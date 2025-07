SOUEAST inaugure un nouveau chapitre en Égypte et renforce ainsi sa présence sur le marché africain

LE CAIRE, 26 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOUEAST a lancé quatre nouveaux modèles en Égypte, marquant ainsi une expansion significative sur le marché africain. Intitulé « Ease Your Life », l’événement s’est déroulé sur la place nord du boulevard Alamain, un lieu emblématique du Caire. Il a mis en avant l’engagement de la marque à améliorer l’expérience de conduite automobile grâce à des concepts innovants.

(Image 1 : lancement de SOUEAST en Égypte)

SOUEAST renaît en 2024 et se développe à l’international avec des véhicules urbains. Présent dans plus de 30 pays et régions, le constructeur automobile a établi plus de 144 réseaux de vente et de service après-vente à travers le monde. SOUEAST vise le marché premium des véhicules urbains avec sa gamme « 6+2+1 » : 6 SUV urbains, 2 berlines urbaines et 1 pick-up lifestyle. Couvrant les segments de la classe B à la classe D, cette gamme propose des motorisations thermiques et hybrides, ainsi que des modèles 100 % électriques pensés pour le futur. Ce portefeuille diversifié garantit des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de différents marchés et clients.

Quatre nouveaux modèles ont été présentés lors du lancement : le S09, son SUV phare luxueux et intelligent, le S07, un SUV urbain intelligent de classe C, le S06, un SUV urbain élégant de classe C et le S05, un SUV urbain compact, couvrant ainsi la quasi-totalité du marché des SUV. Ces véhicules sont conçus pour répondre aux besoins variés des conducteurs et allient style, confort et technologies de pointe. Avec ses équipements luxueux et ses performances robustes, le S09 est destiné à ceux qui recherchent une expérience de conduite haut de gamme. Les S07 et S06, quant à eux, s’adressent à la jeunesse urbaine avec leurs équipements intelligents et leur esthétique élégante. Le S05, avec sa carrosserie compacte et agile, est idéal pour les déplacements urbains et offre une grande polyvalence, aussi bien sur les routes urbaines que dans les ruelles étroites.

Lors de l’événement de lancement, Andy Yuan, président-directeur général adjoint de SOUEAST International, a déclaré : « La vision de SOUEAST est de permettre à davantage de jeunes du monde entier de bénéficier d’une expérience de mobilité urbaine EASE ». Il a également souligné la grande confiance que SOUEAST Motor accorde au marché égyptien. Dans le cadre de ce plan, SOUEAST et son partenaire s’engageront dans une collaboration complète portant sur les opérations commerciales, le service client, l’image de marque et le développement des canaux de distribution, afin d’offrir une expérience utilisateur intégrée. D’ici à 2025, SOUEAST prévoit d’ouvrir 15 points de vente et 5 centres de service après-vente en Égypte. Deux nouveaux modèles CKD seront par ailleurs lancés entre 2026 et 2027.

SOUEAST a récemment pénétré les marchés d’Afrique du Nord, notamment le Maroc et la Libye. Son dernier lancement en Égypte marque une avancée majeure dans l’expansion stratégique de la marque sur le continent. Grâce à cette croissance continue, SOUEAST est prête à ouvrir un nouveau chapitre de son développement international.

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4410c502-9c24-4341-88db-a235b0549759