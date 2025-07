Cologix publie son rapport annuel ESG soulignant l'importance de la croissance responsable et de la connectivité

DENVER, 30 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a publié aujourd’hui son cinquième rapport annuel sur l’environnement, le social et la gouvernance (ESG), démontrant une dynamique continue vers des opérations durables, une croissance inclusive et une gouvernance transparente.

Le rapport définit les mesures de performance clés et les étapes franchies au cours de l’année 2024 alors que Cologix a élargi sa plateforme et son écosystème de clients tout en maintenant l’accent sur les objectifs ESG à long terme.

« L'année dernière a été une année historique pour notre équipe et notre entreprise. Au fur et à mesure que notre empreinte a considérablement augmenté, nous sommes restés ancrés dans nos valeurs et engagés à réduire notre impact environnemental, à investir dans nos employés et à maintenir la confiance de nos partenaires et de nos communautés, » a déclaré Laura Ortman, PDG de Cologix. « Notre rapport ESG 2024 renforce la façon dont nous évoluons de manière responsable, en ancrant notre croissance dans la durabilité, la transparence et la force de la connexion. »

Les principaux points saillants du rapport ESG 2024 de Cologix sont les suivants :

● Investissement continu dans l'énergie sans carbone et la gestion environnementale : Cologix a maintenu une consommation d'énergie sans carbone de 65 % sur l'ensemble de ses centres de données en pleine expansion et a maintenu l'intensité des émissions stable d'une année sur l'autre, malgré une augmentation de plus de 40 % de la superficie. Les installations de l'entreprise ont atteint un indice d'efficacité énergétique (PUE) moyen de 1,486, surpassant la moyenne mondiale du secteur et reflétant son engagement en faveur d'opérations écoénergétiques. En 2024, l'entreprise a investi 17 millions de dollars dans des projets d'investissement liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), portant son total à plus de 48 millions de dollars en dépenses d'investissement liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) depuis 2016. Cologix a également lancé le processus de certification ISO 14001 pour toutes ses installations et a étendu la certification ENERGY STAR aux États-Unis. De plus, le rapport met en avant les projets de refroidissement alimentés par l'IA de l'entreprise, notamment le déploiement d'une optimisation basée sur des capteurs de 67 unités à SV1 en Californie.

Amélioration des émissions de Scope 3 et de la construction durable : Cologix a continué d'améliorer la transparence des émissions en élargissant les rapports de Scope 3. Le rapport détaille également le déploiement d'une nouvelle pile à combustible en Ohio, offrant des solutions énergétiques plus propres en partenariat avec les services publics locaux.





Cologix a continué d'améliorer la transparence des émissions en élargissant les rapports de Scope 3. Le rapport détaille également le déploiement d'une nouvelle pile à combustible en Ohio, offrant des solutions énergétiques plus propres en partenariat avec les services publics locaux. Promouvoir le bien-être et l'engagement des employés : Cologix a atteint un record historique avec de plus de 430 employés et un Net Promoter Score de plus de 52 dans son enquête d'engagement 2024. La compagnie n'a subi aucune blessure avec arrêt de travail, a organisé plus de 25 événements de connexion pour les employés, a lancé de nouveaux programmes de bien-être tels que la semaine de la gentillesse et a offert deux journées de bien-être sélectionnées. La participation aux programmes de bénévolat a plus que doublé et les dons de bienfaisance effectués par l'intermédiaire de Cologix Cares ont soutenu à la fois des organisations à but non lucratif mondiales et des services de secours locaux en cas de catastrophe.





: Cologix a atteint un record historique avec de plus de 430 employés et un Net Promoter Score de plus de 52 dans son enquête d'engagement 2024. La compagnie n'a subi aucune blessure avec arrêt de travail, a organisé plus de 25 événements de connexion pour les employés, a lancé de nouveaux programmes de bien-être tels que la semaine de la gentillesse et a offert deux journées de bien-être sélectionnées. La participation aux programmes de bénévolat a plus que doublé et les dons de bienfaisance effectués par l'intermédiaire de Cologix Cares ont soutenu à la fois des organisations à but non lucratif mondiales et des services de secours locaux en cas de catastrophe. Soutenir la croissance inclusive et le perfectionnement professionnel : la compagnie a continué d'investir dans la formation en leadership, y compris en initiant une formation pour les nouveaux cadres. Cologix a également assuré l'achèvement à 100 % de la formation basée sur le social, la culture et l’éthique, de l'ensemble de son effectif et a élargi ses équipes ESG locales à huit marchés.





: la compagnie a continué d'investir dans la formation en leadership, y compris en initiant une formation pour les nouveaux cadres. Cologix a également assuré l'achèvement à 100 % de la formation basée sur le social, la culture et l’éthique, de l'ensemble de son effectif et a élargi ses équipes ESG locales à huit marchés. Respect des normes de gouvernance et de sécurité: Cologix a confirmé une conformité à 100 % dans toutes ses installations avec les certifications ISO 27001, SOC 1 & 2, HIPAA et PCI-DSS et n'a signalé aucune violation de données. Son comité directeur ESG a tenu plus de 12 réunions, avec des mises à jour régulières à la PDG et au conseil d’administration. La compagnie a également réalisé une vérification complète des pratiques de confidentialité des données et a maintenu un fonctionnement de 99,999 % dans l’ensemble de son empreinte nord-américaine.



Téléchargez l'intégralité du rapport ESG 2024 de Cologix pour en savoir plus sur les progrès réalisés par la compagnie en ce qui trait aux priorités environnementales, sociales et de gouvernance.

À propos de Cologix Inc.

Cologix alimente l'infrastructure numérique avec plus de 45 centres de données hyperscale edge et hubs d'interconnexion, sur 12 marchés nord-américains, fournissant des solutions à haute densité et à très faible latence aux fournisseurs de services en nuage, aux transporteurs et aux entreprises. Avec des installations à la pointe de l'industrie et prêtes pour l'IA, Cologix propose des options de centre de données évolutives, modulables et durables pour aider ses clients à accélérer leurs activités en périphérie numérique. Cologix fournit des connexions physiques et virtuelles étendues, y compris Access Marketplace, où les clients bénéficient d'un provisionnement rapide, fiable et en libre-service pour la connectivité sur demande. Pour obtenir plus de renseignements, visitez Cologix ou suivez-nous sur LinkedIn et X.

Contact Média pour Cologix :

Shifali Erasmus, Crackle PR

cologix@cracklepr.com