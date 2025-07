News

Atos a livré avec succès sa gamme complète de services numériques, incluant son nouveau Centre Média enrichi par l'IA, lors du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne de Skopje 2025.

Skopje, Macédoine du Nord et Paris, France – 30 juillet 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale enrichie par l’IA, et partenaire technologique du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne d'été (FOJE) Skopje 2025, annonce aujourd'hui avoir fourni avec succès ses services numériques avancés, notamment son Centre Média enrichi par l’IA, GAUDI. Ces services sont conçus pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité, l'engagement et la sécurité des participants, des organisateurs et du public. Le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) de Skopje 2025, qui s’est déroulé du 20 au 26 juillet, est le plus grand événement sportif pour les jeunes en Europe, avec plus de 4000 participants, athlètes et officiels de 50 délégations, en compétition dans 15 sports.

Au cours de l'événement, Atos a notamment fourni :

le système des inscriptions et des accréditations

Le FOJE de Skopje 2025 a utilisé un système d'inscription et d'accréditation avancé, sécurisé et robuste basé sur le cloud. Intégré à un portail d'inscription entièrement personnalisable, aligné sur l'identité de marque du FOJE de Skopje 2025, ce système a rationalisé l’ensemble des processus de gestion en toute simplicité, offrant un service de bout en bout, depuis la configuration initiale jusqu’à l'analyse post-événement. Grâce à sa capacité à s'adapter rapidement à l'évolution des besoins, ce système a permis l’organisation de deux événements simultanés à Osijek et à Skopje, enregistrant 4000 participants.

le site web et l’application mobile de Skopje 2025

Exploité par Atos, le site officiel de Skopje 2025, accessible à l'adresse skopje2025.sporteurope.org, a servi de portail d’accès à toutes les informations importantes de l'événement. Il comprenait entre autres, un portail dédié aux Comités Nationaux Olympiques, le calendrier et les résultats des compétitions, des actualités, des mises à jour sportives, des informations à destination des bénévoles. Le site Web contenait également des données générales sur la Macédoine du Nord et le FOJE afin de bien informer les visiteurs et de favoriser leur engagement.

L'application mobile Skopje 2025, conçue pour permettre aux utilisateurs de rester connectés et informés, proposait les dernières actualités et des contenus exclusifs sur les coulisses des compétitions. Les utilisateurs pouvaient accéder aux extraits et faits marquants de l’événement via la fonction MyClips, au calendrier et aux résultats de la compétition, et recevoir alertes et mises à jour les plus récentes, ne manquant ainsi aucun temps fort du Festival.

le Centre Média GAUDI

GAUDI est un centre média de pointe, alimenté par l'IA, offrant à toutes les parties prenantes de l'événement, telles que les athlètes, les fédérations nationales, les médias et la presse, un point d’entrée efficace pour gérer et accéder facilement au contenu numérique. Il donne accès à du contenu personnalisé, garantissant aux utilisateurs d’avoir les informations les plus récentes à portée de main.

Les principales fonctionnalités de Gaudí comprennent :

la génération automatisée de clips et de faits marquants : le système génère automatiquement des clips sur les faits marquants, ce qui facilite le partage des moments les plus passionnants de l'événement.

: le système génère automatiquement des clips sur les faits marquants, ce qui facilite le partage des moments les plus passionnants de l'événement. des publications prêtes à être partagées : GAUDI crée des publications générées automatiquement comme par exemple le calendrier des épreuves ou des informations sur les médaillés, prêtes à être partagées sur l’ensemble des plateformes.

GAUDI crée des publications générées automatiquement comme par exemple le calendrier des épreuves ou des informations sur les médaillés, prêtes à être partagées sur l’ensemble des plateformes. un contenu adapté à tous les appareils : le contenu est adapté pour tous les appareils, garantissant une expérience toujours fluide, que les utilisateurs soient sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone

le contenu est adapté pour tous les appareils, garantissant une expérience toujours fluide, que les utilisateurs soient sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone l’intégration des photos : les photos sont désormais disponibles sur GAUDI, ce qui ajoute une dimension visuelle au centre de média.

Les utilisateurs peuvent demander le contenu de leur choix en utilisant soit des requêtes de recherche traditionnelles, soit des requêtes en langage naturel. Ils peuvent également accéder à des clips vidéo prêts à l'emploi et entièrement édités sur un athlète, un sport, un résultat ou une situation de jeu.

« Après le FOJE d'hiver de Bakuriani 2025, nous sommes fiers que nos technologies aient une fois de plus contribué au succès du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne d'été de Skopje 2025, et à l'expérience unique vécue par les participants et l’ensemble des parties prenantes », a déclaré Nacho Moros, Directeur d'Atos Major Events. « Notre plateforme Gaudí, en particulier, a pleinement prouvé sa pertinence, sa valeur ajoutée et sa parfaite efficacité. Nous sommes maintenant impatients de la déployer largement au profit de nos clients existants et nouveaux ».

Depuis plus de 30 ans, Atos est au service de ses partenaires et clients par le biais d'une division interne dédiée aux sports et aux grands événements (« Major Events »), ce qui lui confère une expérience inégalée et la flexibilité nécessaire pour servir ses clients, indépendamment de leur visibilité et de leur taille. Qu'il s'agisse d'événements mondiaux ou de compétitions locales, Atos s'efforce constamment d'offrir l'excellence technologique à l'ensemble de ses clients.

Atos est impliqué dans le Mouvement olympique depuis 1992 et auprès du Mouvement paralympique depuis 2002, et est le partenaire numérique officiel du Comité Olympique Européen, ainsi que le partenaire numérique officiel de Special Olympics International. En outre, l'entreprise est également le partenaire informatique officiel de l’UEFA Nation Team football (UNTF) jusqu'en 2030. Plus récemment, Atos a joué un rôle déterminant dans la fourniture de services informatiques de pointe pour des événements emblématiques tels que l'UEFA EURO 2024™ et la phase finale de l'UEFA Nations League 2025 en Allemagne, le Championnat UEFA des moins de 21 ans 2025™ en Slovaquie et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Pour en savoir plus sur les solutions Atos pour les événements sportifs et les grands événements, rendez-vous sur Atos Major Events.

À propos du FOJE Skopje 2025

Le Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE) est un événement multisports biennal destiné aux jeunes athlètes de toute l'Europe. Le FOJE de Skopje 2025 a été une expérience inoubliable pour tous les participants, mettant en valeur les talents de la jeunesse européenne et la culture dynamique de la Macédoine du Nord. Pour plus d'informations, visitez skopje2025.sporteurope.org.

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.



La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

