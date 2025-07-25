eXp Realty 進軍日本，成為 2025 年進入的第四個全球市場

華盛頓州貝靈漢, July 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的獨立房地產經紀商以及 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 旗下的核心附屬公司 eXp Realty® ，今天宣布正式進軍日本，延續今年秘魯、土耳其及厄瓜多爾佈局後開拓的第四個國際市場。

eXp Realty 國際業務董事總經理 Felix Bravo 表示：「日本經紀長期困於缺乏發展空間的體制。 無關努力與否，他們早已竭盡所能。 癥結在於制度缺陷， 大多數模式索取太多而回報太少。 我們推出徹底變革的平台， 帶來更佳經濟收益、真實資產掌控及全球網絡支援。 此乃 eXp 的價值所在。」

eXp 將於 2025 年 10 月 2 日在東京舉辦現場歡迎會進行啟幕儀式，公司高層將分享願景、模式以及此變革對掌握自身事業的經紀的關鍵價值。

進軍日本有助鞏固 eXp 亞太勢力，加快實現 2030 年非美國市場招募 5 萬名經紀的策略；憑著房地產界最具規模彈性的營運架構，eXp 支援獨立經紀打造精簡高效事業，同時支援大型國際團隊組建，賦予靈活空間、所有權及資源網絡，全面支援不同規模的增長。

日本房地產界權威人物 Ken Tanaka 將引領開發新市場。 Tanaka 累積數十載經驗，深諳日本市場動態，明確注重推動經紀於當代商業環境拓展成功之路。

eXp Japan 領袖 Ken Tanaka 指出：「日本房地產仲介業困守落伍陳規已久。 eXp 實現徹底變革，呈獻專為自由、創新與拓展而設的平台， 讓經紀自主開創事業。 日本即將見證經紀至上的新紀元。」

eXp Realty 吸引日本經紀的獨特優勢

無需辦公室 — 雲端作業，隨時隨地辦公

— 雲端作業，隨時隨地辦公 佣金方案極具吸引力 ，為經紀帶來最大收益

，為經紀帶來最大收益 收益共享及股權機會 （視當地法律及供應情況而定）

（視當地法律及供應情況而定） 全球經紀網絡 橫跨多國，提供轉介及合作機會

橫跨多國，提供轉介及合作機會 透過 eXp World、LearnWorlds 及 Slack 提供即時培訓、領導支援及導師指引





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關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 為全球最具規模的獨立房地產經紀商，業務遍及 28 個國家，擁有近 81,000 名經紀。 eXp Realty 是以雲端為基礎、以物業經紀為核心的經紀商，提供領先業界的佣金分拆制度、收益共享、持有股權的機會，乃至讓物業經紀業務茁壯發展的環球網絡。 有關更多資訊，請瀏覽 expworldholdings.com。

SUCCESS® Enterprises 以 SUCCESS® 雜誌為核心，自 1897 年起一直是個人與專業發展領域深受信賴的品牌， 同時作為 eXp 生態系統的一部分，為物業經紀提供寶貴的資源，讓他們得以提升技能、發展業務，並取得長遠的成功。 請瀏覽 success.com 以了解更多。

安全港條款及前膽性陳述

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》中所界定的前瞻性陳述。 此等陳述反映出公司及其管理層的當前預期，但涉及對實際結果可能會構成重大影響的已知及未知風險和不明朗因素。 這些陳述包括但不限於與海外擴張、個別物業代理的成功，以及是否提供擁有股權計劃的相關陳述。 某些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所述存在重大不利差異，包括：房地產市場的波動、物業代理在留任或招募上的變動、公司成功於海外市場擴展業務的能力、競爭壓力、監管條例的轉變，以及公司向證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中詳述的其他風險。 除法律要求外，公司對於此等陳述的更新概不承擔任何責任。

媒體關係聯絡人

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

投資者關係聯絡人

管理合夥人 Denise Garcia

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

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