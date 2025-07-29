行競科技攜手聯邦國際租賃 打造車規等級儲能租賃方案

台北, July 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在全球電力轉型與ESG趨勢日益強烈的背景下，行競科技（XING Mobility）宣布與聯邦銀行旗下的聯邦國際租賃攜手合作，推出全新「高安全浸沒式儲能租賃方案」。該方案結合行競科技唯一由台灣自主研發、自主製造的專利IMMERSIO™浸沒式冷卻技術，以及聯邦國際租賃長期穩健、永續導向的金融服務理念，為企業提供安全穩定、高效能、並兼顧責任與成本效益的能源轉型解決方案。

Made in Taiwan 在地研發製造的高安全儲能技術

行競科技全系列儲能產品皆由台灣本地團隊研發、製造，堅持自製率與自主技術，非中國製在台組裝，並通過歐洲與日本多家車廠實際導入與驗證。其專利的IMMERSIO™浸沒式冷卻系統，透過將電芯全面浸泡於絕緣冷卻液中，有效抑制熱失控，在實測中於15秒內降溫超過1000°C，顯著降低火災風險，成為高安全應用場域的首選方案。



此創新系統已應用於挪威極寒地帶的行動儲能系統、台灣風電場、工業設施等高標準場域，展現出高性能與可靠性的全球實績。



行競科技獨家浸沒式冷卻儲能櫃，能顯著降低火災風險，成為高安全應用場域的首選方案

技術原廠 × 產金合力：長遠、穩健、安全、永續

聯邦國際租賃此次提供長達10年期的靈活融資方案，無需高額前期投入，協助企業以最低門檻部署台灣原廠製造的高效儲能系統。這一方案正體現了雙方共同的核心價值觀，以穩健負責任的方式實現長期效益、強調自主技術與當責、推動真實可驗證的ESG實踐。

「我相信台灣不只是製造基地，更擁有像行競這樣致力於原創技術、秉持自由創新精神與誠信當責的團隊。」行競科技董事長洪裕鈞表示：「我們的浸沒式冷卻系統是台灣研發實力的具體展現，歷經多年研發與場域驗證所累積的成果。這次與聯邦國際租賃的合作，是兩個理念一致、承擔責任的團隊攜手，實踐企業安全與永續轉型的目標。」

「聯邦企業集團長期以行動力挺ESG並落實環境永續發展，除了積極協助在台灣生產、製造的MIT產業，更結合專業金融能力，提供最佳資金應援。」聯邦租賃董事長謝政助表示：「因應AI產業帶動發展，未來國內電力需求將大幅增加，儲能系統將是企業不可或缺的建置，行競科技的浸沒式冷卻電池系統為在地製造，提供企業高安全、高效能的儲能系統，搭配聯邦國際租賃長期融資方案，是我們落實ESG、挺MIT理念的具體呈現。」

關於行競科技

行競科技（XING Mobility）成立於 2015 年，是全球浸沒式冷卻電池技術的先鋒，並在台灣桃園設有生產基地，致力於研發與製造專利 IMMERSIO™ 浸沒式冷卻電池系統。該技術具備卓越的冷卻效率、無與倫比的安全性，以及在極端工況下的穩定優異的性能表現，廣泛應用於各式電動載具與儲能系統。行競科技已與超過 20 家跨國產業夥伴及客戶合作，推動數十種不同車輛的電動化專案及儲能系統建置，包括電動跑車、商用車、農業、工業機械與AI資料中心，以及全球首個應用於風力發電場的浸沒式冷卻儲能系統（ESS）。透過技術創新，行競科技正積極推動全球電動化轉型，攜手產業上下游夥伴進行策略聯盟，共創永續低碳的未來。 (https://www.xingmobility.com/)



關於聯邦國際租賃

聯邦國際租賃為聯邦商業銀行100%轉投資之租賃公司，自1996 年成立以來，秉持聯邦企業集團 「熱忱、穩健、效率、創新」的經營理念，聚焦於長短期租車、企業融資等業務。目前租賃車輛數超過5,500台，於全台各縣市設有14個據點，提供客戶便利洽公、出遊短期用車服務，針對有用車需求之企業則用以租代購方式進行規劃，推出兼顧成本、節稅及便利的長期租車方案。近年來積極配合綠能政策，致力協助廠商發展太陽能電力，目前電廠長期融資規模超過75億元，未來將持續優化服務，為客戶提供多元化金融解決方案，與合作夥伴共創永續美好的未來。(https://www.uflc.com.tw/UFLC_Official)

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Abby Kuo / press@xingmobility.com

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