eXp Realty 登陆日本，标志着其 2025 年第四次拓展国际市场

华盛顿州贝灵汉, July 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的独立房地产经纪公司 eXp Realty®，也是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心子公司，今日宣布正式进入日本市场，这是继秘鲁、土耳其和厄瓜多尔之后，该公司今年拓展的第四个国际市场。

eXp Realty 国际部董事总经理 Felix Bravo 表示：“多年来，日本的经纪人一直在一个几乎没有上升空间的体系下运营。 这不是工作更努力的问题，他们已经这样做了。 问题在于结构性缺陷。 大多数模式索取太多，回报太少。 我们带来的平台将颠覆这一现状。 更好的经济效益，真正的所有权，全球影响力。 这就是 eXp 的意义所在。”

为拉开启动序幕，eXp 将于 2025 年 10 月 2 日在东京举办一场现场欢迎活动，届时公司领导层将分享愿景、模式，以及这一时刻对准备掌控自己业务的经纪人的意义。

日本的扩张加强了 eXp 在整个亚太地区的影响力，并推进了其 2030 年在美国以外国家/地区达到 50,000 名经纪人的目标。eXp 拥有房地产行业最具可扩展性的业务模式，既支持独立经纪人经营精益、高绩效业务，也支持那些建立大型国际团队的经纪人，提供灵活性、所有权和影响力，以实现任何层面的增长。

Ken Tanaka 在日本房地产界享有盛誉，他将领导这个新市场。 Tanaka 拥有数十年的经验，对日本市场动态有着深刻的理解，并明确致力于帮助经纪人在现代商业环境中蓬勃发展。

eXp 日本地区负责人 Ken Tanaka 表示：“长期以来，日本房地产经纪行业在摆脱过时的传统模式方面进展缓慢。 eXp 是一次彻底的重置——一个为自由、创新和成长而打造的平台。 在这里，经纪人按照自己的方式建立业务。 日本已经准备好迎接经纪人至上的未来。”

eXp Realty 吸引日本经纪人的独特优势

无需办公室 ——基于云端，随时随地办公

——基于云端，随时随地办公 具有吸引力的佣金结构 ，旨在最大限度地提高经纪人收益

，旨在最大限度地提高经纪人收益 收益分成和股权机会 （取决于当地法律和适用情况）

（取决于当地法律和适用情况） 全球代理网络 覆盖多个国家/地区，提供推荐和协作服务

覆盖多个国家/地区，提供推荐和协作服务 通过 eXp World、LearnWorlds 和 Slack 提供现场培训、领导力支持和辅导





准备掌控自己职业生涯的经纪人可访问 www.expjapan.co.jp 了解更多信息。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 是全球最大的独立房地产经纪公司，在 28 个国家/地区拥有近 81,000 名经纪人。 作为一家基于云、以经纪人为中心的经纪公司，eXp Realty 提供行业领先的佣金分成、收入分成、股权和全球网络，帮助经纪人建立蓬勃发展的业务。 欲了解更多信息，请访问 expworldholdings.com 。

SUCCESS® Enterprises 以 SUCCESS® 杂志为核心，自 1897 年以来一直是个人和职业发展领域值得信赖的品牌。 作为 eXp 生态系统的一部分，它为经纪人提供了宝贵的资源，帮助他们提高技能、发展业务，取得长久成功。 请访问 success.com 了解更多信息。

安全港和前瞻性声明

本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 界定的前瞻性声明。 此类前瞻性陈述反映了公司及其管理层的当前预期，涉及已知和未知的风险以及不确定性，可能导致实际结果出现重大差异。 此类前瞻性陈述包括但不限于有关国际扩张、经纪人个人成功以及股权计划可用性的陈述。 可能导致实际结果与前瞻性声明中表述的结果存在实质性不利差异的重要因素包括：房地产市场波动、经纪人保留或招募方面的变化、公司成功拓展国际市场的能力、竞争压力、监管变化以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中详述的其他风险。 除非法律要求，否则我们没有任何义务更新此类前瞻性陈述。

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eXp World Holdings, Inc.

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投资者关系联系人

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