazine SUCCESS® a fait la renommée, est une référence dans le domaine du développement personnel et professionnel depuis 1897. Elle fait partie de l’écosystème eXp et offre aux agents un accès à de précieuses ressources pour développer leurs compétences et leur activité, et réussir sur le long terme. Pour plus d’informations sur SUCCESS, consultez le site success.com.

Principes de « Safe Harbor » et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Elles sont fondées sur les attentes actuelles de la Société et de sa direction, mais induisent des risques et des incertitudes, connus ou non, qui pourraient exercer une nette influence sur les résultats réels. Elles se rapportent, entre autres, aux déclarations relatives à son expansion internationale, au succès de ses agents immobiliers et à la disponibilité des programmes de participation au capital. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart significatif et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent les fluctuations du marché immobilier, les évolutions dans la rétention ou le recrutement des agents, la capacité de la société à se développer avec succès sur les marchés internationaux, la pression concurrentielle, les changements réglementaires et d’autres risques détaillés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

