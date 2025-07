SECURITAS accueille Aimie, une nouvelle collaboratrice pour renforcer la performance de la fonction finance

À l’avant-garde de l’évolution de la fonction finance, SECURITAS, leader mondial de solutions de sécurité intégrées avec technologie, accueille une nouvelle recrue au sein de son équipe finance : Aimie, premier agent autonome d’intelligence artificielle dédié à la relance clients. Développée par Sidetrade, acteur mondial des solutions Order-to-Cash basées sur l’IA, Aimie interagit directement avec les clients, qualifie les factures et optimise de manière autonome les stratégies de recouvrement.

Cette décision s’inscrit dans une dynamique d’évolution portée par les directions financières les plus innovantes. Dans un contexte de volatilité mondiale et de complexité opérationnelle, les systèmes traditionnels, dominés par des ERP rigides et des workflows statiques ont montré leurs limites. L’automatisation fondée sur des règles et/ou des assistants numériques, bien qu’utiles, ont atteint un seuil d’efficacité. L’IA agentique s’impose désormais comme la nouvelle norme pour une fonction finance compétitive.

Pour garder une longueur d’avance, les directeurs financiers se tournent donc vers Aimie et instaurent un nouveau mode opératoire : intelligent, autonome, ininterrompu. Cette initiative positionne SECURITAS parmi les premières organisations à intégrer une IA agentique en tant que véritable collaboratrice opérationnelle. Aimie redéfinit le rôle de l’IA en transformant la fonction Order-to-Cash, traditionnellement scriptée et cantonnée au back-office, en un système d’intelligence autonome et auto-optimisé. Elle agit comme une collègue en charge du recouvrement.

Spécialement conçue pour la finance d’entreprise et adossée au Data Lake de Sidetrade, qui agrège 7 200 milliards de dollars de transactions, Aimie apporte une intelligence contextuelle à chaque interaction. Ses capacités incluent notamment :

Des appels autonomes, contextualisés , orchestrés intelligemment à travers des milliers de comptes clients

, orchestrés intelligemment à travers des milliers de comptes clients Un apprentissage continu des comportements de paiement et des interactions en temps réel pour personnaliser les dialogues

des comportements de paiement et des interactions en temps réel pour personnaliser les dialogues Une intégration native à la plateforme Sidetrade actualisant automatiquement la stratégie Order-to-Cash et la gestion des litiges, sans intervention humaine

Aimie garantit une exécution cohérente, conforme aux politiques internes, à grande échelle. Elle génère des gains en trésorerie mesurables, allège considérablement les tâches manuelles et permet aux équipes finance de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

En adoptant l’IA agentique, SECURITAS rejoint un nombre croissant d’entreprises qui bénéficient d’un avantage structurel en matière d’exécution financière. Celles qui tardent à s’engager risquent, quant à elles, d’être dépassées par des concurrents plus rapides, plus agiles et plus adaptatifs.

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif 00 33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 7 200 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de plus de 40 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi la productivité, et le BFR des organisations. Avec plus de 400 employés en Europe, aux États-Unis et au Canada, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont AGFA, BMW Financial Services, Bunzl, DXC, Engie, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Morningstar, Page, Randstad, Safran, Saint-Gobain, Securitas, Siemens, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.

Pièce jointe